O pọju Awọn Okun lati Tọju Erogba Dioxide ati Dinku Iyipada Oju-ọjọ

Awọn okun ti Earth bo ipin pataki ti oju rẹ, to 70%, ati pe o ni agbara lati tọju erogba oloro, gaasi eefin ti o ṣe alabapin si iyipada oju-ọjọ. Agbara ti awọn okun lati gba ati idaduro erogba oloro ni a ṣe iwadi lọpọlọpọ nipasẹ awọn onimo ijinlẹ sayensi ni igbiyanju lati ni oye awọn agbara ati agbara ti isọkuro erogba.

Iwadii Jiolojikali ti AMẸRIKA (USGS) ati awọn alabaṣiṣẹpọ rẹ n ṣe iwadii lati ṣe iwadii ọpọlọpọ awọn aaye ti ibi ipamọ erogba ni awọn okun. Awọn ijinlẹ wọnyi ṣe ifọkansi lati pinnu bi erogba ṣe wọ inu awọn okun, iye erogba ti a ṣe atẹle lọwọlọwọ, agbara fun imudara pọsi, ati iye akoko isunmọ erogba. Ni afikun, awọn onimo ijinlẹ sayensi n ṣawari ipa ti awọn ohun alumọni kan ni imudara ilana ipamọ ati idinku acidification okun.

Agbegbe kan ti idojukọ fun USGS ni erogba ti a gbe lati awọn ilẹ olomi-omi sinu awọn okun. Awọn ilẹ olomi-okun jẹ ọna asopọ laarin ilẹ ati okun, ati awọn ohun ọgbin ni awọn agbegbe wọnyi fa erogba oloro lati inu afẹfẹ. Diẹ ninu awọn erogba yi wa ni ipamọ sinu awọn gbongbo ati ilẹ ti awọn irugbin, lakoko ti a gbe ipin kan si omi okun. Erogba ti o ku ni a tu silẹ pada sinu afefe bi erogba oloro. Kikọ nipa gbigbe erogba yii n pese awọn oye ti o niyelori si idinku acidification okun.

Ise agbese miiran ti USGS ṣe ayẹwo agbara fun fifi olivine ti o wa ni erupe ile si awọn eti okun lati mu ibi ipamọ erogba pọ si ni awọn okun. Olivine ni a mọ lati fa carbon dioxide nipa ti ara ati pe o le ṣe afihan si awọn agbegbe eti okun ni irisi iyanrin alawọ ewe ina. Awọn oniwadi n ṣe iwadii bi olivine ṣe paarọ kemistri ti omi okun ati boya o le mu daradara ati idaduro carbon dioxide ti a tu silẹ lati awọn ilẹ olomi.

Awọn igbiyanju imọ-jinlẹ wọnyi ṣe ipa pataki ni sisọ ifitonileti ṣiṣe ipinnu fun awọn ijọba, awọn ẹgbẹ, ati awọn nkan ikọkọ ti o ni ipa ninu iṣakoso ilẹ ati imupadabọ eti okun. Loye awọn agbara ibi ipamọ erogba ninu awọn okun ṣe iranlọwọ ni igbero awọn amayederun, sisọ ipele ipele okun ati ogbara, ati iṣiro awọn ọgbọn lati dinku erogba oju aye.

USGS nlo awọn ọna oriṣiriṣi lati wiwọn paṣipaarọ erogba, pẹlu awọn iyẹwu silinda sihin lati ṣe atẹle paṣipaarọ gaasi laarin awọn ilolupo ati oju-aye. Imọ-ẹrọ sensọ ti wa ni iṣẹ lati wiwọn ṣiṣan omi laarin awọn ilẹ olomi ati okun ati lati ṣe itupalẹ kemistri omi. Nipa apapọ awọn wiwọn wọnyi pẹlu aworan satẹlaiti, awọn onimo ijinlẹ sayensi le ṣe iṣiro iṣipopada erogba ni awọn ilẹ olomi ati agbara fun ibi ipamọ erogba pọ si ni awọn okun.

Awọn ajọṣepọ ifowosowopo jẹ pataki si awọn igbiyanju iwadii wọnyi. USGS n ṣiṣẹ lẹgbẹẹ awọn ile-iṣẹ ijọba apapo, awọn ile-ẹkọ ẹkọ, ati awọn alabaṣiṣẹpọ ile-iṣẹ lati gbooro ipilẹ imọ ati wakọ ĭdàsĭlẹ ni isọdi erogba. Awọn alabaṣiṣẹpọ bii National Oceanic ati Atmospheric Association, Iṣẹ Egan ti Orilẹ-ede, ati Woods Hole Oceanographic Institution ṣe alabapin imọ-jinlẹ ati awọn orisun lati dẹrọ awọn ikẹkọ okeerẹ.

Lapapọ, nipa lilọ sinu agbara ti awọn okun lati tọju erogba oloro, awọn onimo ijinlẹ sayensi n ṣii awọn ilẹkun si awọn ilana idinku iyipada oju-ọjọ ti o munadoko. Loye ipa ti awọn ile olomi ati awọn okun ninu iyipo erogba ṣe alabapin si ọna pipe lati koju awọn itujade erogba ti eniyan fa ati iyipada oju-ọjọ.

Awọn asọye:

- Isọkuro erogba: Ilana ti yiya ati titoju erogba oloro lati dinku itusilẹ rẹ sinu oju-aye.

– Okun acidification: Idinku ti nlọ lọwọ ni pH ti awọn okun ti Earth, ni akọkọ ti o fa nipasẹ gbigba ti erogba oloro lati oju-aye.

- Olivine: Ohun alumọni ti o n gba carbon dioxide nipa ti ara ati pe o le ṣee lo lati jẹki ibi ipamọ erogba ninu awọn okun.

