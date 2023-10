CatSat: Iyika Imọ-orisun-Aaye Iyika ati Awọn ibaraẹnisọrọ

Ọgbọn ọdun sẹyin, ipe foonu serendipitous kan lakoko ṣiṣe pudding chocolate fa imọran kan ti yoo ṣe iyipada imọ-orisun aaye ati awọn ibaraẹnisọrọ. Christopher Walker, ẹlẹrọ ọdọ kan ni akoko yẹn, ṣe awari agbara ti ipari ṣiṣu kan ti o ja lori ikoko pudding rẹ nigbati o ṣe afihan ti bulubu ina ti o wa loke. Agbekale yii nikẹhin yori si idagbasoke ti Large Balloon Reflector (LBR), ohun elo ti o fẹfẹ ti o ṣẹda awọn iho gbigba jakejado pẹlu ida kan ti iwuwo ti awọn eriali imuṣiṣẹ ibile.

Ṣeun si igbeowosile lati inu eto NASA's Innovative Advanced Concepts (NIAC), iran Walker ti di otito nikẹhin. LBR naa yi apakan ti aaye inflated sinu eriali parabolic nipa didimu apakan kan ti inu inu. Pẹlu apẹrẹ onigun-ẹsẹ 33 (mita 10) ti o ni owo nipasẹ NIAC ati Ile-iwadi Iwadi Naval AMẸRIKA, Walker ṣe afihan awọn agbara ti LBR, eyiti o kọja iwọn iho ti NASA's James Webb Space Telescope.

Apẹrẹ LBR yanju awọn italaya ti o dojukọ nipasẹ awọn eriali alafihan aṣa. O inflates bi a beachball, pese a idurosinsin parabolic-satelaiti lai iwulo fun bulky ati eka deployable hardware. Pẹlupẹlu, o le ṣe agbo sinu iwọn didun iwapọ, ṣiṣe ki o rọrun lati ṣe ifilọlẹ ati ran lọ ni aaye.

Ọkan ninu awọn ohun elo akiyesi ti imọ-ẹrọ yii wa ni awọn ibaraẹnisọrọ iyara to gaju. CatSat, CubeSat 6-unit ti o ni idagbasoke nipasẹ Freefall Aerospace ni ifowosowopo pẹlu NASA, University of Arizona, ati Rincon Research Corporation, yoo ṣe afihan awọn agbara eriali inflatable ni kekere Earth orbit. Lẹhin imuṣiṣẹ, eriali naa yoo tan kaakiri awọn fọto Earth-giga pada si Earth. Iṣẹ apinfunni yii, apakan ti NASA's CubeSat Launch Initiative, ṣe afihan agbara fun oṣupa iwaju, aye-aye, ati awọn iṣẹ apinfunni-jinlẹ nipa lilo CubeSats.

FAQ:

Kini Olufihan Balloon Tobi (LBR)?

LBR jẹ ẹrọ afunfun ti o yi apakan ti aaye inflated sinu eriali parabolic. O ṣẹda awọn iho gbigba jakejado pẹlu ida kan ti iwuwo ti awọn eriali imuṣiṣẹ ibile.

Kini idi ti LBR ṣe pataki?

LBR n yanju awọn italaya ti o dojukọ nipasẹ awọn eriali alafihan aṣa, gẹgẹbi iwuwo iwuwo ati imuṣiṣẹ eka. O pese apẹrẹ parabolic-satelaiti iduroṣinṣin laisi iwulo fun ohun elo nla ati pe o le ṣe agbo sinu iwọn kekere kan, ti o jẹ ki o rọrun lati ṣe ifilọlẹ ati fi ranṣẹ ni aaye.

Kini CatSat?

CatSat jẹ ẹya CubeSat 6 kan ti yoo ṣe afihan awọn agbara ti eriali ti a fẹfẹ ni yipo Earth kekere. Yoo ṣe atagba awọn fọto Earth giga-giga pada si Earth, ti n ṣafihan agbara fun awọn iṣẹ apinfunni iwaju nipa lilo CubeSats.

Tani o ni idagbasoke CatSat ati LBR?

CatSat jẹ idagbasoke nipasẹ Freefall Aerospace ni ifowosowopo pẹlu NASA, University of Arizona, ati Rincon Research Corporation. Agbekale LBR ni aṣaaju-ọna nipasẹ Christopher Walker, ẹniti o gba igbeowosile lati ọdọ NASA's Innovative Advanced Concepts Programs and the US Naval Research Laboratory.

Bawo ni LBR ṣe afiwe si awọn eriali alafihan ibile?

LBR nfunni ni yiyan iwuwo fẹẹrẹ si awọn eriali alafihan aṣa. Apẹrẹ inflatable rẹ ṣe imukuro iwulo fun awọn ilana imuṣiṣẹ ti o tobi ati eka, ti o jẹ ki o wapọ ati rọrun lati ran lọ ni aaye.

