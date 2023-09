Ikẹkọ Ọpọlọ Satelaiti Pese Ẹri Alagbara fun Idawọle Ọpọlọ Lominu

By

Iwadi kan laipe kan ti o ṣe nipasẹ awọn oniwadi ni Cortical Labs ati The University of Melbourne ti pese ẹri ti o lagbara ni atilẹyin ti arosọ ọpọlọ to ṣe pataki. Itumọ-ọrọ yii daba pe awọn ihuwasi idiju ninu ọpọlọ eniyan le waye nikan nigbati awọn neuronu wa ni ipo iwọntunwọnsi ti o dara julọ ti a mọ si ipo “pataki aifọkanbalẹ”. Ni ipo yii, awọn igbewọle kekere le ṣe okunfa “avalanches” ti iṣẹ ṣiṣe ọpọlọ.

Awọn oniwadi naa lo akojọpọ awọn sẹẹli ti ara eniyan 800,000, ti a tọka si bi DishBrain, lati ṣe iwadi bii awọn neuronu ṣe n ṣe alaye. Nẹtiwọọki nkankikan ni ikẹkọ lati ṣe ere Pong. Iwadi na, ti a tẹjade ninu akosile Iseda Awọn ibaraẹnisọrọ, jẹ ẹri ti o lagbara julọ titi di oni ni atilẹyin ti iṣeduro ọpọlọ pataki.

Awọn abajade iwadi naa fihan pe nigba ti a ba fun awọn neurons ti o niiṣe pẹlu iṣẹ-ṣiṣe ifarabalẹ, ihuwasi wọn yipada, fifi wọn si ipo ti o ga julọ nibiti awọn titẹ sii kekere le fa iṣẹ-ṣiṣe ọpọlọ nla. Ipo isunmọ-pataki yii ni nkan ṣe pẹlu iṣẹ ṣiṣe to dara julọ.

Sibẹsibẹ, awọn oniwadi tun rii pe pataki nikan ko to fun kikọ ẹkọ lati waye ni nẹtiwọọki nkankikan. Ẹkọ nilo yipo esi nibiti nẹtiwọọki ti fun ni alaye ni afikun nipa awọn abajade ti awọn iṣe rẹ.

Awọn abajade iwadi yii ni awọn ilolu pataki fun agbọye bi ọpọlọ eniyan ṣe n ṣe alaye ati pe o le ja si idagbasoke awọn itọju tuntun fun awọn arun nipa iṣan. Awoṣe DishBrain n pese aye alailẹgbẹ lati ṣe iwadi ọpọlọ eniyan laisi awọn idiwọn ti awọn awoṣe ẹranko.

Iwadi naa tun ni awọn ohun elo ti o ni agbara ni aaye ti awọn atọkun ọpọlọ-kọmputa, eyiti o le mu awọn iṣẹ ti o sọnu pada nitori ibajẹ iṣan. Loye bii iṣakoso ati awọn ọgbọn iwuri ṣe nlo pẹlu awọn iyika nkankikan ni ọpọlọ ṣe pataki fun idagbasoke ti awọn prostheses ti iṣan ti o munadoko ati awọn atọkun ọpọlọ-kọmputa.

Ni ipari, iwadii DishBrain ṣe afikun nkan pataki kan si adojuru ti arosọ ọpọlọ to ṣe pataki ati ṣii awọn aye tuntun fun agbọye iṣẹ ọpọlọ ati idagbasoke awọn itọju fun awọn rudurudu iṣan.

awọn orisun:

- "Awọn iyipada pataki ti o waye lakoko igbejade alaye ti iṣeto laarin awọn nẹtiwọki inu vitro neuronal" - Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt, ati Chris French, Awọn ibaraẹnisọrọ Iseda, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3