Ṣiṣayẹwo Ipa ti Awọn Pulses X-ray Intense lori Awọn ẹya Ohun elo

Fun ohun ti o ju ọgọrun ọdun lọ, awọn onimọ-jinlẹ ti gbarale tituka X-ray lati ṣe iwadii awọn ẹya inira ti ọpọlọpọ awọn ohun elo. Ni awọn akoko aipẹ, awọn lasers elekitironi ọfẹ-X-ray (XFELs) ti di yiyan olokiki nitori agbara wọn lati gbejade awọn iṣọn abo-aaya ti o lagbara. Sibẹsibẹ, ibeere naa waye: bawo ni awọn iṣọn agbara wọnyi ṣe ni ipa lori awọn ẹya pupọ ti wọn pinnu lati kawe?

Ẹgbẹ kan ti awọn oniwadi agbaye n wa lati tan imọlẹ lori koko yii nipa ṣiṣe adaṣe kan nipa lilo femtosecond XFEL kan ti dojukọ lori apẹẹrẹ silikoni nanocrystal kan. Awọn awari wọn, ti a tẹjade ni Awọn lẹta Atunwo Ti ara, ṣe afihan idinku pataki ninu kikankikan X-ray diffraction nigbati kikankikan ina naa kọja iloro kan pato. Nipasẹ awọn iṣeṣiro, wọn ni anfani lati ṣii awọn iṣẹju-aaya diẹ akọkọ ti ibaraenisepo ọrọ-ina, eyiti o fa ki awọn ọta laarin ohun elo naa di arugbo.

Ni iṣaaju, awọn ijinlẹ lori awọn ibaraẹnisọrọ ohun elo-pulse laarin iwọn kikankikan yii ni akọkọ ti dojukọ awọn ohun elo ni ipele gaasi. Lati koju aafo yii, awọn onimo ijinlẹ sayensi ṣe idanwo wọn ni ile-iṣẹ SACLA ni ilu Japan, ti npa awọn ayẹwo ohun alumọni 10-μm-nipọn pẹlu awọn iwọn ina oriṣiriṣi meji: 2.1 × 1016 W / cm2 ati 4.6 × 1019 W / cm2. Ni iyanilenu, wọn ṣe akiyesi pe awọn aworan iyapa ti a ṣe ni awọn iwọn ina ti o ga julọ jẹ to 50% dimmer ju ti a ti ṣe yẹ lọ.

Onkọwe Beata Ziaja-Motyka lati Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences tẹnumọ pe botilẹjẹpe o jẹ ogbon inu lati ro pe awọn kika photon ti o ga julọ yoo ja si ni awọn aworan iyatọ ti o han gbangba, iloro kan wa – isunmọ awọn mewa ti awọn aimọye wattis fun centimita square. – kọja eyi ti awọn diffraction ifihan agbara irẹwẹsi.

Lati ṣipaya paradox yii, ẹgbẹ iwadii yipada si awọn iṣeṣiro ati ṣe awari pe awọn photons agbara-giga (11.5-keV) lati awọn isunmi gbigbona kii ṣe yọ awọn elekitironi valence nikan jade ṣugbọn awọn elekitironi tun lati awọn ibon nlanla jinle ti o sunmọ aarin atomiki. Awọn ihò ikarahun ti o jinlẹ ni pataki ni ipa lori “awọn ifosiwewe itọka atomiki” ti o ṣe ipa kan ninu ṣiṣe ipinnu awọn abajade iyatọ. Ni pataki, gbogbo ionization yii waye laarin awọn iṣẹju-aaya 6 akọkọ ti ibaraenisepo ọrọ-ina.

Gbigbe siwaju, ẹgbẹ naa nireti pe iṣẹ wọn yoo pa ọna fun awọn ohun elo tuntun ti itọsi XFEL giga-giga, gẹgẹbi idagbasoke awọn ẹrọ opiti tuntun fun pulse-kikuru ni ijọba X-ray. Pẹlupẹlu, agbọye bii awọn ọta oriṣiriṣi ṣe dahun si awọn iṣọn X-ray ultrafast le mu išedede ti atunṣeto awọn ẹya atomiki 3D lati awọn aworan iyapa ti o gbasilẹ.

Awọn Ifọrọranṣẹ Nigbagbogbo (Awọn ibeere)

Kí ni X-ray diffraction?

Diffraction X-ray jẹ pipinka awọn egungun X nipasẹ atomiki tabi ilana molikula ohun elo kan, eyiti o jẹ ki awọn onimo ijinlẹ sayensi pinnu iṣeto ti awọn ọta tabi awọn moleku laarin gara tabi ohun elo kirisita miiran.

Kini lesa elekitironi ọfẹ X-ray (XFEL)?

Laser elekitironi-ọfẹ X-ray (XFEL) jẹ iru ina lesa ti o n ṣe ina pupọ pupọ ati awọn iṣọn X-ray isokan. Awọn XFEL jẹ awọn irinṣẹ agbara ti a lo ninu iwadii imọ-jinlẹ lati ṣe iwadii igbekalẹ ati awọn agbara ti awọn ohun elo lọpọlọpọ.

Bawo ni awọn iṣọn X-ray ti o lagbara ṣe ni ipa lori awọn ẹya ohun elo?

Awọn iṣọn X-ray ti o lagbara le fa awọn ayipada pataki ninu awọn ẹya ti awọn ohun elo. Ninu ọran ti iwadii yii, nigbati kikankikan tan ina ti kọja iloro kan, kikankikan X-ray diffraction silẹ, ti o nfihan pe awọn ọta inu ohun elo naa di gbigbọn. Awọn awari wọnyi ṣe alabapin si oye wa ti bii awọn ohun elo ṣe n ṣe ajọṣepọ pẹlu awọn iṣọn X-ray ti o lagbara ati pe o le ja si awọn ohun elo tuntun ni awọn agbegbe bii kukuru pulse ati atunkọ eto atomiki 3D.