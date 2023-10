NASA Ṣe Awọn Igbesẹ Lati Faagun Awọn iṣẹ apinfunni Ofurufu Voyager

By

Awọn onimọ-ẹrọ fun iṣẹ apinfunni Voyager NASA n ṣe imuse awọn igbese lati rii daju pe ọkọ ofurufu Voyager 1 ati Voyager 2 tẹsiwaju lati ṣawari aaye interstellar fun awọn ọdun to nbọ. Idojukọ kan ti awọn akitiyan wọn ni didojukọ iyoku epo ti o ti n ṣajọpọ inu awọn ọpọn dín ni diẹ ninu awọn ohun ti nfa lori ọkọ ofurufu naa. Yi buildup le dabaru pẹlu awọn thrusters 'agbara lati tọju awọn eriali tokasi ni Earth fun ibaraẹnisọrọ. Ẹgbẹ naa n gbe awọn igbesẹ lati fa fifalẹ ikojọpọ nipa gbigba aaye laaye lati yiyi diẹ si iwaju ni itọsọna kọọkan ṣaaju ki o to ta awọn apọn, eyiti yoo dinku igbohunsafẹfẹ ti awọn ibọn. Awọn atunṣe wọnyi ni a ti gbero ni pẹkipẹki lati dinku ipa lori iṣẹ apinfunni ati rii daju ikojọpọ data imọ-jinlẹ to niyelori.

Ẹgbẹ ti awọn onimọ-ẹrọ tun n ṣe ikojọpọ abulẹ sọfitiwia kan lati ṣe idiwọ atunwi aṣiṣe kan ti o waye lori Voyager 1 ni ọdun to kọja. Awọn glitch ti ṣẹlẹ nipasẹ awọn pipaṣẹ aiṣedeede iwa ati eto iṣakoso (AACS). Patch naa jẹ ipinnu lati daabobo ọkọ ofurufu ni ọjọ iwaju ati rii daju awọn iṣẹ wọn niwọn igba ti o ba ṣeeṣe. O ti ṣe atunyẹwo lọpọlọpọ ati ṣayẹwo lati dinku eyikeyi awọn ewu ti o le dide lati imuse rẹ. Voyager 2 yoo gba alemo naa ni akọkọ bi aaye idanwo ṣaaju ki o to lo si Voyager 1, eyiti o jinna si Earth ati nitorinaa di data ti o niyelori diẹ sii.

Voyager 1 ati Voyager 2 ti rin irin-ajo lọpọlọpọ lati Earth, pẹlu Voyager 1 ju 15 bilionu maili lọ ati Voyager 2 ju awọn maili 12 bilionu lọ. Ẹgbẹ apinfunni nreti pe pẹlu awọn igbese imuse, ọkọ ofurufu yoo tẹsiwaju lati ṣiṣẹ fun o kere ju ọdun marun miiran, ti ko ba gun. Awọn iṣẹ apinfunni Voyager n pese data ti ko niye lori aaye interstellar ati pe o ti di awọn ami-iṣe pataki ni iṣawari aaye.

