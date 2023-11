Awọn iṣẹ eniyan Fa Ilọsi Ilọpo meje ni Ifojusi Mercury Atmospheric: Ọna Tuntun fun Iṣiro

By

Iwadi kan laipe kan ti Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) ṣe ti ṣe afihan otitọ iyalẹnu pe awọn iṣẹ eniyan ti pọ si ifọkansi ti makiuri ni oju-aye wa nipasẹ iyalẹnu ni ilopo meje lati ọdun 1500 CE Ilọsiwaju pataki ni awọn ipele mercury yii. jẹ ewu si ilera eniyan ati ayika.

Agbọye Adayeba Mercury itujade

Ẹgbẹ iwadii naa, ti Ọjọgbọn Elsie M. Sunderland ṣe itọsọna, ṣe agbekalẹ ọna ti ilẹ lati ṣe iṣiro deede awọn itujade ti makiuri ti ọdọọdun lati awọn eefin onina – awọn itujade adayeba ti o tobi julọ ti eroja majele yii. Nipa apapọ iṣiro deede ti awọn itujade makiuri folkano pẹlu awoṣe kọnputa kan, awọn oniwadi ni anfani lati tun awọn ipele makiuri oju aye ṣe ṣaaju idasi eniyan.

Awọn orisun ti Makiuri ti o fa eniyan

Ṣaaju ki awọn iṣẹ eniyan to bẹrẹ lati da ipadabọ aye pada, oju-aye ti o wa ninu to 580 megagram ti makiuri. Bibẹẹkọ, awọn iwadii ominira miiran ti a ṣe lati ṣe ayẹwo awọn data oju-aye ti fihan pe nipasẹ ọdun 2015, akoonu makiuri ti lọ soke si ayika 4,000 Mg, o fẹrẹ to igba meje ni ipilẹ ipilẹ aye. Awọn onibibi akọkọ ti o ni iduro fun igbega ibanilẹru yii pẹlu awọn itujade lati awọn ile-iṣẹ agbara ina, awọn iṣẹ ile-iṣẹ, sisun egbin, ati awọn iṣẹ iwakusa.

Ipa lori Ilera Eniyan ati Ayika

Makiuri, ni pataki ni irisi methylmercury, jẹ neurotoxicant ti o lagbara ti o ṣe bioaccumulates ninu ẹja ati awọn ohun alumọni miiran, ti o jẹ irokeke ewu si awọn ẹranko inu omi ati awọn eniyan ti o jẹ ẹja ti doti. Ọjọgbọn Sunderland n tẹnuba pataki ti agbọye iyipo Makiuri adayeba gẹgẹbi ipilẹ ipilẹ fun awọn eto imulo ti o pinnu lati dinku awọn itujade Makiuri ati oye ipa kikun ti awọn iṣẹ eniyan lori agbegbe.

Awọn imọran lati inu Ikẹkọ

Nitori wiwa kekere ti Makiuri ni oju-aye, ko ṣee ṣe lati rii paapaa nanogram rẹ ni mita onigun ti afẹfẹ nipasẹ satẹlaiti. Láti borí ìdènà yìí, àwọn olùṣèwádìí náà lo sulfur dioxide, apá pàtàkì fún ìtújáde òkè ayọnáyèéfín, gẹ́gẹ́ bí aṣojú fún mercury. Nipa ṣiṣayẹwo awọn ipele imi-ọjọ imi-ọjọ sulfur ati fifilo awoṣe oju aye GEOS-Chem, ẹgbẹ naa ṣe iṣiro pipinka ti makiuri folkano ni iwọn agbaye.

Iwadi na ṣe awari pe lakoko ti awọn itujade folkano ṣe alabapin si awọn ifọkansi Makiuri oju aye, wọn ṣe akọọlẹ fun ida kekere kan ni ọpọlọpọ awọn agbegbe ni agbaye. Sibẹsibẹ, awọn agbegbe kan gẹgẹbi South America, Mẹditarenia, ati Iwọn Ina ti Pacific ṣe afihan awọn ipele ti o ga julọ ti awọn itujade mercury folkano, ti o jẹ ki o nira lati tọpa awọn ilowosi ti awọn iṣẹ eniyan.

Awọn ipa ti Ikẹkọ naa

Lílóye ìjẹ́pàtàkì àwọn ìtújáde òkè ayọnáyèéfín ní àwọn ẹkùn pàtó kan ṣe kókó fún dídánwò lọ́nà pípéye àwọn ìlọsíwájú ìgbà pípẹ́ ti Makiuri nínú ẹja, afẹ́fẹ́, àti àwọn òkun. Nipa atunse fun iyipada adayeba ni ipa volcano, awọn oniwadi le gba awọn oye ti o niyelori si ipa awọn iṣẹ eniyan. Imọran yii ṣe iranlọwọ ni idagbasoke awọn ilana imunadoko lati dinku idoti makiuri ati aabo mejeeji ilera eniyan ati agbegbe.

Awọn Ifọrọranṣẹ Nigbagbogbo (Awọn ibeere)

1. Bawo ni iṣẹ eniyan ṣe ni ipa lori awọn ipele makiuri oju aye?

Gẹgẹbi iwadi kan ti Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), awọn iṣẹ eniyan ti pọ si ifọkansi ti makiuri ni oju-aye wa nipasẹ igba meje lati ọdun 1500 SK.

2. Kini awọn orisun akọkọ ti awọn itujade makiuri ti o fa eniyan?

Awọn ẹlẹṣẹ akọkọ ti o ni iduro fun igbega didasilẹ ni awọn ipele mercury oju aye pẹlu itujade lati awọn ohun ọgbin ti o ni agbara edu, awọn iṣẹ ile-iṣẹ, sisun egbin, ati awọn iṣẹ iwakusa.

3. Kí nìdí tó fi ṣe pàtàkì láti lóye ìyípo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àdánidá?

Lílóye ìyípo mẹ́kírì àdánidá ń pèsè ìpìlẹ̀ kan fún gbígbékalẹ̀ àwọn ìlànà ìmúṣẹ láti dín ìtújáde Mercury kù. O tun gba wa laaye lati loye ipa kikun ti awọn iṣẹ eniyan lori agbegbe ati awọn eewu ti o pọju si ilera eniyan.

4. Báwo ni àwọn olùṣèwádìí náà ṣe fojú díwọ̀n ìtújáde mercury volcano?

Nípa ṣíṣàyẹ̀wò sulfur dioxide, kókó pàtàkì kan fún ìtújáde òkè ayọnáyèéfín, gẹ́gẹ́ bí aṣojú fún mercury, ẹgbẹ́ ìwádìí náà fojú díwọ̀n ìtúká Mercury volcano lórí ìwọ̀n àgbáyé nípa lílo àwòkọ́fẹ́fẹ́ GEOS-Chem.

5. Kini awọn ipa ti awọn abajade iwadi naa?

Awọn awari iwadi naa ṣe iranlọwọ fun awọn oniwadi lati ṣe idanimọ awọn agbegbe pẹlu awọn ipele giga ti awọn itujade mercury folkano, eyiti o ṣe alabapin si oye ti o dara julọ ti ipa awọn iṣẹ eniyan lori awọn aṣa makiuri igba pipẹ ni ẹja, afẹfẹ, ati awọn okun. Atunse fun iyipada adayeba jẹ pataki ni iṣiro ati idinku awọn ewu ti o nii ṣe pẹlu idoti makiuri.