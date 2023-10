Aquifer Drainage ni Martian Chaotic Terrains Ṣafihan Ẹri ti Adagun Mud Atijọ

By

Awari ala-ilẹ nipasẹ ẹgbẹ ifowosowopo kan ti Ile-ẹkọ Imọ-jinlẹ Planetary ti Alexis Rodriguez ti ṣe afihan ẹri ti awọn pẹtẹlẹ sedimentary ti a ṣẹda nipasẹ idominugere aquifer laarin awọn idasile isubu Martian ti a pe ni awọn ilẹ rudurudu. Awọn oniwadi naa dojukọ ẹyọkan sedimentary laarin Hydraotes Chaos, eyiti wọn tumọ lati jẹ awọn iyoku ti adagun amọ ti a ṣẹda nipasẹ awọn idasilẹ lati awọn stratigraphy mudstone ti o gba agbara gaasi ti o pada si fẹrẹ to 4 bilionu ọdun sẹyin. Akoko akoko yi ni ibamu pẹlu akoko kan nigbati awọn dada ti Mars wà seese ibugbe. Awọn gedegede ti a rii ni agbegbe yii le ni ẹri ti igbesi aye atijọ.

Iwadi na, ti akole “Ṣawari awọn ẹri ti aarin Amazonian aquifer sedimentary outburst residues in a Martian chaotic terrain” ati ti a tẹjade ni Awọn ijabọ Scientific Iseda, jẹ igbiyanju ifowosowopo pẹlu awọn onkọwe lati NASA Ames Iwadi ile-iṣẹ, Ile-ẹkọ giga ti Arizona, Ile-ẹkọ giga adase Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, ati University of Florida.

Ọkan ninu awọn awari iyanilenu ni wiwa awọn eefin amọ ati awọn iledìí ni Hydraotes Chaos, eyiti o tan kaakiri ati ti a gbagbọ pe o jẹ abajade lati inu eefin onina. Dipo magma upwells ati eruptions, tutu gedegede ati iyọ de ọdọ ki o si ṣẹ awọn dada, lara mounds ati sisan. Awọn idasile oke-nla wọnyi waye nikan lori awọn ohun elo ilẹ rudurudu ati kii ṣe lori mesas, ni iyanju ọna asopọ kan ninu akopọ ohun elo dipo jiini nipasẹ awọn ipa ifaagun agbegbe ti ipilẹṣẹ nipasẹ magmatic dide.

Iwadi naa jẹ igbesẹ pataki kan ni oye itan-akọọlẹ ẹkọ-aye ati ibugbe agbara ti Mars. O ṣe afihan pataki ti ṣiṣewadii awọn ilẹ rudurudu wọnyi, nitori wọn le di awọn amọran si aye ti o pọju ti igbesi aye ti o kọja lori ile aye pupa. Bi iṣawari ti Mars ti n tẹsiwaju, iwadi siwaju sii ti aquifer idominugere ati sedimentary formations yoo jẹ ohun elo ni šiši awọn ohun ijinlẹ ti aye ti o ti kọja.

