Neptune ni Atako: Nigbawo ati Bawo ni Lati Ṣe akiyesi Giant Ice

Neptune, aye kẹjọ lati oorun ati aye ti o jinna julọ ninu eto oorun wa, yoo wa ni ilodi si ni ọjọ Tuesday, Oṣu Kẹsan ọjọ 19th. Eyi tumọ si pe yoo wa ni laini taara pẹlu oorun ati Earth, pẹlu aye wa ni ipo ni aarin. Gẹgẹbi afikun afikun, Neptune yoo tun ṣe ọna ti o sunmọ julọ si Earth, ti a mọ ni perigee, ni akoko kanna. Eyi yoo jẹ ki aye ti o jinna han ti o tobi ati didan ni ọrun alẹ, ṣiṣẹda aye akọkọ fun akiyesi.

Lati Ilu New York, Neptune yoo dide ni ila-oorun ni isunmọ 6:58 pm EDT ati di han ni awọn wakati diẹ lẹhinna. Ni aaye ti o ga julọ ni ọrun, ni ayika 12:51 am EDT ni Ọjọbọ, Oṣu Kẹsan 20th, Neptune yoo jẹ iwọn 46 loke oju-ọrun. Yoo wa ni ibi-afẹde Pisces.

Sibẹsibẹ, o ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe botilẹjẹpe Neptune wa ni perigee, Earth ati omiran yinyin tun wa ni iyalẹnu jinna. Lakoko ọna ti o sunmọ julọ, Neptune yoo tun wa ni isunmọ 2.7 bilionu maili si ile aye wa. Lati funni ni irisi diẹ, Earth ati Mars ti yapa nipasẹ ijinna aropin ti 140 milionu maili. Eyi tumọ si pe aaye apapọ laarin Mars ati Earth le baamu laarin Earth ati Neptune ni igba 20 ju.

Nitori ijinna nla rẹ, Neptune ko le rii ni ọrun pẹlu oju ihoho. Ó ní fífẹ̀ 31,000 kìlómítà (50,000 kìlómítà), nǹkan bí ìlọ́po mẹ́rin Ìpínlẹ̀ Ayé, tí ó mú kí ó jẹ́ pílánẹ́ẹ̀tì kẹrin títóbi jùlọ nínú ètò ìgbékalẹ̀ oòrùn wa. Bibẹẹkọ, hihan Neptune nilo lilo ẹrọ imutobi tabi binoculars didara ati awọn ipo oju ojo to dara.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Ni ipari, atako Neptune ati isunmọtosi si Earth ṣafihan aye ti o tayọ lati wo ati iwadi omiran yinyin jijin yii. Nipa lilo awọn ohun elo ti o yẹ ati wiwa ipo ti o dara, awọn oju ọrun le ṣe iyalẹnu si awọn iyalẹnu ti eto oorun wa.

awọn orisun:

– Ninu Ọrun

– aaye.com