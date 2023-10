Belt Kuiper: Ohun ijinlẹ ti o jinlẹ ju ero iṣaaju lọ

Belt Kuiper, oruka ti awọn ohun yinyin ati awọn aye arara ti o yika eto oorun wa, n fihan pe o jẹ iyalẹnu nla ju awọn onimo ijinlẹ sayensi gbagbọ lakoko. Iwadi aipẹ ti ṣafihan ẹri ti awọn ohun nla mejila mejila ti o dubulẹ ni ikọja oke ti igbanu, ni iyanju pe awọn aala rẹ fa siwaju pupọ ju ifoju iṣaaju lọ. Lakoko ti oye ti o wa lọwọlọwọ ni pe Kuiper Belt de isunmọ awọn iwọn astronomical 50 (AU) lati aarin ti eto oorun, iwadi tuntun yii ṣe afihan wiwa awọn nkan paapaa ju 60 AU lọ.

Alaye kan ti o ṣee ṣe fun awọn nkan “adiju” wọnyi ni aye ti igbanu keji ti o wa ni ikọja Kuiper Belt. Igbanu arosọ yii yoo gbe ni agbegbe ti a ko ti ṣawari ti eto oorun ti o jinna wa. Ṣiṣawari awọn nkan wọnyi ṣee ṣe nipasẹ ọkọ ofurufu NASA's New Horizons, ti a ṣe ifilọlẹ ni ọdun 2006, eyiti o pese data ti o niyelori lori akopọ ti Kuiper Belt lakoko iṣẹ apinfunni rẹ si Pluto.

Bi o ti jẹ pe o ju 57 AU lati Oorun, New Horizons tẹsiwaju lati ṣawari awọn patikulu eruku, ti o nfihan awọn ijamba ti nlọ lọwọ laarin awọn ohun ti o wa nitosi. Eyi ṣe imọran pe iye pataki ti ohun elo ti a ko rii ni Kuiper Belt le wa. Nipa ṣiṣayẹwo awọn ọgọọgọrun awọn aworan ti o ya nipasẹ Awotẹlẹ Subaru, awọn oniwadi ni anfani lati ṣe idanimọ awọn ohun elo mejila ti o pọju kọja awọn opin ti a reti ti igbanu.

Sibẹsibẹ, a nilo iwadi siwaju sii lati jẹrisi awọn awari wọnyi. Awọn ẹrọ awò-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-awọ-itatẹtẹ miiran ko ti ṣe akiyesi awọn nkan ti o jọra ni ikọja Kuiper Belt. Eyi gbe ibeere dide ti idi ti awọn nkan wọnyi ti wa ni pamọ lati wiwo titi di isisiyi. Ohun kan ti o ṣeeṣe ni pe idinku awọn irawọ ti Hubble Space Telescope le ṣẹlẹ nipasẹ awọn nkan Kuiper Belt ti a ko rii ti o kọja niwaju wọn.

Awọn ohun ijinlẹ ti Kuiper Belt tẹsiwaju lati ṣe idamu awọn onimọ-jinlẹ, ati wiwa awọn nkan wọnyi tun mu oye wa jinlẹ si agbegbe ti o lewu yii. Ṣiṣayẹwo siwaju ati akiyesi ni a nilo lati pinnu iwọn tootọ ati akojọpọ agbegbe ti o jinna yii.

