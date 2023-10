NASA lati ṣe ifilọlẹ Eto Awọn ibaraẹnisọrọ Laser si Ibusọ Alafo Kariaye

By

NASA n murasilẹ lati fi eto ibaraẹnisọrọ lesa ranṣẹ si Ibusọ Alafo Kariaye (ISS) ni oṣu ti n bọ. Eto naa, ti a mọ ni ILLUMA-T, yoo fi sori ẹrọ lori module ita ti ISS. Idi rẹ ni lati ṣafihan awọn ibaraẹnisọrọ lesa oṣuwọn data giga lati ibudo aaye si Ifihan Ibaraẹnisọrọ Ibaraẹnisọrọ Laser ti NASA (LCRD), eyiti yoo tan data naa pada si Earth.

LCRD, ti a ṣe ifilọlẹ ni ọdun 2021, n firanṣẹ data lọwọlọwọ si Earth lati geosynchronous orbit ni oṣuwọn 1.2 Gbps. Gẹgẹbi satẹlaiti iṣipopada, LCRD ngbanilaaye awọn iṣẹ apinfunni aaye lati fi data wọn ranṣẹ lori awọn ọna asopọ laser si yii, eyiti o tan kaakiri si awọn ibudo ilẹ lori Earth. Apapo ILLUMA-T ati LCRD yoo ṣe agbekalẹ eto isọdọtun laser ọna meji akọkọ ti NASA.

Awọn anfani ti awọn ọna ina lesa lori awọn ọna ibaraẹnisọrọ ibile ni pe wọn nfun awọn oṣuwọn data ti o ga julọ nigba ti o fẹẹrẹfẹ ati nilo agbara diẹ. Eyi jẹ anfani paapaa nigbati o ṣe apẹrẹ ọkọ ofurufu.

Ẹru isanwo ILLUMA-T ni iṣakoso nipasẹ NASA's Goddard Space Flight Center, ni ifowosowopo pẹlu Johnson Space Center ati Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (ScaN). Ifilọlẹ eto ibaraẹnisọrọ lesa ti ṣeto fun Oṣu kọkanla ọjọ 5th, ninu ọkọ ofurufu SpaceX Dragon lati Ile-iṣẹ Space Kennedy ti NASA ni Florida.

Yato si ILLUMA-T, ọkọ ofurufu Dragon yoo tun gbe awọn idanwo miiran, ohun elo, ati awọn ipese fun awọn atukọ Irin-ajo 70. Ọkan iru ṣàdánwò bẹ ni Atmospheric Waves Experiment (AWE), eyi ti yoo wiwọn awọn abuda ati ronu ti oju aye igbi walẹ. AWE ṣe ifọkansi lati mu oye wa si oju-aye, oju-ọjọ, oju-ọjọ, ati idagbasoke awọn ọgbọn lati dinku awọn ipa oju-ọjọ aaye.

Orisun: NASA