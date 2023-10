Asteroid 33 Polyhymnia: Ohun aramada ati Ẹda-ipọnju

By

Awọn oniwadi ni Yunifasiti ti Arizona ni Tucson ti ṣe awari iyalẹnu lakoko ikẹkọ asteroid 33 Polyhymnia. Yi asteroid, ti a npè ni lẹhin ti awọn Greek muse ti mimọ hymns, ti ru awọn anfani ti astrophysicists nitori awọn oniwe-alaragbayi iwuwo. Ni otitọ, Polyhymnia 33 jẹ ipon ti awọn onimo ijinlẹ sayensi ro pe o le ni awọn eroja ti a ko rii lori tabili igbakọọkan.

O ṣeeṣe ti awọn asteroids nini awọn akopọ ti a ko mọ lori Earth jẹ pataki ni pataki fun awọn ti o ni ipa ninu awọn igbiyanju iwakusa aaye. Awọn ile-iṣẹ ti o nifẹ si awọn asteroids iwakusa fun awọn irin iyebiye bi goolu yoo rii aye ti iru awọn eroja ti o yanilenu pupọ.

Ninu iwadi ti a tẹjade ni The European Physical Journal Plus, awọn oniwadi pin 33 Polyhymnia gẹgẹbi ohun elo ultradense kan (CUDO) ati rii pe o ni iwuwo iwuwo ti o ga ju eyikeyi eroja ti a mọ lori Earth. Wọ́n lérò pé asteroid yìí lè jẹ́ àwọn èròjà tó wúwo jù lọ tí ẹ̀dá èèyàn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀.

Awọn iwuwo ti awọn wọnyi hypothetical eroja yoo jẹ paapa ti o tobi ju ti Osmium, eyi ti o jẹ Lọwọlọwọ awọn ipon julọ mọ nipa nipa ti sẹlẹ ni idurosinsin ano. Pẹlu nọmba atomiki ti o wa ni ayika 164, awọn eroja wọnyi yoo kọja Osmium ni iwuwo.

Ẹgbẹ Yunifasiti ti Arizona ṣawari awọn ohun-ini ti awọn eroja pẹlu awọn nọmba atomiki ti o ga ju awọn ti o wa lori tabili igbakọọkan. Botilẹjẹpe wọn ṣe ayẹwo awọn eroja bii Osmium ati awọn miiran ti a ti ṣe ni atọwọdọwọ pẹlu awọn nọmba atomiki ti o ga julọ, wọn ko le rii eyikeyi pẹlu awọn iwuwo pupọ ti o le ṣe akọọlẹ fun awọn akiyesi ti a ṣe lori 33 Polyhymnia.

Awọn oniwadi naa daba pe ti awọn eroja ti o wuwo ba wa ni iduroṣinṣin to, wọn le wa laarin awọn ohun kohun ti awọn asteroids ipon bi 33 Polyhymnia. Eyi ṣii awọn aye iyalẹnu fun iwadii siwaju ati oye ti akopọ ti awọn asteroids ninu eto oorun wa.

Awọn igbiyanju NASA laipẹ lati ṣe iwadi ati gba awọn ayẹwo lati awọn asteroids ni ibamu pẹlu awọn awari University of Arizona. Imularada aṣeyọri ti ayẹwo asteroid akọkọ-lailai lati asteroid Bennu, bakanna bi ifilọlẹ ti ọkọ ofurufu Psyche lati ṣe iwadi Psyche asteroid ti fadaka, tẹnumọ pataki ti iwadii awọn ara ọrun wọnyi. Awọn iṣẹ apinfunni wọnyi le pese awọn oye ti o niyelori si dida ati akopọ ti awọn asteroids, titan ina lori itan-akọọlẹ ibẹrẹ ti eto oorun wa.

