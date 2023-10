Awọn oniwadi Ṣagbekale Awọn ohun elo seramiki Tougher pẹlu Imudara Resistance si Cracking

Awọn oniwadi ni Ile-ẹkọ giga ti California San Diego ti ṣe aṣeyọri ninu idagbasoke awọn ohun elo amọ nipa ṣiṣẹda awọn ohun elo ti o lagbara ati ti o ni itara si fifọ. Nipa lilo apapo awọn ọta irin pẹlu nọmba ti o ga julọ ti awọn elekitironi valence ninu ikarahun ode wọn, awọn oniwadi ti wa ọna lati mu agbara awọn ohun elo amọ lati mu awọn ipele giga ti agbara ati wahala mu.

Awọn ohun elo seramiki ni a mọ fun awọn ohun-ini iyasọtọ wọn, gẹgẹbi agbara wọn lati koju awọn iwọn otutu giga, koju ipata ati wọ, ati ṣetọju profaili iwuwo fẹẹrẹ. Awọn abuda wọnyi jẹ ki awọn ohun elo amọ dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo, pẹlu awọn paati afẹfẹ ati awọn aṣọ aabo. Sibẹsibẹ, brittleness wọn nigbagbogbo jẹ apadabọ nla, bi wọn ṣe ni itara si fifọ labẹ aapọn.

Awọn onimo ijinlẹ sayensi dojukọ ikẹkọ wọn lori kilasi ti awọn ohun elo amọ ti a pe ni awọn carbides giga-entropy, eyiti o ni awọn ẹya atomiki ti o bajẹ ti o jẹ ti awọn ọta erogba ti a so pọ pẹlu awọn eroja irin pupọ lati kẹrin, karun, ati awọn ọwọn kẹfa ti tabili igbakọọkan. A ṣe awari pe awọn irin lati awọn ọwọn karun ati kẹfa, gẹgẹbi titanium, niobium, ati tungsten, ṣe pataki ni imudara lile ti awọn ohun elo amọ nitori nọmba ti o ga julọ ti awọn elekitironi valence.

Awọn elekitironi Valence jẹ awọn elekitironi ti a rii ni ikarahun ita ti atomu ti o kopa ninu isọpọ pẹlu awọn ọta miiran. Nipa lilo awọn irin pẹlu awọn elekitironi valence diẹ sii, awọn oniwadi ni anfani lati mu ilọsiwaju ti awọn ohun elo amọ si fifọ labẹ ẹru ẹrọ ati aapọn. Awọn amọ ṣe afihan ihuwasi ductile diẹ sii, ti o jọra si awọn irin, afipamo pe wọn le faragba abuku diẹ sii ṣaaju fifọ.

Nipasẹ awọn iṣeṣiro iširo ati iṣelọpọ esiperimenta ati idanwo, ẹgbẹ naa ṣe idanimọ awọn carbides giga-entropy meji ti o ṣe afihan atako alailẹgbẹ si fifọ. Awọn ohun elo wọnyi ni anfani lati ṣe abuku tabi na nigba ti wọn ba labẹ ẹru ẹrọ tabi aapọn, dipo ki o ṣe afihan idahun brittle aṣoju ti awọn ohun elo amọ. Awọn iwe ifowopamosi laarin awọn ohun elo ti a tunto si Afara awọn ṣiṣi ti o ni iwọn atomu ti o ṣẹda bi awọn ohun elo ti punctured tabi fa yato si, ni idinamọ dida awọn dojuijako.

Ipenija ni bayi ni lati ṣe iwọn iṣelọpọ ti awọn ohun elo amọ lile wọnyi fun awọn ohun elo iṣowo. Aṣeyọri yii ni agbara lati ṣe iyipada ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ ti o gbẹkẹle awọn ohun elo seramiki ti o ga julọ, lati oju-aye afẹfẹ si biomedical. Giga lile ti awọn ohun elo amọ tun ṣii awọn ilẹkun fun awọn ohun elo to gaju, gẹgẹbi awọn egbegbe asiwaju fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ hypersonic, nibiti wọn le daabobo awọn paati pataki ati jẹ ki awọn ọkọ ayọkẹlẹ le dara julọ lati koju awọn ọkọ ofurufu supersonic.

Iṣẹ yii ni atilẹyin nipasẹ Igbimọ Iwadi Swedish, Awọn ohun elo Nanoscale Iṣẹ-ṣiṣe Ile-iṣẹ, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Centre, National Defence Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, ati The Oerlikon Group.

