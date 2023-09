Irọrun Iwa Ṣe Imudara Imugboroosi Ibiti Yiyara ni Awọn Aṣọ-Tailed Nla

By

Awọn oniwadi lati Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, ati awọn University of Rochester ti se awari wipe awọn nla-tailed grackle, kan eye eya ti o ti a ti nyara faagun awọn oniwe-olugbe kọja North America, lagbese aseyori rẹ. iwa. Awọn oniwadi naa rii pe awọn grackles-tailed nla ti pọ si ibú ibugbe wọn ati ki o ṣe deede si gbigbe ni ilu diẹ sii, awọn agbegbe gbigbẹ, ko dabi ibatan ti o sunmọ wọn, ọkọ oju-omi ọkọ oju omi.

Iwadi na, ti o da lori awọn akiyesi imọ-jinlẹ ti ara ilu ti awọn iṣẹlẹ ti ẹiyẹ laarin ọdun 1979 ati 2019, fi han pe awọn grackles tailed nla ko nirọrun gbe sinu awọn ibugbe tuntun ti o baamu awọn ibeere iṣaaju wọn ṣugbọn ni itara gbooro sakani wọn nipa yiyipada awọn ayanfẹ ibugbe wọn. Lọna miiran, awọn grackles ti o ni ọkọ oju-omi nikan gbe ibiti wọn lọ diẹ si ariwa ni idahun si iyipada oju-ọjọ.

Awọn oniwadi naa tun ṣe iwadii ipa ti ihuwasi ninu agbara grackles nla-tailed lati ni ibamu si awọn ibugbe titun. Wọn rii pe awọn olugbe ti o wa ni eti ti ibiti o ti ṣe afihan irọrun diẹ sii ati itẹramọṣẹ ni akawe si olugbe ti kii ṣe eti. Awọn oniwadi ṣe akiyesi pe itẹramọṣẹ ngbanilaaye awọn eniyan kọọkan lati wa awọn ojutu si awọn italaya ni awọn agbegbe tuntun, lakoko ti iyipada ni irọrun laarin olugbe kan pọ si awọn aye ti imugboroja aṣeyọri.

Awọn awari ṣe afihan pataki ti irọrun ati itẹramọṣẹ ni irọrun awọn imugboroja ibiti o yara ati daba pe agbọye bii awọn eya bii awọn grackles tailed nla ṣe deede si awọn agbegbe tuntun le pese awọn oye fun iranlọwọ awọn eya idinku lati koju awọn iyipada ayika.

Orisun: Iwe Iroyin Agbegbe ẹlẹgbẹ (DOI: 10.24072/pcjournal.320)