Laipẹ Ilu Ṣaina ti ṣe afihan ẹrọ imutobi tuntun jakejado aaye tuntun rẹ, Awotẹlẹ Wide Field Survey (WFST), ti o wa ni awọn oke-nla ti agbegbe Qinghai. Pẹlu iwọn ila opin kan ti awọn ẹsẹ 8.2 (mita 2.5), WFST jẹ ile-iṣẹ iwadii akoko-akoko ti o tobi julọ ni Ilẹ Ariwa. Ni ipese pẹlu awọn aṣawari CCD mosaic 9k x 9k, o ni ipinnu ti awọn piksẹli 9,000 ni awọn aake petele ati inaro, ti o ngbanilaaye lati ya awọn aworan astronomical alaye.

Ti dagbasoke ni apapọ nipasẹ Ile-ẹkọ giga ti Imọ-ẹrọ ati Imọ-ẹrọ ti Ilu China ati Purple Mountain Observatory (PMO) labẹ Ile-ẹkọ giga ti Imọ-jinlẹ Kannada (CAS), WFST ni ero lati ṣe atẹle awọn agbegbe kan pato ti ọrun ni akoko pupọ, wiwa awọn iṣẹlẹ astronomical igba diẹ bii supernovas ati awọn iṣẹlẹ idalọwọduro olomi. Yoo tun mu awọn agbara China pọ si ni ibojuwo ohun-isunmọ Earth ati ikilọ kutukutu.

Aworan akọkọ ti a tu silẹ nipasẹ WFST jẹ aworan iyalẹnu ti galaxy Andromeda, ti n ṣafihan aaye jakejado ati awọn agbara ipinnu giga. Awọn ẹya apẹrẹ ẹrọ imutobi ti ilọsiwaju, gẹgẹbi agba lẹnsi gigun lati dinku ina ti o yapa ati agbegbe didina ina kekere fun ifamọ giga, jẹ ki o ṣe afiwe si ohun elo akiyesi agbaye to ti ni ilọsiwaju julọ.

Ikọle ti WFST bẹrẹ ni Oṣu Keje ọdun 2019 nitosi Ilu Lenghu, ti o wa lori pẹtẹlẹ kan pẹlu iwọn giga ti 13,120 ft. (mita 4,000) loke ipele okun. Ipo ilana yii nfunni ni awọn ọrun ti o han gbangba, awọn ipo oju aye iduroṣinṣin, oju-ọjọ gbigbẹ, ati idoti ina to kere.

WFST ṣe aṣoju ilọsiwaju pataki fun imọ-jinlẹ Kannada ati ṣe afihan oye ti orilẹ-ede ni aaye naa. Ti a fun ni orukọ lẹhin onimọ-imọran ara ilu Kannada atijọ Mozi, ti a tun mọ si Micius, ẹniti o ṣe awọn adanwo opiti ni kutukutu, ẹrọ imutobi ṣe afihan isọdọtun inu ile ati ilọsiwaju imọ-jinlẹ ni Ilu China.

Orisun:

– University of Science and Technology of China

– Purple Mountain Observatory (PMO), Ile-ẹkọ giga ti Imọ-jinlẹ Kannada (CAS)

– CCTV+