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Garry Shannon fẹyìntì lati Ẹkọ si Idojukọ lori Orin

ByVicky Stavropoulou

Oct 27, 2023
Garry Shannon fẹyìntì lati Ẹkọ si Idojukọ lori Orin

Ninu ifọrọwanilẹnuwo kan laipe kan lori Idojukọ Owurọ, akọrin olokiki olokiki Garry Shannon kede ifẹhinti lẹnu iṣẹ rẹ lati ikọni ni St. Flannan's College ni Ennis. Garry, ti o jẹ ọmọ ẹgbẹ ti o bọwọ fun ti arosọ Kilfenora Ceilí Band, ti pinnu lati yi idojukọ rẹ pada patapata si ọna iṣẹ orin rẹ.

Ti a mọ fun talenti alailẹgbẹ rẹ gẹgẹbi akọrin Irish ibile, Garry ti ṣe ipa pataki ninu igbega orin ati aṣa Irish nipasẹ ẹkọ ati awọn iṣe rẹ. Fun awọn ọdun, o ti jẹ ọmọ ẹgbẹ iyasọtọ ti Kilfenora Ceilí Band, mimu awọn olugbo ni iyanilẹnu pẹlu awọn iṣẹ ṣiṣe ti o ni agbara ati iwunlere.

Ifẹhinti Garry wa bi akoko kikoro fun awọn ẹlẹgbẹ rẹ ati awọn ọmọ ile-iwe ni St. Flannan's College. Gẹgẹbi olukọ, o ti ni ipa ati ṣe atilẹyin ainiye awọn akọrin ọdọ, fifun imọ ati ifẹ rẹ fun orin Irish. Ilọkuro rẹ laisi iyemeji yoo fi aaye silẹ ni ẹka orin ti ile-iwe naa.

Sibẹsibẹ, ipinnu Garry lati ṣe ifẹhinti lẹnu iṣẹ ikọni n ṣii awọn aye iwunilori fun u lati ṣawari siwaju si iṣẹ orin rẹ. Pẹlu iriri nla rẹ ati talenti ti a ko sẹ, o ti ṣeto lati ṣe ipa ti o tobi pupọ paapaa lori aaye orin Irish.

Awọn Ibere ​​Nigbagbogbo:

Ibeere: Bawo ni Garry Shannon ti kọ ẹkọ ni Ile-ẹkọ giga St. Flannan?
A: Garry Shannon ti jẹ olukọ ni St. Flannan's College ni Ennis fun ọpọlọpọ ọdun.

Q: Kini ipa Garry Shannon ninu Ẹgbẹ Kilfenora Ceilí?
A: Garry Shannon jẹ ọmọ ẹgbẹ ti o bọwọ fun Ẹgbẹ Kilfenora Ceilí ati pe o ti ṣe ipa pataki ninu igbega orin Irish.

Q: Njẹ Garry yoo tẹsiwaju lati ṣe pẹlu Kilfenora Ceilí Band lẹhin ifẹhinti lẹnu iṣẹ?
A: Bẹẹni, Garry yoo yi idojukọ rẹ patapata si ọna iṣẹ orin rẹ pẹlu Kilfenora Ceilí Band.

Q: Ipa wo ni Garry ti ni lori awọn ọmọ ile-iwe rẹ?
A: Garry ti ni ipa ati atilẹyin ọpọlọpọ awọn akọrin ọdọ nipasẹ ẹkọ rẹ, fifun imọ rẹ ati ifẹkufẹ fun orin Irish.

Ibeere: Ṣe ifẹhinti Garry yoo ni ipa lori ẹka orin ni Ile-ẹkọ giga St.
A: Ifẹhinti ti Garry yoo fi aaye silẹ ni ile-iṣẹ orin ti ile-iwe, bi o ti jẹ oluko ti o ṣe pataki ati oludamoran si awọn ọmọ ile-iwe.

By Vicky Stavropoulou