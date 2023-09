Awọn onimo ijinlẹ sayensi Ṣẹda Atọka pipe ti Awọn sẹẹli eniyan

By

Ninu iwadi ti o ni ipilẹ, awọn onimo ijinlẹ sayensi lati Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences ti ṣẹda itọka ti o ni kikun ti awọn sẹẹli eniyan, ti o n tan imọlẹ titun lori idagbasoke sẹẹli ati afikun. Ti a dari nipasẹ Dokita Ian Hatton, ẹgbẹ iwadii ṣe aworan awọn titobi ati opo ti o ju 1200 awọn ẹgbẹ sẹẹli ọtọtọ kọja awọn eto ara 60 ni awọn eniyan itọkasi mẹta.

Iwadi yii dojukọ lori iwọn awọn ẹya ara-ara ti awọn iru sẹẹli ti a mọ, dipo profaili molikula. Ẹgbẹ naa ṣepọ awọn ewadun ti itan-akọọlẹ ati iwadii anatomical lati fi idi ilana kan fun itupalẹ wọn. Wọn ṣe awari ibatan isunmọ-iyipada laarin iwọn sẹẹli ati opo, ni iyanju iṣowo-pipa laarin awọn oniyipada meji. Bi awọn sẹẹli ṣe tobi, awọn nọmba wọn dinku ni iwọn, ni idaniloju iwọntunwọnsi ninu baomasi ti ara.

Pẹlupẹlu, awọn oniwadi rii pe iyipada iwọn sẹẹli duro nigbagbogbo laarin awọn iru sẹẹli, ti o nfihan awọn ilana agbaye ti n ṣakoso iwọn sẹẹli. Awọn awari wọnyi le ni awọn ipa pataki fun oye awọn ilana idagbasoke, akàn, isọdọtun, ati ti ogbo.

Atọka sẹẹli to peye n ṣiṣẹ bi itọkasi ti o niyelori fun awọn onimọ-jinlẹ, nfunni ni aaye fun awọn iwadii molikula. Isọdọmọ ni ibigbogbo le daadaa ni ipa idagbasoke oogun, awọn iwadii iṣoogun, ati awoṣe lilọsiwaju arun. Dokita Hatton ṣe akiyesi iwadi yii gẹgẹbi ipilẹ fun idasile atlas sẹẹli eniyan kan pẹlu ipinnu molikula.

Ẹgbẹ iwadii naa ti jẹ ki data nla wọn wa nipasẹ ohun elo ori ayelujara ibaraenisepo, gbigba awọn olumulo laaye lati ṣawari awọn aye sẹẹli kọja awọn sẹẹli ati awọn iru sẹẹli.

