Ọjọ iwaju ti Ibusọ Alafo Kariaye: NASA ṣeduro Ọkọ Deorbit AMẸRIKA

NASA ti kede awọn ero lati fẹyìntì International Space Station (ISS) ni opin ọdun mẹwa. Gẹgẹbi apakan ti ifẹhinti ifẹhinti ti ibudo naa, NASA ti dabaa idagbasoke ti US Deorbit Vehicle (USDV), ọkọ ofurufu ti a ṣe lati deorbit kuro lailewu ISS. ISS, apapọ awọn ile-iṣẹ aaye marun, ti n ṣiṣẹ lati ọdun 1998 ati pe o ti ṣeto lati tẹsiwaju titi di ọdun 2030, pẹlu Russia ṣe titi o kere ju 2028.

Deorbit ti o ni aabo ti ISS jẹ ojuṣe pinpin ti gbogbo awọn ile-iṣẹ aaye marun, pẹlu ibi-afẹde ti yago fun awọn agbegbe olugbe. Ni igbaradi fun ifẹhinti lẹnu iṣẹ ti ISS, NASA n wa lati yipada awọn iṣẹ rẹ ni yipo Earth kekere si ohun-ini ti iṣowo ati awọn iru ẹrọ ti nṣiṣẹ. Iyipada yii ni ero lati rii daju iraye si tẹsiwaju ati wiwa ni aaye fun iwadii, idagbasoke imọ-ẹrọ, ati ifowosowopo agbaye.

Awọn ilana iṣaaju fun deorbiting ISS jẹ pẹlu lilo ọpọ ọkọ ofurufu Progress Roscosmos. Sibẹsibẹ, awọn igbelewọn aipẹ ti yori NASA lati daba idagbasoke ti ọkọ ofurufu tuntun kan, USDV, eyiti yoo pese awọn agbara to lagbara diẹ sii fun deorbit lodidi. USDV yoo dojukọ iṣẹ ṣiṣe deorbit ti o kẹhin ati pe o le jẹ apẹrẹ ọkọ ofurufu tuntun tabi iyipada ti ọkọ ofurufu ti o wa tẹlẹ. Yoo ṣe apẹrẹ lati ṣiṣẹ lori ọkọ ofurufu akọkọ rẹ ati pe o ni apọju to ati agbara imularada anomaly lati mu ina deorbit to ṣe pataki.

Idagbasoke USDV yoo jẹ eka ati igbiyanju akoko-akoko, to nilo awọn ọdun ti idagbasoke, idanwo, ati iwe-ẹri. Bibẹẹkọ, ọkọ oju-ofurufu ti a dabaa yii jẹ aṣoju iyipada pataki ni ọna NASA lati deorbiting ISS ati ṣe idaniloju aabo ati pipasilẹ iṣakoso ti ibudo aaye naa.

