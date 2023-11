Awọn ariyanjiyan ti o wa ni ayika Iwadi Didier Raoult: Wiwo ti o sunmọ

Onimọ-jinlẹ arun ajakalẹ-arun Faranse olokiki, Didier Raoult, ti a mọ fun agbawi rẹ ti hydroxychloroquine bi itọju ti o pọju fun COVID-19, ti dojuko ifẹhinti laipẹ bi meji ninu awọn iwe rẹ ti yọkuro nitori awọn ifiyesi nipa iṣe iṣe. Awọn ifasilẹyin naa waye lẹhin ti awọn onimọ-jinlẹ miiran gbe awọn asia pupa soke nipa awọn ọgọọgọrun ti awọn atẹjade ti o jade lati ile-ẹkọ iwadii Raoult ti ṣamọna tẹlẹ.

Awọn iwe ifasilẹ meji, ti akole “Ilọsiwaju Gut Redox ati Ilọkuro ti Anaerobic ati Methanogenic Prokaryotes ni Ijẹunnuun Ajẹunnu nla nla” ati “Gut Microbiota Alteration is Characterized by Proteobacteria ati Fusobacteria Bloom ni Kwashiorkor ati Bacteroidetes Paucity in Marasifics,” Iroyin ni a gbejade. ni 2016 ati 2019, lẹsẹsẹ. Awọn iwe wọnyi gba to awọn itọka 160, ti n tọka ipa wọn laarin agbegbe imọ-jinlẹ.

Awọn akiyesi ifasilẹ, eyiti a tẹjade ni Ọjọ Aarọ, ṣe afihan aini itẹwọgba ihuwasi ti o yẹ lati ọdọ igbimọ ihuwasi ni Niger tabi Senegal, nibiti awọn olukopa ti awọn ikẹkọ ti da. Lakoko ti awọn akiyesi sọ pe awọn onkọwe ko lagbara lati pese iwe ti o yẹ, Raoult, ti ko gba pẹlu awọn ifasilẹyin, dakẹ ni idahun si awọn ibeere fun asọye.

Awọn ifiyesi ihuwasi ti o yika iṣẹ Raoult ni akọkọ mu wa si akiyesi gbogbo eniyan nipasẹ awọn olumulo PubPeer ti o ṣọra, pẹlu oniwadi Elisabeth Bik. Bik, ẹniti o ti ṣe idanimọ awọn ifiyesi ti o jọra tẹlẹ pẹlu ọpọlọpọ awọn iwe nipasẹ Raoult, dojuko inira ati awọn irokeke ofin nitori awọn ipa rẹ lati tan imọlẹ si awọn irufin iwa ti o pọju.

Ni pataki, awọn iwe ifasilẹ meji naa jẹ apakan ti ara iwadi ti o tobi julọ lati Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) ni Marseille, Faranse, eyiti o fa awọn ifura dide nitori lilo nọmba itẹwọgba ihuwasi kanna laibikita ṣiṣewadii awọn akọle oriṣiriṣi, awọn apẹẹrẹ, ati awọn orilẹ-ede. Awọn alariwisi ṣe akiyesi Awọn ijabọ Imọ-jinlẹ ati awọn iwe iroyin miiran si awọn ifiyesi wọn ni igba ooru ti ọdun 2022 ṣugbọn ko gba esi.

Ti o ba ṣe akiyesi pataki ti awọn ẹsun naa, olutẹjade PLOS samisi awọn iwe 50 ti o fẹrẹẹ jẹ nipasẹ Raoult pẹlu awọn ikosile ti ibakcdun ati bẹrẹ iwadii nla si alaye ifọwọsi ti iṣe. Sibẹsibẹ, awọn ipinnu ikẹhin nipa awọn iwadii wọnyi ko nireti fun o kere ju ọdun miiran.

Ni ọdun 2021, Raoult ti fẹyìntì bi oludari IHU-MI ni atẹle ayewo nipasẹ Ile-ibẹwẹ ti Orilẹ-ede Faranse fun Aabo ti Awọn oogun ati Awọn ọja Ilera. Ayewo naa ṣafihan awọn aipe pataki ati aisi ibamu pẹlu awọn ilana ti n ṣakoso iwadii ti o kan awọn koko-ọrọ eniyan.

Lakoko ti awọn ariyanjiyan ati awọn ifasilẹyin le ṣe ṣiyemeji lori igbẹkẹle ti iwadii imọ-jinlẹ, wọn tun ṣe afihan pataki ti abojuto ihuwasi to lagbara ati ifaramọ si awọn iṣedede ti iṣeto. Imọye ti iru awọn iṣẹlẹ n ṣe iwuri fun iṣọra laarin agbegbe imọ-jinlẹ ati tẹnumọ iwulo fun ayewo lemọlemọ lati rii daju awọn iṣedede ihuwasi ti o ga julọ ninu iwadii.

