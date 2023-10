Oṣupa Apakan lati han ni Ilu India ni ọjọ 28-29 Oṣu Kẹwa Ọdun 2023

Oṣupa oṣupa apa kan ti ṣeto lati waye ni ọjọ 28-29 Oṣu Kẹwa Ọdun 2023, pẹlu ipele umbral ti o bẹrẹ ni awọn wakati ibẹrẹ ti 29th. Oṣupa oṣupa yii yoo han lati gbogbo awọn ẹya India ni aarin ọganjọ. Ipele umbral ti oṣupa ni a nireti lati bẹrẹ ni 01:05 am IST ni ọjọ 29th Oṣu Kẹwa ati pari ni 02:24 am IS. Iye akoko oṣupa yoo fẹrẹ to wakati kan ati iṣẹju 1, pẹlu iwọn kekere ti 19.

Oṣupa oṣupa yii yoo han ni ọpọlọpọ awọn agbegbe ni gbogbo agbaye, pẹlu Oorun Pacific Ocean, Australia, Asia, Yuroopu, Afirika, ila-oorun South America, ariwa ila-oorun North America, Okun Atlantiki, Okun India, ati South Pacific Ocean.

O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe oṣupa oṣupa waye ni ọjọ oṣupa kikun nigbati Earth ba wa laarin Oorun ati Oṣupa, ati pe gbogbo awọn nkan mẹta wa ni ibamu. Apapọ oṣupa oṣupa waye nigbati gbogbo Oṣupa ba wa labẹ ojiji umbral ti Earth, lakoko ti oṣupa apa kan waye nigbati apakan oṣupa nikan ba wa labẹ ojiji Earth.

Ni Ilu India, oṣupa oṣupa ti nbọ lẹhin iṣẹlẹ yii yoo wa ni 07 Oṣu Kẹsan 2025, eyiti yoo jẹ oṣupa oṣupa lapapọ. Oṣupa oṣupa kẹhin ti o han lati India waye ni ọjọ 8 Oṣu kọkanla ọdun 2022, ati pe o jẹ oṣupa lapapọ.

