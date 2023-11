Ṣiṣawari Jorgie: Ṣiṣafihan ti Awọn ẹya Tuntun ti Mosasaur

Ni agbegbe ti o jinna nitosi Walhalla, North Dakota, iṣawari aye nipasẹ oluyọọda Deborah Shepherd ti yori si ṣiṣafihan ẹya tuntun ti mosasaur iyalẹnu kan. Lakoko asise fun kan awọn chunk ti egungun, Shepherd ká itara oju mọ awọn fosaili ká lami ati ki o royin o si North Dakota Department of erupe Resources. Iwa-ilẹ ti o ni ipilẹ yii, ti a tẹjade laipẹ ni Bulletin of the American Museum of Natural History, kii ṣe ṣiṣafihan ẹya tuntun ti mosasaur nikan ṣugbọn iwin tuntun patapata pẹlu.

Ti a npè ni Jǫrmungandr walhallaensis, ti a mọ ni ifẹ si “Jorgie” nipasẹ alakọwe-iwe Clint Boyd, mosasaur yii tọpasẹ awọn ipilẹṣẹ rẹ pada si awọn okun Late Cretaceous. Jorgie, apanirun nla kan ti omi, o ṣeeṣe ki o pade iku rẹ ni awọn ẹrẹkẹ mosasaur miiran, bi o ti han gbangba lati awọn ami gbigbẹ ti a ri lori awọn egungun rẹ ti a fipamọ.

Mosasaurs, pẹlu iwọn nla wọn ati ẹda ẹran-ara, jẹ awọn ẹda ti o ni agbara ni akoko Late Cretaceous. Àwọn ẹranko inú omi wọ̀nyí, tí wọ́n fẹ́rẹ̀ẹ́ tó mítà 15 ní gígùn, pèsè ìríran fífani-lọ́kàn-mọ́ra nínú àwọn òkun ìgbàanì. Lakoko ti iyoku Jorgie pẹlu timole ti o fẹrẹẹ pari, awọn iha, ati vertebrae, ohun ti o ya sọtọ ni titoju awọn egungun agbọn inu ti o ṣe apẹrẹ ẹnu rẹ - aibikita laarin awọn apẹẹrẹ mosasaur.

Ṣiṣayẹwo ti awọn ami ojola Jorgie nfunni ni awọn oye iyalẹnu sinu awọn akoko ipari rẹ. Ibajẹ nla naa tọkasi Ijakadi iwa-ipa ati opin ipanilaya kan. Lọ́nà tí ó ṣe pàtàkì, àwọn àmì jíjẹ́ kan dámọ̀ràn pípa ẹ̀yà ara Jorgie kúrò, pẹ̀lú apanirun tí ó lè jẹ apá ìsàlẹ̀ jẹ. Ifihan yii le ṣe alaye idi ti apakan ti o lopin ti ara Jorgie ti gba pada.

Ohun ti o yanilenu ni pataki ni ipo aibikita nibiti a ti rii Jorgie. Aaye ibi-iwalẹ fosaili ti gbogbo eniyan, ti o wa nitosi opopona okuta wẹwẹ ni ọgba-itura ti ipinlẹ North Dakota kan, le dabi ohun ti o ṣigbọnlẹ ni akawe si awọn okun atijọ ati ẹtan ti o gbalejo awọn ẹda iyalẹnu wọnyi. Bibẹẹkọ, awọn apata rirọ ati ilẹ ti n ṣubu ti aaye walẹ ti ṣe alabapin si ifihan ati titọju awọn fossils ti o niyelori wọnyi.

Irin-ajo ti o nira lati iwari fosaili si idamo eya tuntun kan pẹlu itupalẹ anatomi ti o nipọn. Onkọwe adari Amelia Zietlow tẹnumọ pe agbọye anatomi ti ẹranko ṣe ipa to ṣe pataki ni taxonomy ati isọdi eya. Lakoko ti aye igbesi aye ẹranko ati awọn ifosiwewe ayika ṣe pataki, ṣiṣe ipinnu anatomi rẹ jẹ pataki julọ ni sisọ orukọ ati tito lẹsẹsẹ eya tuntun kan.

Bi awọn oniwadi ti n tẹsiwaju lati ṣawari awọn aṣiri ti o waye laarin awọn ẹja okun atijọ wọnyi, iṣawari ti Jorgie pese aye ti o niyelori lati ṣe iwadi siwaju si itankalẹ ati ihuwasi ti mosasaurs. Pẹlu gbogbo wiwa tuntun, imọ wa ti aye iṣaaju ti n gbooro, ti n tan imọlẹ lori awọn iyalẹnu ti o ti yika awọn okun wa ni awọn miliọnu ọdun sẹyin.

FAQ:

Q: Kini mosasaur?

A: Mosasaurs jẹ awọn ẹja okun nla ti o ngbe ni akoko Late Cretaceous. Wọn jẹ ẹran-ara ati pe wọn le dagba to awọn mita 15 ni ipari.

Q: Bawo ni Jorgie, mosasaur tuntun, gba orukọ rẹ?

A: Alakoso-onkọwe Clint Boyd daba orukọ Jorgie, kukuru fun Jǫrmungandr walhallaensis. Orukọ Jǫrmungandr jẹ lati inu itan aye atijọ Norse, ti o tọka si ejò okun kan ti o yi agbaye ka nipa didi iru rẹ ni ẹnu rẹ. Walhallaensis jẹ atilẹyin nipasẹ Walhalla, ilu ti o sunmọ aaye fosaili naa.

Q: Kini o jẹ ki Jorgie jẹ alailẹgbẹ ni akawe si awọn fossils mosasaur miiran?

A: Jorgie's fosaili pẹlu ko nikan ohun fere pipe timole ati vertebrae sugbon tun toje itoju ti awọn egungun inu awọn timole ti o sókè ẹnu rẹ.

Q: Bawo ni Jorgie ṣe pade opin rẹ?

A: Awọn ami jijẹ lori awọn egungun Jorgie ti o dabo tọkasi Ijakadi iwa-ipa, ti o le fa idinku nipasẹ mosasaur miiran. Àìsí àwọn àmì ìdánilẹ́gbẹ́ lórí agbárí náà jẹ́ ká mọ̀ pé adẹ́tẹ̀ náà ń jẹ apá ìsàlẹ̀ ara rẹ̀.

Ibeere: Nibo ni a ti ṣawari Jorgie?

A: Jorgie ni a rii ni aaye ti n wa fosaili ti gbogbo eniyan nitosi opopona okuta wẹwẹ ni ọgba-itura ipinlẹ North Dakota kan nitosi Walhalla.

Ibeere: Kilode ti aaye wiwa fosaili ti gbogbo eniyan ṣe pataki?

A: Awọn apata rirọ ti aaye naa ati ilẹ riru ṣe alabapin si ifihan ati titọju awọn fossils ti yoo bibẹẹkọ sọnu nitori awọn apata ti n ṣubu. O pese aye fun awọn oluyọọda ati awọn oniwadi lati ṣawari ati ṣe iwadi awọn fossils.