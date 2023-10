Iwoye Tuntun lori Oṣupa Oorun: Awọn oye lati Awọn akiyesi Redio

By

Lakoko ti ọpọlọpọ awọn ara ilu Californian gbadun oṣupa apa kan ni Oṣu Kẹwa ọjọ 14, awọn oniwadi ni Owens Valley Radio Observatory (OVRO) mu ọna ti o yatọ. Ni lilo Igbegasoke Long Wavelength Array (OVRO-LWA), wọn ya aworan “oṣupa redio” alailẹgbẹ kan ti o tan imọlẹ si korona oorun ati awọn iṣẹlẹ to somọ.

Ni aṣa, awọn oṣupa oorun ni a ṣe akiyesi nipasẹ ina ti o han, ṣugbọn OVRO-LWA ṣe iwọn awọn iwọn gigun redio laarin 20 ati 88 megahertz (MHz) lati ṣẹda aworan ti oṣupa ni irisi itanna eletiriki ọtọtọ. Aworan ti o yọrisi, eyiti o le rii ninu fidio ni isalẹ, fihan ipo oṣupa bi a ti ṣe afihan nipasẹ awọn ila ti o ni aami ati ẹsẹ ti oorun ti o han pẹlu awọn ila to lagbara. Ni pataki, fidio naa tun ṣe awọn idarudapọ ti o ṣẹlẹ nipasẹ ionosphere ti oorun, ṣiṣẹda ipa ripple ti o jọra wiwo oorun nipasẹ oju omi ti n ta.

Awọn igbi redio ti o ti kọja eti oorun ni aworan naa ti jade lati inu corona rẹ, ti o nmu ipa “iwọn ina” kan ti o yanilenu paapaa ni ita ipa-ọna ti oṣupa ọdun ni kikun. Iwoye alailẹgbẹ yii n pese awọn onimọ-jinlẹ ni aye lati kawe corona gbooro ti oorun pẹlu ipinnu airotẹlẹ ni awọn iwọn gigun redio.

Bin Chen, onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ìjìnlẹ̀ òòrùn àti ọ̀jọ̀gbọ́n alábàákẹ́gbẹ́ ní New Jersey Institute of Technology (NJIT), ẹni tó ń darí ìwádìí OVRO-LWA lórí oòrùn, tẹnu mọ́ ìjẹ́pàtàkì àkíyèsí yìí. Nipa gbigbe ọwọ oṣupa bi “eti ọbẹ” gbigbe,” ipinnu igun to munadoko ti corona oorun le ni ilọsiwaju pupọ.

Igbesoke OVRO-LWA, atilẹyin nipasẹ National Science Foundation, ti jẹ ki ẹrọ imutobi ṣe iwadi ọrun ni kiakia ju eyikeyi ẹrọ imutobi redio miiran ti n ṣiṣẹ ni awọn igbohunsafẹfẹ ti o wa ni isalẹ 100 MHz. Irinṣẹ alagbara yii ngbanilaaye fun ibojuwo lemọlemọfún ti ọrun, pese awọn oye ti o niyelori si ọpọlọpọ awọn iyalẹnu astronomical, pẹlu awọn itusilẹ ibi-awọ ọkan lati awọn irawọ nitosi, magnetism exoplanet, ati agbaye ibẹrẹ.

Pẹlu agbara rẹ lati yaworan awọn aworan redio ti oṣupa oorun, OVRO-LWA nfunni ni irisi tuntun ati ti o niyelori lori irawọ ti o sunmọ wa, ṣiṣi awọn ọna tuntun fun iṣawari imọ-jinlẹ ati oye.

Awọn Ifọrọranṣẹ Nigbagbogbo (Awọn ibeere)

Kini Oorun Wavelength Array (LWA)?

Long Wavelength Array (LWA) jẹ ẹrọ imutobi redio ti a ṣe apẹrẹ lati ṣe akiyesi ati iwadi awọn nkan ọrun ni awọn igbi gigun gigun, ti o wa lati mewa si awọn ọgọọgọrun awọn mita. O lagbara lati yiya awọn igbi redio ti o jade nipasẹ ọpọlọpọ awọn orisun astronomical, pese awọn oye alailẹgbẹ si agbaye.

Kini corona ti oorun?

Corona jẹ ẹkun ita gbangba ti oju-aye oorun ti o fa awọn miliọnu ibuso si aaye. O ni awọn gaasi ionized ti o gbona pupọju ti o han lakoko oṣupa oorun bi didan, didan funfun pearly ti o yika disiki dudu ti oorun.

Kini idi ti awọn akiyesi redio ti awọn oṣupa ṣe pataki?

Awọn akiyesi redio ti oṣupa n pese awọn onimọ-jinlẹ ni iwoye ti o yatọ si korona oorun ati awọn iṣẹlẹ to somọ. Nipa kikọjade itujade ti awọn igbi redio lati corona, awọn oniwadi le ni oye si awọn agbara rẹ, awọn aaye oofa, ati awọn ohun-ini miiran ti ko ni irọrun akiyesi nipasẹ awọn akiyesi ina ti o han ni aṣa. Awọn iwoye alailẹgbẹ wọnyi mu oye wa pọ si ti oorun ati ipa rẹ lori eto oorun.