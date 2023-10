Awọn Bayani Agbayani ti Imọ-jinlẹ: Ti idanimọ Awọn obinrin Lẹhin Awọn Awari Nla

Fojuinu aye kan nibiti awọn iwe-ẹkọ itan-ijinlẹ ti ṣe ayẹyẹ awọn ọrẹ ti awọn obinrin lẹgbẹẹ awọn ẹlẹgbẹ wọn ọkunrin. Yí nukun homẹ tọn do pọ́n whenuho de he do azọngban titengbe he asimẹ lẹnunnuyọnẹntọ yọnnu lẹ nọ yiwà to gigọ́ mẹ nado wleawuna nukunnumọjẹnumẹ mítọn gando wẹkẹ lọ go. Laanu, eyi jina si otitọ.

Ti o farapamọ sinu awọn oju-iwe ti itan-akọọlẹ, aimọye awọn ọkan ti o wuyi ni a ti foju fojufoda, pẹlu awọn awari ti o ni ipilẹ wọn ti a da si awọn miiran. Ọ̀kan lára ​​irú àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ ni ìtàn Dókítà Lise Meitner, onímọ̀ sáyẹ́ǹsì Júù kan tó ṣàrà ọ̀tọ̀ tí iṣẹ́ rẹ̀ fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ fún ìdàgbàsókè bọ́ǹbù atomiki.

Ni awọn ọdun 1930, Meitner ati alabaṣepọ rẹ, Otto Hahn, wa ni iwaju ti iwadii fisiksi iparun ni ile-ẹkọ Kaiser Wilhelm olokiki ni Berlin. Ijọṣepọ wọn mu wọn wá si etibebe ti iṣawari ti ilẹ-ilẹ: fission iparun. Bí ó ti wù kí ó rí, nígbà tí Jámánì gba orílẹ̀-èdè Austria lọ́dún 1938, ìgbésí ayé Meitner wá léwu.

Ti fi agbara mu lati sa kuro ni Berlin lati sa fun awọn idimu ti awọn Nazis, Meitner ri ararẹ ti a bọ kuro ni awọn anfani ati aabo. Laibikita awọn italaya nla, o ṣakoso lati tẹsiwaju ifowosowopo pẹlu Hahn latọna jijin. Meitner ni o ṣe atupale awọn abajade ti awọn idanwo wọn ti o si da ọrọ naa “fission iparun.” Ni ajeji, o jẹ Hahn ti o ṣe atẹjade iwe ti o gba kirẹditi ẹyọkan fun iṣawari naa, ti o sọ Meitner silẹ si ailorukọ.

Paapaa lẹhin ogun naa, awọn ifunni Meitner ko jẹ idanimọ. Hahn ti gba Ebun Nobel fun wiwa ti fission iparun, lakoko ti a ko darukọ orukọ Meitner rara. Ìkùnà Ìgbìmọ̀ Nobel láti jẹ́wọ́ àwọn àṣeyọrí rẹ̀ ṣe àfihàn ọ̀ràn ètò ìgbékalẹ̀ kan tí ó gbòòrò ti ṣíṣọjú àwọn àfikún àwọn obìnrin ní ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì.

Ilana ti erasure yii ti kọja Meitner. Rosalind Franklin, onímọ̀ sáyẹ́ǹsì olókìkí kan, dojú kọ àwọn ipò tí ó jọra nígbà tí ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ ṣàjọpín ìwádìí rẹ̀ lọ́nà tí kò tọ́, tí ó yọrí sí ìṣàwárí DNA ìtòlẹ́sẹẹsẹ helix méjì tí a kà sí àwọn ẹlòmíràn. Dókítà Kati Kariko, tí a mọ̀ sí “ìyá mRNA,” fara da ọ̀pọ̀ ọdún tí wọ́n ti kọ̀ sílẹ̀, ìrẹ̀wẹ̀sì, àti àní ìbàjẹ́ pàápàá kó tó gba àmì ìdánimọ̀ tí ó tọ́ sí pẹ̀lú Ẹ̀bùn Nobel.

O ti to akoko ti a ṣe atunṣe aiṣedeede itan-akọọlẹ yii ati tan imọlẹ si awọn obinrin iyalẹnu ti o ti ṣe apẹrẹ agbaye wa nipasẹ awọn ilowosi imọ-jinlẹ wọn. Awọn itan wọn yẹ lati sọ, ṣe ayẹyẹ, ati pe o wa ninu awọn eto eto ẹkọ wa.

Nípa jíjẹ́wọ́ iṣẹ́ ṣíṣeyebíye ti àwọn obìnrin bí Meitner, Franklin, Kariko, àti àìmọye àwọn mìíràn, a ṣí ọ̀nà sílẹ̀ fún àwọn ìran ọjọ́ iwájú ti àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì obìnrin tí wọ́n fẹ́ràn. Jẹ ki a fun ni iyin nibiti o tọ si ati bu ọla fun awọn akikanju ti imọ-jinlẹ ti a ko kọ ti wọn ti tako awọn aidọgba lati ṣe awọn ipa nla si oye wa nipa agbaye.

FAQ:

Ibeere: Kini idi ti awọn ifunni awọn obinrin wọnyi jẹ aṣemáṣe?

A: Iparẹ itan-akọọlẹ ti awọn ilowosi awọn obinrin ni imọ-jinlẹ le jẹ ikasi si ọpọlọpọ awọn ifosiwewe, pẹlu aibikita abo, awọn ilana awujọ, ati idasile imọ-jinlẹ baba ti o kọ awọn aṣeyọri wọn silẹ.

Ibeere: Bawo ni a ṣe le rii daju pe awọn ifunni obinrin jẹ idanimọ?

A: O ṣe pataki lati ṣe agbega imudogba akọ-abo ni awọn ile-iṣẹ iwadii imọ-jinlẹ, pese awọn aye dogba fun awọn obinrin ni gbogbo awọn aaye imọ-jinlẹ, ati ṣe afihan taratara ati ṣe ayẹyẹ awọn aṣeyọri wọn ni eto-ẹkọ ati ọrọ-ọrọ gbogbo eniyan.

Ibeere: Ipa wo ni erasure ti awọn obirin lati itan ijinle sayensi ni?

A: Parẹ awọn obinrin kuro ninu itan-akọọlẹ imọ-jinlẹ kii ṣe awọn aidogba abo nikan ṣugbọn o tun ja awọn iran iwaju ti awọn apẹẹrẹ apẹẹrẹ, idilọwọ ilọsiwaju ati isọdọtun. Imọmọ ati ṣiṣe ayẹyẹ awọn ilowosi awọn obinrin ṣe pataki fun imudara isọdọmọ ati iwunilori awọn iran iwaju ti awọn onimọ-jinlẹ.