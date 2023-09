Rocket Falcon 9 ṣe ifilọlẹ Awọn satẹlaiti Starlink 21 lati Vandenberg Space Force Base

Roketi Falcon 9 kan ni aṣeyọri ti ṣe ifilọlẹ lati Vandenberg Space Force Base ni alẹ ọjọ Aarọ, ti n samisi igbega kẹta ti Oṣu Kẹsan. Rocket naa, ti o jẹ ti SpaceX, gbe awọn satẹlaiti Starlink 21 gẹgẹbi apakan ti iṣẹ apinfunni ti ile-iṣẹ lati pese iṣẹ intanẹẹti agbaye. SpaceX ni ero lati mu iraye si intanẹẹti dara si ni awọn agbegbe nibiti o ti jẹ alaigbagbọ tabi ko si.

Awọn imuṣiṣẹ ti awọn satẹlaiti nireti lati waye ni ayika wakati kan lẹhin gbigbe. Igbelaruge ipele akọkọ ti rọkẹti, eyiti o ti fò ni igba 11 tẹlẹ, ṣaṣeyọri gbele lori ọkọ oju-omi kekere ti o wa ni ipo ni Okun Pasifiki.

Ṣaaju ki ifilọlẹ naa, Telesat, ile-iṣẹ Kanada kan, kede adehun ifilọlẹ pupọ pẹlu SpaceX fun awọn iṣẹ apinfunni lati mejeeji Vandenberg ati Florida. Telesat ti ra awọn ifilọlẹ 14 lori apata Falcon 9, ọkọọkan gbe to awọn satẹlaiti Telesat Lightspeed 18 si orbit kekere-Earth fun ifilọlẹ. Ipolongo ifilọlẹ Telesat ti ṣeto lati bẹrẹ ni 2026, pẹlu iṣẹ agbaye ti a pinnu fun 2027.

Nẹtiwọọki Lightspeed Telesat yoo pese awọn ọna asopọ data iyara-giga, awọn asopọ to ni aabo to gaju, ati Asopọmọra igbohunsafefe kekere-lairi ni kariaye. Ni oṣu to kọja, Telesat fowo si iwe adehun pẹlu MDA Ltd. lati ṣiṣẹ bi olugbaṣe satẹlaiti akọkọ.

Alakoso Telesat ati Alakoso, Dan Goldberg, ṣe afihan igbẹkẹle ninu igbẹkẹle SpaceX ati agbara ifilọlẹ giga, sọ pe wọn yoo jẹ alabaṣepọ nla ni ifilọlẹ Telesat Lightspeed. Alakoso SpaceX ati Oloye Ṣiṣẹ, Gwynne Shotwell, ṣafihan igberaga ni ifilọlẹ irawọ Telesat ati imugboroja ti awọn agbara Asopọmọra fun awọn alabara kaakiri agbaye.

Ifilọlẹ Rocket kii ṣe awọn anfani SpaceX nikan ṣugbọn o tun pese awọn aye oojọ fun awọn oṣiṣẹ ati mu awọn ọmọ ẹgbẹ atukọ wa si Central Coast, ti o mu eto-ọrọ agbegbe pọ si.

Ni afikun si ifilọlẹ aipẹ yii, Vandenberg ṣe ifilọlẹ tẹlẹ rokẹti Falcon 9 kan ti n gbe awọn satẹlaiti ologun sinu orbit fun Ile-iṣẹ Idagbasoke Alafo Alafo Alafo AMẸRIKA ni kutukutu oṣu.

awọn orisun:

- [SpaceX] (www.spacex.com)

- [Noozhawk] (www.noozhawk.com)