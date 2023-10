Ogo ti Awọn oṣupa oṣupa: Awoye Ọrun kan

By

Ṣe o ṣetan fun ifihan iyalẹnu ti titobi ọrun bi? Ṣe àmúró ara rẹ bi oṣupa oṣupa apa kan, ti a mọ si Chandra grahan, ṣe oore-ọfẹ awọn ọrun ni Ọjọ Satidee, Oṣu Kẹwa Ọjọ 28, o tẹsiwaju titi di ọjọ Sundee, Oṣu Kẹwa Ọjọ 29. Iyalẹnu iyalẹnu yii waye nigbati Earth ba gbe ararẹ laarin oorun didan ati Oṣupa didan, ti n gbejade rẹ. ojiji lori dada oṣupa, ṣiṣẹda ohun iyalẹnu iyalẹnu ti o fa awọn oluwo oju ọrun mu kaakiri agbaye.

Fojú inú yàwòrán èyí: Ilẹ̀ ayé gẹ́gẹ́ bí àyíká gbígbòòrò, oòrùn tí ń tàn yòò, àti Òṣùpá gẹ́gẹ́ bí orb tí ó fani mọ́ra. Bi Earth yo sinu ona oṣupa, ojiji rẹ delicately fọwọkan awọn Moon, maa boju rẹ brilliance, Abajade ni ohun ethereal disappearance tabi enchanting transformation ti awọn awọ.

Awọn oriṣi meji ti oṣupa oṣupa lo wa ti o ṣe aṣiwere awọn alafojusi:

1. Lapapọ Oṣupa oṣupa: Lakoko oṣupa oṣupa lapapọ, Aye gba Oṣupa ni kikun, ti o fi òkunkun ti o ni ẹru mọlẹ. Ipade iyalẹnu yii nigbagbogbo n funni ni oju oṣupa pẹlu awọ pupa tabi awọ idẹ. Bí ìmọ́lẹ̀ oòrùn ṣe ń yọ́ gba inú afẹ́fẹ́ ilẹ̀ ayé, àwọn ìgbì tó kúrú máa ń tú ká, àwọn àwọ̀ pupa tó gùn tó sì máa ń gba inú rere kọjá lọ, tí wọ́n sì ń gba Òṣùpá mọ́ra pẹ̀lú àwọ̀ tó ń fani mọ́ra. Ìrísí alárinrin yìí ti di èyí tí a mọ̀ sí “oṣùpá ẹ̀jẹ̀.”

2. Apakan osupa oṣupa: Ni apa kan oṣupa oṣupa, nikan kan ìka ti awọn Moon jowo si awọn Earth ká ojiji. O le jọ ojola ti o jade lati aaye ọrun tabi ṣafihan apakan ti o ṣokunkun didimu, ti o nfi inira kun ifihan oṣupa.

Ti o ba wa ni pato, oṣupa apa kan ti o yanilenu ti 2023 yoo bẹrẹ ni Ọjọ Satidee, Oṣu Kẹwa Ọjọ 28, yoo si fa siwaju titi di awọn wakati kutukutu ti ọjọ Sundee, Oṣu Kẹwa Ọjọ 29. Ni Ilu India, oṣupa yẹ ki o bẹrẹ ni isunmọ 11:31 PM ni Ọjọ Satidee ati kẹhin fun wakati kan ati iṣẹju 1 iyalẹnu, lati 19:1 AM si 05:2 AM ni ọjọ Sundee. Lakoko tente oke rẹ ni ayika 24:1 AM, Oṣupa yoo ni iriri jinlẹ, ojiji ojiji ti ojiji Aye, ti a mọ si umbra, ti o fi aworan bo apakan kan ti dada ti o ni iyanilẹnu.

Ọla ti iṣẹlẹ celestial yii yoo ṣe oore-ọfẹ kii ṣe India nikan ṣugbọn ọpọlọpọ awọn agbegbe ni gbogbo Ila-oorun Iwọ-oorun, pẹlu Afirika, Yuroopu, Esia, ati awọn apakan kan ti Australia. Botilẹjẹpe awọn oluwo lati Ilu Amẹrika le padanu iṣẹlẹ iyalẹnu yii, awọn apakan ti Ilu Brazil yoo ni aye lati jẹri ifarakanra naa bi Oṣupa ṣe n jade pẹlu oore-ọfẹ lori ipade.

FAQ:

Q: Kini oṣupa oṣupa?

A: Oṣupa oṣupa waye nigbati Earth ba ṣe deede laarin Oorun ati Oṣupa, ti o npa ojiji rẹ si oju oṣupa.

Q: Bawo ni gbogbo oṣupa oṣupa ṣe waye?

A: Lakoko oṣupa oṣupa lapapọ, Earth n bo Oṣupa ni kikun, ti o nfa irisi pupa tabi idẹ nitori imọlẹ oorun ti a yan ti o kọja nipasẹ oju-aye Earth.

Q: Kini oṣupa apa kan?

A: Ni apa kan oṣupa oṣupa, nikan kan ìka ti awọn Moon ti wa ni shrouded nipasẹ Earth ká ojiji, Abajade ni a fanimọra ojola-bi irisi tabi okunkun apakan.

Q: Nigbawo ni oṣupa apa kan yoo waye ni ọdun 2023?

A: Oṣupa oṣupa apa kan yoo waye ni Ọjọ Satidee, Oṣu Kẹwa Ọjọ 28, yoo tẹsiwaju titi di ọjọ Aiku, Oṣu Kẹwa Ọjọ 29.

Q: Ṣe oṣupa oṣupa yoo han ni India?

A: Bẹẹni, oṣupa oṣupa yoo han ni gbogbo awọn agbegbe India, ati awọn agbegbe ti Ila-oorun Iwọ-oorun bii Afirika, Yuroopu, Esia, ati diẹ ninu awọn agbegbe ti Australia.

