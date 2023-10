Awọn ero SpaceX lati ṣe ifilọlẹ awọn Rockets 144 ni ọdun 2024 lati faagun Iṣẹ Starlink

SpaceX, ile-iṣẹ aerospace ti o da nipasẹ Elon Musk, ti ​​ṣeto awọn ibi-afẹde ifẹnukonu fun 2024. Gẹgẹbi oṣiṣẹ ile-iṣẹ kan, SpaceX ngbero lati ṣe ifilọlẹ lapapọ ti awọn rokẹti 144 ni ọdun to nbọ, ti o kọja awọn ifilọlẹ igbasilẹ ti ara rẹ ni 2023. Yi ilosoke ninu igbohunsafẹfẹ ifilọlẹ ifilọlẹ. wa ni idari nipasẹ imugboroja ti SpaceX's Starlink satẹlaiti iṣẹ intanẹẹti.

Nọmba awọn ifilọlẹ nipasẹ SpaceX ti nyara ni imurasilẹ bi Starlink ti n tẹsiwaju lati dagba. Ni ọdun 2021, awọn iṣẹ apinfunni 31 nikan ni o wa, ṣugbọn nọmba yẹn ti fẹrẹ ilọpo meji si 61 ni ọdun 2022. Pẹlu yiyijade ti Starlink's Direct si Cell iṣẹ ni ajọṣepọ pẹlu T-Mobile, SpaceX ni ero lati mu agbara ifilọlẹ rẹ pọ si ni ọdun to nbọ.

Taara si Cell, ti a tun mọ ni “ẹṣọ foonu alagbeka ni aaye,” yoo pese awọn iṣẹ alagbeka nipasẹ awọn satẹlaiti Starlink. Awọn agbara fifiranṣẹ ifọrọranṣẹ yoo wa ni 2024, atẹle nipasẹ awọn ipe ati lilọ kiri wẹẹbu ni 2025. Iṣẹ yii yoo jẹ anfani paapaa ni awọn agbegbe ti ko ni agbegbe alagbeka, paapaa lakoko awọn pajawiri.

Lati ṣaṣeyọri ibi-afẹde rẹ ti awọn ifilọlẹ 144 ni ọdun 2024, SpaceX ti dapọ adaṣe ni gbogbo ilana rẹ. Ile-iṣẹ naa tẹnumọ igbẹkẹle lati yago fun awọn idaduro ti o ṣẹlẹ nipasẹ awọn aṣiṣe. Igbohunsafẹfẹ ifilọlẹ giga yii yoo nilo ifilọlẹ ni gbogbo awọn ọjọ 2.5, ni akawe si oṣuwọn lọwọlọwọ ti ifilọlẹ kan ni gbogbo awọn ọjọ 3.5.

Lati Oṣu Karun ọdun 2019, SpaceX ti gbe lori awọn satẹlaiti Starlink to ju 4,000 ni orbit. Ni oṣu to kọja, ile-iṣẹ naa kede pe o ti kọja awọn alabara miliọnu meji ni lilo awọn iṣẹ intanẹẹti rẹ. Starlink wa ni awọn orilẹ-ede to ju 2 lọ ati pe o n so awọn alabara pọ ni agbaye pẹlu intanẹẹti iyara to gaju.

Lakoko ti SpaceX wa niwaju awọn oludije rẹ, awọn ile-iṣẹ miiran, bii Amazon pẹlu Project Kuiper rẹ, tun n wọle si ile-iṣẹ iṣẹ intanẹẹti ti o da lori aaye. Jeff Bezos 'Amazon laipe ṣe ifilọlẹ awọn satẹlaiti Afọwọkọ akọkọ meji fun Project Kuiper, ni ero lati pese asopọ intanẹẹti iyara si awọn agbegbe latọna jijin, iru si Starlink.

