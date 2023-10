Ṣiṣayẹwo awọn ohun ijinlẹ ti o tobi julọ ti Agbaye

By

Kaabọ si Telescope Ojoojumọ, nibiti a ti pe ọ lati lọ si irin-ajo nipasẹ awọn iyalẹnu iyanilẹnu ti agbaye. Nínú ayé tí òkùnkùn sábà máa ń bò, tí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ti kún inú rẹ̀, a fẹ́ tan ìmọ́lẹ̀ sórí àwọn ojúlówó àgbàyanu òfuurufú.

Lónìí, a máa ń sáré jìnnà sí pílánẹ́ẹ̀tì Ayé wa fún ẹgbẹ̀rún méjì ọdún ní ìmọ́lẹ̀, a sì ń lọ jìn sínú Gáláyáàtì Milky Way tiwa, èyí tí ó gùn ní 2,000 ọdún ìmọ́lẹ̀ láti òpin dé òpin.

Ti o mu nipasẹ talenti Ryan Génier, aworan oni ṣiṣafihan awọn nkan ọrun iyalẹnu meji. Iwaju ti o ga julọ ninu fireemu ni Bat Nebula Flying, ikojọpọ nla ti gaasi hydrogen, ti njade hue pupa ti o ni iyanilẹnu. Wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ni Squid Nebula, tí a ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ aláwọ̀ búlúù tí ń fani mọ́ra—àmì kan tí ó jẹ́ àmì afẹ́fẹ́ oxygen tí ó ní ìlọ́po méjì. Ìṣẹ̀lẹ̀ àgbáyé yìí ń tọ́ka sí wíwàláàyè ìràwọ̀ oníwọ̀n-ọpẹ́ kan tí ó sún mọ́ àwọn ìpele ìkẹyìn ti ìgbé ayé alárinrin rẹ̀.

O yanilenu, Squid Nebula jẹ iwari aipẹ aipẹ, ti a ṣe nipasẹ astrophotographer Faranse Nicolas Outters ni ọdun 2011. Awọn ọgbọn iyasọtọ ti Génier ti gba laaye fun alaye ni ṣoki si iyalẹnu agba aye yii, ti a mu ni ọtun lati awọn itunu ti ẹhin ẹhin tirẹ ni Kitchener, Ontario. Laibikita awọn iṣoro ti o jọmọ ti a fi lelẹ nipasẹ idoti ina ti o wa ni agbegbe rẹ, Génier ni oye ṣe afihan awọn intricacies ti awọn ohun iyanu ọrun wọnyi, ti o mu ni awọn wakati 37 ti data ti o dara julọ lati awọn wakati 50 akọkọ.

Abajade ipari jẹ iwoye iyalẹnu nitootọ, ti n ṣe afihan ẹwa nla ti o wa kọja awọn opin aye wa. A pe ọ lati fi ara rẹ bọmi ni titobi nla ti agbaye wa, orisun omi ti ifaniyan ailopin ati iṣawari.

Njẹ o ni aworan iwoye ti ara rẹ ti o fẹ lati pin pẹlu The Daily Telescope? A fi itara duro de awọn ifunni rẹ bi a ṣe n tẹsiwaju lati ṣiṣafihan awọn ohun ijinlẹ ti cosmos. Kan si wa ki o sọ hello loni!

[Orisun: Ryan Génier]

Nigbagbogbo bi Ìbéèrè

1. Kini Nebula Adan Flying?

Bat Nebula Flying jẹ awọsanma nla ti gaasi hydrogen ti o wa ni isunmọ ọdun 2,000 ina-ọdun lati Aye. O jẹ ohun ti o lapẹẹrẹ ti ọrun laarin Agbaaiye wa Milky Way.

2 Ki ni Squid Nebula?

Nebula Squid jẹ iṣẹlẹ iyalẹnu miiran ti o wa lẹgbẹẹ Bat Nebula Flying. Hue buluu ti o yatọ ni imọran wiwa ti atẹgun ionized ti o ni ilọpo meji, ti o nfihan ilọsiwaju ti irawọ kekere ti o sunmọ ni opin igbesi aye rẹ.

3 Tani o ṣawari Nebula Squid?

Squid Nebula ni akọkọ ṣe awari nipasẹ astrophotographer Faranse Nicolas Outters ni ọdun 2011, fifi kun si oye wa ti awọn iyalẹnu nla laarin agbaye wa.

4. Báwo ni Ryan Génier ṣe ya fọ́tò àgbàyanu yìí?

Ryan Génier, oluyaworan astrophotographer ti o ṣaṣeyọri, ya aworan iyalẹnu yii lati ehinkunle tirẹ ni Kitchener, Ontario. Láìka àwọn ìpèníjà tí ó wáyé nípasẹ̀ ìbànújẹ́ ìmọ́lẹ̀, Génier fínnífínní yan àwọn wákàtí 37 ti dátà tí ó dára jù lọ nínú àpapọ̀ 50 wákàtí láti ṣàfihàn àwọn kúlẹ̀kúlẹ̀ dídíjú ti àwọn ohun ìyanu ojú ọ̀run wọ̀nyí.