Agbara Iyika: Awọn ohun elo Smart fun Ọjọ iwaju Alagbero

By

ifihan

Ni ọdun 2008, Ile-ẹkọ giga ti Orilẹ-ede AMẸRIKA ṣe idanimọ awọn italaya nla 14 fun ọrundun 21st, pupọ ninu eyiti o jẹ dandan awọn ohun elo gige-eti. Pẹlu iwulo yii ni lokan, VinFuture Foundation ti gbalejo InnovaTalk Webinar laipẹ lori “Awọn ohun elo Smart fun ikore Agbara ati Ibi ipamọ.” Iṣẹlẹ naa kojọpọ awọn amoye lati awọn aaye lọpọlọpọ lati jiroro lori ipa ti awọn ohun elo ọlọgbọn ni ilọsiwaju imọ-ẹrọ batiri ati ṣiṣe ṣiṣe ti oorun.

Šiši O pọju ti Awọn Batiri Ipinle Ri to

Lakoko webinar, Ọjọgbọn Antonio Castro Neto lati Ile-ẹkọ giga ti Orilẹ-ede ti Ilu Singapore ti lọ sinu iwoye ti imọ-ẹrọ batiri, ni idojukọ lori awọn batiri ipinlẹ to lagbara. Awọn batiri wọnyi, ko dabi awọn ẹlẹgbẹ omi wọn, lo elekitiroti to lagbara fun gbigbe ion. Iwa alailẹgbẹ yii kii ṣe imudara aabo nikan nipasẹ imukuro awọn ewu ti igbona ati awọn bugbamu ṣugbọn tun ṣafihan awọn italaya tuntun ni oye lilọ kiri ion laarin awọn okele.

Lati loye iṣẹlẹ yii, Ọjọgbọn Neto tẹnumọ iwulo lati yipada lati awọn imọran elekitirokemistri ti aṣa si awọn ipilẹ ti Solid-State Physics. Iwadii ẹgbẹ rẹ ti ṣafihan ipa pataki ti topology crystal ati geometry ni ṣiṣe ipinnu arinbo ion. Nipa kikọ ẹkọ Hessian Matrix, wọn ti ṣe idanimọ awọn ipinnu bọtini mẹta ti arinbo ion: iwuwo gara, awọn iyara ohun, ati igbekalẹ topological ti kristali.

Iran ti o ga julọ fun awọn batiri ipinlẹ to lagbara wa ni sisọ awọn ohun elo aramada pẹlu agbara igbekale ati awọn ohun-ini didan atomiki. Awọn ilọsiwaju nla ni aaye yii le ja si daradara diẹ sii ati awọn solusan ipamọ agbara alagbero.

Awọn ilọsiwaju ni Iṣiṣẹ Oorun Cell ṣiṣe

Dokita Hieu Nguyen lati Ile-ẹkọ giga ti Orilẹ-ede Ọstrelia pin awọn oye sinu iwadii ti ẹgbẹ rẹ ṣe ni imudara iṣẹ ṣiṣe ti oorun. Nipa wiwọn olùsọdipúpọ gbigba ti awọn ohun elo oriṣiriṣi, wọn le pinnu agbara ohun elo fun gbigba ina. Alaye yii ṣe ipa pataki ni yiyan awọn ohun elo fun iṣelọpọ sẹẹli oorun.

Pẹlupẹlu, Dokita Nguyen ṣe afihan pataki ti agbọye mejeeji gbigba ina ati itujade ni asọtẹlẹ kuatomu ti iran elekitironi laarin ohun elo kan. Imọran yii ṣe iranlọwọ ni iṣapeye apẹrẹ ti awọn sẹẹli oorun lati ṣaṣeyọri foliteji giga ati ṣiṣe gbogbogbo.

ipari

InnovaTalk Webinar ti VinFuture Foundation ṣe tan imọlẹ lori agbara iyipada ti awọn ohun elo ọlọgbọn ni iyipada awọn imọ-ẹrọ agbara. Lati awọn batiri ipinlẹ to lagbara si awọn sẹẹli oorun, awọn ohun elo wọnyi di bọtini mu si iwaju alagbero ati lilo daradara. Bi awọn oniwadi ti n tẹsiwaju lati ṣii awọn ohun ijinlẹ ti iṣipopada ion ati awọn abuda ohun elo, a le nireti awọn imotuntun ti ilẹ ti yoo ṣe apẹrẹ ala-ilẹ agbara fun awọn ọdun to nbọ.

Awọn Ifọrọranṣẹ Nigbagbogbo (Awọn ibeere)

Q: Kini awọn ohun elo ọlọgbọn?

A: Awọn ohun elo Smart jẹ awọn ohun elo ti a ṣe pẹlu awọn ohun-ini ti o dahun si awọn itara ita, gẹgẹbi iwọn otutu, ina, tabi titẹ. Wọn ni agbara lati yi awọn ohun-ini ti ara tabi kemikali pada ni ọna iṣakoso, ṣiṣe wọn ni ibamu ati wapọ fun awọn ohun elo lọpọlọpọ.

Q: Kini awọn batiri ipinlẹ to lagbara?

A: Awọn batiri ipinlẹ ri to jẹ iru batiri ti o nlo elekitiroliti to lagbara dipo elekitiriki olomi, bi a ti rii ninu awọn batiri ibile. Wọn funni ni aabo ilọsiwaju, iduroṣinṣin, ati iwuwo agbara ni akawe si awọn ẹlẹgbẹ omi wọn.

Q: Kini idi ti ṣiṣe ṣiṣe ti oorun jẹ pataki?

A: Ṣiṣe ṣiṣe ti oorun ṣe ipinnu iye ti oorun ti o le ṣe iyipada si agbara itanna ti o wulo. Iṣiṣẹ ti o ga julọ tumọ si ina mọnamọna diẹ sii ti ipilẹṣẹ lati iye kanna ti oorun, ti o yori si idinku awọn idiyele iṣelọpọ ati orisun agbara alagbero diẹ sii.