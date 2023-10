Awari ti o tobi: Awọn onimo ijinlẹ sayensi ṣe awari Jina jijinna ati Redio Yara ti o ni imọlẹ julọ titi di oni

By

Ẹgbẹ kan ti awọn onimọ-jinlẹ ti kariaye ti ṣe awari iyalẹnu kan ninu iwadii ti nwaye redio iyara (FRBs). Wọn ti ṣe awari FRB kan, ti a npè ni FRB 20220610A, iyẹn kii ṣe aaye ti o jinna julọ ti o ti gbasilẹ, ṣugbọn ọkan ninu awọn ti o tan imọlẹ julọ ti a ṣe akiyesi. O gba to bii bilionu mẹjọ ọdun fun ami ifihan FRB lati FRB 20220610A lati de Earth ni Oṣu Kẹfa ti ọdun to kọja, ti o jẹ ki o fẹrẹ to 50 ogorun dagba ju dimu igbasilẹ ijinna iṣaaju lọ.

Agbara ti a tu silẹ nipasẹ FRB 20220610A ni iwọn milliseconds diẹ ni ifoju pe o jẹ deede si ohun ti Oorun wa ṣe ni ọgbọn ọdun. Imọlẹ iyalẹnu yii ṣeto FRB 30A yato si pupọ julọ awọn FRB ti a rii tẹlẹ. Ni otitọ, o ni imọlẹ ju gbogbo lọ ṣugbọn ọkan ninu awọn FRBs 20220610 ti a rii tẹlẹ nipasẹ Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Nipasẹ awọn akiyesi atẹle ti a ṣe ni lilo Awotẹlẹ Awotẹlẹ Gusu Gusu ti Ilu Yuroopu, ẹgbẹ ti o dari ilu Ọstrelia pinnu pe FRB 20220610A ṣee ṣe lati inu batapọ tabi awọn irawọ mẹta. Wiwa yii ṣe deede pẹlu awọn imọ-jinlẹ ti o wa ni ayika idi ti FRBs, botilẹjẹpe awọn alaye miiran ti o ṣee ṣe bii supernovae ati awọn irawọ neutroni magnetar tun ti dabaa.

Pelu awọn ipilẹṣẹ aimọ ti awọn FRBs, awọn iyalẹnu iyalẹnu wọnyi pese awọn oniwadi ni aye lati ṣe iṣiro iwọn-aye agbaye. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ryan Shannon, olùdarí iṣẹ́ náà, ṣàlàyé pé ohun tí ó pàdánù ní àgbáálá ayé lè ṣeé fojú rí nípa lílo rédíò yíyára kánkán pé: “Lédio yíyára bẹ́ lóye ohun èlò tí a fi ion tí a sọ di yòókù yìí. Paapaa ni aaye ti o fẹrẹ ṣofo ni pipe, wọn le 'ri' gbogbo awọn elekitironi, ati pe iyẹn gba wa laaye lati wọn iye nkan ti o wa laarin awọn irawọ.

Iwari ti FRB 20220610A tun ṣe atilẹyin imọran ti a dabaa nipasẹ astronomer Australia ti o pẹ Jean-Pierre Macquart ni 2020. Macquart daba pe ibi-aye ti agbaye ni a le ṣe iṣiro nipasẹ kikọ ẹkọ iyara redio ti nwaye. Awọn awari ẹgbẹ naa ni ibamu pẹlu ohun ti a mọ si “ibasepo Macquart,” eyiti o sọ pe bi o ba ṣe yara ti nwaye redio ti n lọ siwaju sii, gaasi ti o tan kaakiri diẹ sii ti o ṣafihan laarin awọn irawọ. Sibẹsibẹ, kii ṣe gbogbo awọn FRBs tẹle ilana yii, ti n ṣe afihan idiju ti awọn iyalẹnu wọnyi.

Lakoko ti aṣeyọri yii ni oye awọn FRBs titari awọn aala ti imọ wa, wiwa paapaa awọn ifihan agbara ti o jinna yoo nilo ohun elo imudara. Awọn onimo ijinlẹ sayensi ni itara nireti ipari ti Square Kilometer Array Observatory, ti a pinnu lati ṣiṣẹ ni ọdun 2028, eyiti yoo jẹ ki iṣawari siwaju sii ati iṣawari awọn igbasilẹ FRB tuntun.

