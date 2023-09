Igbekale Onigi Atijọ, Ti ni ifoju pe o ti kọja ọdun 475,000, Ti ṣe awari ni Afirika

By

Awọn oniwadi ti ṣe awari ohun ti o dabi pe o jẹ ẹya igi ti a mọ julọ ni agbaye ni awọn bèbè Odò Kalambo ni Zambia ati Tanzania. Ipilẹ yii, ti a pinnu pe o ti kọja ọdun 475,000, ṣaju ifarahan awọn eniyan ode oni. Wọ́n ṣe ètò tí wọ́n fi ṣe igi méjì nípa fífi àwọn irinṣẹ́ òkúta mímú ṣe, ó sì lè jẹ́ ọ̀nà àbáwọlé tàbí pèpéle fún àwọn baba ńlá èèyàn tó ń gbé lágbègbè náà.

Awọn ami ti o wa lori awọn igi naa fihan pe wọn ti ge wọn, ge wọn, ati ti a ṣan ni lilo orisirisi awọn irinṣẹ okuta ti a ri ni aaye naa. Igi bushwillow kan wa lori oke igi miiran, ti o ni aabo nipasẹ ogbontarigi nla ti o ni apẹrẹ U. Ọ̀jọ̀gbọ́n Larry Barham, tó jẹ́ aṣáájú àwọn awalẹ̀pìtàn láti Yunifásítì ti Liverpool, gbà pé ìtòlẹ́sẹẹsẹ náà lè jẹ́ apá kan ojú ọ̀nà, ìpìlẹ̀ fún pèpéle, tàbí kódà ibi ìpamọ́ tàbí ibi ààbò.

Awọn ohun onigi ti a ṣe awari ni aaye naa jẹ ọjọ ti o kere ju ọdun 476,000, daradara ṣaaju ifarahan Homo sapiens. O ṣeese pe Homo heidelbergensis, aṣaaju si awọn eniyan ode oni, ṣe apẹrẹ yii. Awari jẹ pataki bi igi ṣọwọn wa laaye fun iru awọn akoko pipẹ bẹ, ṣugbọn awọn gedegede omi ti o wa ni Kalambo Falls ṣe iranlọwọ lati tọju igi naa.

Ní àfikún sí ìtòlẹ́sẹẹsẹ páńpẹ́ náà, àwọn ohun mìíràn tí wọ́n fi igi ṣe ni a rí, títí kan ọ̀pá tí wọ́n fi ń walẹ̀, páńpẹ́ kan, ẹ̀ka tí ó pínyà tí ó lè jẹ́ apá kan pańpẹ́, àti igi tí a gé ní ìkángun méjèèjì. Awọn awari wọnyi daba pe awọn eniyan akọkọ ti nlo awọn ohun elo ti o tobi, gẹgẹbi okuta ati igi, lati ṣe apẹrẹ ati yi ayika wọn pada.

Awọn oniwadi naa gbero lati tẹsiwaju awọn excavations ni aaye naa ati nireti lati ṣiṣẹ pẹlu ijọba Zambia lati jẹ ki Kalambo Falls mọ bi aaye Ajogunba Agbaye ti UNESCO. Dokita Sonia Harmand ti Ile-ẹkọ giga Stony Brook ṣapejuwe wiwa bi ilẹ-ilẹ, ti n tẹnu mọ iye rẹ ni jijẹ oye wa nipa lilo awọn ohun elo Organic lakoko itankalẹ eniyan ni kutukutu.

