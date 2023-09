Astronaut Frank Rubio Ṣeto lati Pada si Aye Lẹhin Igbasilẹ-Kikan Space Mission

NASA awòràwọ Frank Rubio, ti o dimu awọn US gba awọn fun awọn gunjulo lemọlemọfún akoko lo ni aaye, ti wa ni ṣeto lati pada si Earth lori Kẹsán 27, ipari a ise ti o fi opin si lori odun kan ni International Space Station (ISS). Rubio, pẹlu awọn cosmonauts meji ti Ilu Rọsia, Sergey Prokopyev ati Dmitri Petelin, ti wa ni ipilẹ ni akọkọ ni orbit-Earth kekere nitori jijo tutu kan ninu ile gigun wọn ti a gbero, capsule Soyuz kan ti dokọ ni aaye aaye, ni Oṣu kejila ọdun 2022.

Lati koju ọrọ naa, mejeeji NASA ati ile-iṣẹ aaye aaye Russia Roscosmos fa irin-ajo awọn atukọ naa pọ si ni afikun oṣu mẹfa. Wọn pinnu pe kapusulu ti n jo ko yẹ lati mu awọn atukọ naa wa si ile, nitori pe o jẹ eewu ti igbona pupọ lakoko gbigbe pada sinu afefe Earth. Bi abajade, awọn atukọ naa yoo pada si Earth ni apopọ Soyuz ti o rọpo ti o firanṣẹ ni ofo.

Ni gbogbo iṣẹ apinfunni ti o gbooro sii, Rubio duro ni ibatan nigbagbogbo pẹlu ẹbi rẹ o si gbarale awọn atukọ rẹ fun atilẹyin. O tẹnumọ pataki wiwa iwọntunwọnsi laarin iṣẹ ati isinmi lati ṣetọju ilera ọpọlọ rẹ. Iṣẹ apinfunni Rubio, eyiti o jẹ 371 awọn ọjọ itẹlera ni aaye, fọ igbasilẹ AMẸRIKA iṣaaju ti a ṣeto nipasẹ awòràwọ Mark Vande Hei ni ọdun 2021.

Pelu ogun Russia-Ukraine ti nlọ lọwọ ati awọn aifọkanbalẹ geopolitical, NASA ati Roscosmos ti tẹsiwaju awọn akitiyan ifowosowopo wọn ni ISS. Awọn atukọ naa gba awọn iroyin ti iṣẹ apinfunni ti o gbooro sii daradara, ati oluṣakoso eto ibudo aaye aaye NASA, Joel Montalbano, fi awada mẹnuba iṣeeṣe ti fo ni yinyin ipara gẹgẹbi ẹsan.

Rubio, dókítà kan tó jẹ́ oníṣègùn sọ pé òun kì bá ti tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ àyànfúnni náà tí òun bá mọ̀ pé yóò mú òun kúrò lọ́dọ̀ ìdílé òun fún ohun tó lé lọ́dún kan. Sibẹsibẹ, o lo akoko pupọ julọ ni aaye nipasẹ ṣiṣe iwadii ijona, ikopa ninu awọn ẹkọ ilera eniyan, ati titọju awọn tomati aaye gẹgẹbi apakan ti idanwo imọ-jinlẹ ayanfẹ rẹ.

Lati jẹri ilọkuro Rubio lati aaye aaye, awọn oluwo le tune sinu NASA TV lori oju opo wẹẹbu ibẹwẹ ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 27. Ọkọ oju-omi naa ti ṣeto lati lọ kuro ni ibi iduro aaye rẹ ni 3:51 am ET, pẹlu agbegbe ti ibalẹ bẹrẹ ni 6 am ET. .

Awọn orisun: NASA, Mashable