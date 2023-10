SpaceX Falcon 9 Rocket yoo ṣe ifilọlẹ Awọn satẹlaiti Starlink 21 si Orbit

By

SpaceX n murasilẹ fun ifilọlẹ rọkẹti miiran, ni akoko yii lati ran awọn satẹlaiti intanẹẹti 21 Starlink sinu orbit. A ti ṣeto Rocket Falcon 9 lati lọ kuro ni Vandenberg Space Force Base ti California ni Satidee ni 3:47 am EDT. Ti awọn idaduro eyikeyi ba wa, awọn anfani afẹyinti wa laarin 4:23 am EDT ati 6:00 am EDT.

Ifilọlẹ naa yoo jẹ ṣiṣan lori akọọlẹ SpaceX lori X (eyiti a mọ tẹlẹ bi Twitter) bẹrẹ bii iṣẹju marun ṣaaju gbigbe. Ti gbogbo rẹ ba lọ ni ibamu si ero, ipele akọkọ ti Falcon 9 yoo pada si Earth ati de lori ọkọ oju omi drone “Dajudaju Mo tun nifẹ rẹ” isunmọ awọn iṣẹju 8.5 lẹhin ifilọlẹ. Eyi yoo samisi ọkọ ofurufu 16th fun ipele akọkọ ti rọkẹti pato, ọkọ ofurufu kan ni kukuru ti igbasilẹ ilotunlo ti ile-iṣẹ naa.

Lẹhin bii iṣẹju 62.5, awọn satẹlaiti Starlink 21 yoo ran lọ lati ipele oke ti Falcon 9. Ifilọlẹ yii yoo jẹ iṣẹ apinfunni orbital 75th ti SpaceX ni ọdun 2023, bi ile-iṣẹ n tiraka lati ṣaṣeyọri ibi-afẹde rẹ ti awọn ọkọ ofurufu 100 ni opin ọdun, ati awọn ọkọ ofurufu 144 ni 2024.

Ise agbese SpaceX's Starlink ti jẹ idojukọ pataki ni ọdun yii, pẹlu nipa 60% ti awọn ọkọ ofurufu wọn ti yasọtọ lati faagun awọn megaconstellation intanẹẹti. Lọwọlọwọ, o fẹrẹ to awọn satẹlaiti iṣiṣẹ 4,900 ni Starlink, ati pe nọmba yii yoo tẹsiwaju lati pọ si ni awọn ọdun to n bọ.

Orisun: SpaceX Mission Apejuwe