Parasites Ṣe Afọwọyi Awọn kokoro lati gun Awọn abẹfẹlẹ koriko, Awọn onimọ-jinlẹ ṣe iwari

By

Àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì ní Ẹ̀ka Ọ̀gbìn àti sáyẹ́ǹsì Ayíká ní Yunifásítì ti Copenhagen ti ṣe ìwádìí tí ó fani lọ́kàn mọ́ra nípa ẹ̀dọ̀ lancet, irú àwọ̀ parasite kan. Awọn flukes wọnyi ni agbara iyalẹnu lati ṣakoso awọn kokoro ati ki o jẹ ki wọn gun oke ati isalẹ awọn abẹfẹlẹ ti koriko, ti o pọ si awọn aye ti awọn eegun ti jẹ run nipasẹ awọn ẹranko nla.

Iyipo igbesi aye ti awọn flukes ẹdọ lancet bẹrẹ nigbati awọn ẹyin wọn ti yọ jade nipasẹ awọn malu ati pari ni koriko. Ìgbín máa ń jẹ́ ẹyin wọ̀nyí, níbi tí wọ́n ti dàgbà di ìdin tí wọ́n sì ń bímọ lọ́nà ìbálòpọ̀. Awọn igbin dahun si infestation nipa dida awọn cysts ni ayika awọn kokoro, eyiti a le jade bi awọn boolu slime. Láìmọ̀, àwọn èèrà máa ń jẹ àwọn bọ́ọ̀lù slime wọ̀nyí pẹ̀lú ìdin ìdin.

Ni kete ti wọn wa ninu èèrà, idin naa yoo lọ si boya inu èèrà tabi ọpọlọ rẹ. Awọn ti o de ọdọ ọpọlọ gba iṣakoso, ni pipaṣẹ fun èèrà lati gun abẹfẹlẹ koriko kan ki o si di mu mọ ọ. Iwa yii jẹ ki o rọrun fun awọn ẹranko ti o tobi julọ lati lairotẹlẹ wọ èèrà ati awọn parasites rẹ. Inu agbalejo ti o kẹhin, awọn kokoro naa dagba ati ki o dubulẹ awọn ẹyin ninu ẹdọ agbalejo, ti o pari iyipo naa.

Awọn oniwadi ti n ṣe iwadi awọn kokoro ti o ni arun ni Awọn igbo Bidstrup ti Denmark rii pe iwọn otutu ṣe ipa pataki ninu ihuwasi awọn kokoro. Ni awọn ọjọ tutu, awọn èèrà duro lori koriko, ṣugbọn ni awọn ọjọ igbona, wọn sọkalẹ. Àkíyèsí yìí dámọ̀ràn pé àwọn kòkòrò máa ń fọwọ́ pàtàkì mú àwọn èèrà ní alẹ́ àti wákàtí òwúrọ̀. Awọn awari tẹnumọ idiju ihuwasi parasite ati ṣe afihan iwulo fun iwadii siwaju ni agbegbe yii.

Lakoko ti o ṣọwọn, eniyan le ni akoran lẹẹkọọkan nipasẹ awọn parasites wọnyi. Ni iru awọn ọran, ẹdọ ati awọn iṣan bile le jiya ipalara. Sibẹsibẹ, o ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe eniyan kii ṣe agbalejo akọkọ fun awọn flukes ẹdọ lancet.

awọn orisun:

- University of Copenhagen, Department of Plant and Environmental Sciences

- Iwe akọọlẹ Ẹkọ nipa ihuwasi ihuwasi