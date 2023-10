Awọn Imọye Tuntun sinu Idagbasoke ti Nanomotors

By

Awọn onimo ijinlẹ sayensi ni Yunifasiti ti Bonn ti ṣe awari tuntun laipẹ ni idagbasoke awọn nanomotors. Lilo ẹrọ onilàkaye ti o jọra si olukọni mimu ọwọ, wọn ti ṣẹda nanomotor ni aṣeyọri ti o le ṣe awọn agbeka pulsing. nanomotor yii, ti o ni iwọn ida-mẹwa kan ti milimita kan, ni agbara lati yi aaye ti nanotechnology pada.

Awọn oniwadi tun ṣe atunto ẹrọ kan ti a rii ni gbogbo sẹẹli, ti a mọ si RNA polymerases, lati wakọ awọn agbeka pulsing ti nanomotor. Awọn polymerases RNA jẹ iduro fun didakọ awọn awoṣe ti awọn ọlọjẹ laarin sẹẹli kan. Nipa sisopọ polymerase RNA kan si ọkan ninu awọn imudani ti nanomotor ati lilu okun DNA kan laarin awọn imudani, awọn oniwadi ni anfani lati ṣe ipilẹṣẹ iṣe pulsing kan.

Yiyipo iṣiṣẹ ti nanomotor jẹ pẹlu RNA polymerase didakọ okun DNA ati fifamọra awọn mimu papọ. Ọkọọkan ifopinsi lori DNA ṣe ifihan agbara polymerase lati tu okun naa silẹ, gbigba orisun omi laaye lati sinmi ati gbe awọn mimu kuro. Yi ọmọ tun, ṣiṣẹda a pulsing ronu.

Lati pese agbara fun nanomotor, RNA polymerase nlo awọn triphosphates nucleotide, eyiti a tu silẹ nigbati o ba so lẹta titun kan si okun DNA. Mọto naa le tẹsiwaju ni ṣiṣiṣẹ nikan nigbati nọmba to ti awọn triphosphates nucleotide wọnyi wa.

Aṣeyọri yii ni awọn ipa pataki fun ọjọ iwaju ti nanotechnology. Nanomotor le ni irọrun ni idapo pẹlu awọn ẹya miiran, gbigba laaye lati lilö kiri lori awọn aaye ati pe o le di ọkan ti awọn nanomachines eka. Iwadi ojo iwaju yoo dojukọ lori mimuju iwọn oṣuwọn pulsation motor ati idagbasoke ẹrọ idimu kan lati ṣakoso lilo agbara rẹ.

Awari yii ṣii awọn aye tuntun fun idagbasoke awọn nanomotors ati mu wa ni igbesẹ kan ti o sunmọ si lilo agbara ti nanotechnology. Awọn itọsi fun awọn ile-iṣẹ lọpọlọpọ, pẹlu oogun ati imọ-ẹrọ, pọ si. Awọn akoko igbadun wa niwaju bi awọn onimo ijinlẹ sayensi tẹsiwaju lati ṣawari agbara ti awọn nanomotors ati awọn ohun elo wọn.

Awọn Ifọrọranṣẹ Nigbagbogbo (Awọn ibeere)

1. Kini nanomotor?

Nanomotor jẹ mọto ti o nṣiṣẹ lori nanoscale, afipamo pe o kere pupọ, pẹlu awọn iwọn ni ibiti awọn nanometers (biliọnu kan ti mita kan).

2. Bawo ni nanomotor ṣe idagbasoke ni University of Bonn iṣẹ?

Nanomotor ni Ile-ẹkọ giga ti Bonn n ṣiṣẹ nipa lilo ẹrọ kan ti o kan awọn polymerases RNA, eyiti o ni iduro fun didakọ awọn awoṣe ti awọn ọlọjẹ ninu awọn sẹẹli. Nipa sisopọ polymerase RNA kan si ọkan ninu awọn imudani ti nanomotor ati titẹ okun DNA kan laarin awọn mimu, nanomotor le ṣe awọn iṣipopada pulsing.

3 Ki ni pataki awari yii?

Awari yii ṣii awọn aye tuntun fun nanotechnology. Nanomotor le ṣepọ pẹlu awọn ẹya miiran ati pe o le di ọkan ti awọn nanomachines eka. Eyi ni awọn ilolusi fun awọn ile-iṣẹ lọpọlọpọ, pẹlu oogun ati imọ-ẹrọ.

4. Bawo ni agbara nanomotor?

Nanomotor naa ni agbara nipasẹ awọn triphosphates nucleotide, eyiti o jẹ idasilẹ nigbati RNA polymerase so lẹta tuntun kan si okun DNA. Wiwa to to ti awọn triphosphates nucleotide wọnyi jẹ pataki fun mọto lati tẹsiwaju ṣiṣiṣẹ.

5. Kini awọn ipa iwaju ti iwadii yii?

Iwadi ojo iwaju yoo dojukọ lori mimujuwọn oṣuwọn pulsation nanomotor ati idagbasoke ẹrọ idimu kan lati ṣakoso lilo agbara rẹ. Iwadi yii ṣii awọn aye tuntun fun idagbasoke awọn nanomotors ati mu wa sunmọ si lilo agbara nanotechnology ni awọn ile-iṣẹ lọpọlọpọ.