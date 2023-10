Ṣiṣayẹwo ipa ti Awọn agbedemeji Innovation ni Ṣiṣapẹrẹ Ọjọ iwaju ti Imọ-jinlẹ Imọ-ẹrọ ti AI-ṣiṣẹ

Awọn oniwadi lati Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ni AMBS ti ṣe iwadi laipe kan ti akole "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," eyi ti o ṣe ayẹwo ipa pataki. ti ĭdàsĭlẹ intermediaries ni ipa aseyori ilolupo.

Iwadi na dojukọ aaye ti n yọyọ ti isedale imọ-ẹrọ ti AI-agbara (AI-EB) ati awọn ipa rẹ ni ọjọ-ori oni-nọmba. Ijọpọ ti awọn imọ-ẹrọ gbe kii ṣe awọn ibeere imọ-jinlẹ nikan ṣugbọn tun ni ihuwasi, awujọ, ati awọn ifiyesi eto-ọrọ. Lati koju awọn ọran idiju wọnyi, awọn oniwadi n ṣiṣẹ pẹlu ọpọlọpọ awọn onipinnu ti o ni ipa jinna ni agbegbe isọdọtun AI-EB.

Ni ipilẹ ti iwadii yii ni ibeere sinu bii awọn agbedemeji isọdọtun, awọn oṣere pataki ninu ilolupo ilolupo, ti n gbero awujọ ati awọn ibi-afẹde ayika lẹgbẹẹ awọn ibi-afẹde eto-ọrọ. Lakoko ti awọn itọnisọna isọdọtun oniduro ṣe iwuri iwọntunwọnsi yii, awọn awari ṣafihan pe awọn agbedemeji isọdọtun ni aaye ti isedale imọ-ẹrọ ṣọ lati ṣe pataki iwọn-iwọn aṣa ati awọn ọna iṣowo.

Iwadi naa ni a nireti lati ni ipa pataki lori idagbasoke awọn agbedemeji isọdọtun ati iṣakoso ti iwadii laarin agbegbe AI-EB. Awọn onkọwe jiyan pe ọna pipe ti o ṣe akiyesi mejeeji awujọ ati awọn ilolu ayika ti AI-EB, ni afikun si iṣowo, jẹ pataki lati ni kikun agbara agbara ti imọ-ẹrọ ti n yọ jade.

Iwadi yii n tan imọlẹ lori pataki ti awọn agbedemeji innodàs ĭdàsĭlẹ ni sisọ ọjọ iwaju ti isedale imọ-ẹrọ ti AI-ṣiṣẹ. O ṣe afihan iwulo fun ọna ti o ni itara ti o ṣe iwọntunwọnsi eto-ọrọ aje, awujọ, ati awọn akiyesi ayika lati le mu awọn anfani ti imọ-ẹrọ iyipada yii pọ si.

Orisun: Claire Holland et al, Awọn agbedemeji Innovation ni isọdọkan ti awọn imọ-ẹrọ oni-nọmba, iduroṣinṣin, ati iṣakoso: Iwadi ọran ti isedale imọ-ẹrọ AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)