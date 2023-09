Ọjọ iwaju ti Ṣiṣayẹwo aaye: Ifọrọwanilẹnuwo pẹlu Eric Ianson NASA

By

Ninu ikowe ti n bọ ti akole “Planets and asteroids and moon… oh my!”, Eric Ianson, Igbakeji Oludari ti Planetary Science Division ni NASA olu, yoo jiroro lori NASA ká titun ati ki o moriwu tiraka ni aaye iwakiri. Eyi pẹlu ikojọpọ awọn ayẹwo lati oju aye Mars, iṣafihan aabo ti aye nipa timọọmọmọ ọkọ oju-ofurufu kan sinu asteroid, ati iwadii oṣupa Jupiter Europa ati okun ti yinyin bo.

Awọn iṣẹlẹ pataki ti awọn ọdọ le nireti lati jẹri ni igbesi aye wọn ni aaye ti iṣawari aaye jẹ soro lati ṣe asọtẹlẹ, bi imọ-ẹrọ ti nyara ni iyara ati awọn iwulo yipada. Sibẹsibẹ, awọn aṣa kan wa ti o le ṣe idanimọ. Ipadabọ awọn eniyan si Oṣupa ati ibalẹ ti awọn awòràwọ lori Mars ti wa ni iwaju. Awọn iṣẹ apinfunni roboti si awọn oriṣiriṣi awọn aye-aye, awọn oṣupa, ati awọn ara kekere ninu eto oorun yoo tẹsiwaju, pẹlu idojukọ lori awọn ibi bii oṣupa Jupiter Europa, Titan oṣupa Saturn, ati Uranus. Awọn ilọsiwaju yoo tun wa ni idamo awọn aye ibugbe ni ita ti eto oorun wa.

Ipa NASA ni iyọrisi awọn aṣeyọri aaye nla ti o tẹle jẹ pataki, paapaa bi awọn ile-iṣẹ aladani bii SpaceX ṣe ṣe ipa pataki ti o pọ si ni irin-ajo aaye. Lakoko ti awọn ile-iṣẹ aladani ni iwuri iṣowo, NASA ni inawo lati ṣaṣeyọri imọ-jinlẹ kan pato, iṣawari, tabi awọn ibi-afẹde imọ-ẹrọ. Ifowosowopo pẹlu ile-iṣẹ jẹ wọpọ, ṣugbọn awọn iṣẹlẹ wa nibiti NASA ṣe agbekalẹ awọn ohun elo amọja tabi ọkọ ofurufu ni ile, gẹgẹbi awọn rovers Mars ati ọkọ ofurufu Clipper Europa.

Aṣeyọri aipẹ ti eto aaye India ti ibalẹ sori ọpá gusu oṣupa jẹ ohun iyin. NASA ṣe iyeye ifowosowopo agbaye ati mọ pataki ti pinpin data iṣẹ apinfunni fun anfani ti iṣawari imọ-jinlẹ. Wọn ṣe iwuri fun awọn ẹlẹgbẹ wọn kariaye lati ṣe kanna, ni igbega iwakiri alaafia ti aaye.

Nigbati a beere nipa fiimu ayanfẹ rẹ tabi ifihan TV nipa aaye tabi iwakiri aaye, Eric Ianson mẹnuba awọn ayanfẹ pupọ, pẹlu “Apollo 13,” “The Martian,” ati “The Empire Strikes Back.” Bibẹẹkọ, o yan “Nkan ti o tọ” ni ipari bi yiyan oke rẹ. Fiimu naa ṣe afihan itan ti atilẹba Mercury Meje astronauts ati ki o gba oju inu ati awọn italaya ti irin-ajo aaye ni akoko kan nigbati o n yipada lati itan-akọọlẹ imọ-jinlẹ si otitọ.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture ti wa ni eto fun Kọkànlá Oṣù 13th ni 4 pm ni The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Apejuwe:

NASA – National Aeronautics ati Space ipinfunni, awọn United States 'alágbádá aaye ibẹwẹ lodidi fun awọn orilẹ-ède àwakiri ati iwadi.

Eto Iwakiri Mars – Eto NASA kan dojukọ lori iṣawari ti Mars, pẹlu iwadi ti oju-ọjọ aye, ẹkọ-aye, ati agbara fun atilẹyin igbesi aye.

Eto Eto Agbara Radioisotope – Eto NASA ti o ndagba ati ṣetọju lilo awọn ọna ṣiṣe agbara radioisotope, eyiti o pese ina fun awọn iṣẹ apinfunni aaye ti o jinlẹ nipa lilo ooru ti ipilẹṣẹ lati ibajẹ awọn isotopes ipanilara.

Idaabobo Planetary - Iwadi ati idagbasoke awọn ọna lati daabobo Earth lati awọn iṣẹlẹ ipa ti o pọju nipasẹ awọn asteroids tabi awọn comets.

Europa – Ọkan ninu awọn oṣupa Jupiter ti o gbagbọ pe o ni omi abẹlẹ ti omi omi labẹ erupẹ yinyin rẹ.

Awọn iṣẹ isanwo oṣupa ti iṣowo – Eto ti o ni ero lati fi imọ-jinlẹ ati awọn iṣẹ apinfunni si Oṣupa nipasẹ awọn ajọṣepọ pẹlu awọn ile-iṣẹ iṣowo.

Perseverance Rover – Iṣẹ apinfunni NASA kan si Mars ti o ni ero lati ṣawari ibugbe aye, wa awọn ami ti igbesi aye atijọ, ati gba awọn ayẹwo fun ipadabọ si Earth.

James Webb Space Awòtẹlẹ – Awòtẹlẹ aye ti n bọ ti a ṣeto lati ṣe ifilọlẹ ni ọdun 2021, ti a ṣe apẹrẹ lati jẹ imutobi aaye ti o lagbara julọ ti a ti kọ tẹlẹ.

Eto Artemis – Eto NASA kan ni ero lati de “obinrin akọkọ ati ọkunrin ti nbọ” lori Oṣupa nipasẹ ọdun 2024.

