Awọn ihò Dudu Le Wa ninu Awọn orisii Iwontunwọnsi pipe, Awọn ifihan ikẹkọ

Awọn oniwadi lati Ile-ẹkọ giga ti Southampton, pẹlu awọn ẹlẹgbẹ lati awọn ile-ẹkọ giga ti Cambridge ati Ilu Barcelona, ​​ti ṣe awari pe awọn iho dudu le ṣee wa ni awọn orisii ti o ni iwọntunwọnsi pipe ati ti o waye ni iwọntunwọnsi nipasẹ agbara aye-aye, ti n ṣe apẹẹrẹ iho dudu nla kan. Wiwa yii koju awọn imọ-imọ-imọ-imọran nipa awọn iho dudu, eyiti o daba pe wọn le wa nikan bi awọn ohun ti o ya sọtọ ni aaye.

Awọn ihò dudu jẹ awọn nkan ti astronomical pẹlu fifa agbara iyalẹnu ti iyalẹnu, ti o lagbara ti ko si nkankan, paapaa ina, le sa fun wọn. Wọn jẹ ipon pupọ, pẹlu iwọn ti o le baamu gbogbo Earth sinu aaye kekere kan.

Gẹgẹbi awọn imọ-itumọ ti aṣa ti o da lori ilana Einstein ti Ibasepo Gbogbogbo, awọn ihò dudu le wa bi aimi tabi awọn nkan yiyi fun ara wọn. Bí ó ti wù kí ó rí, agbára òòfà ń fà wọ́n mọ́ra níkẹyìn ó sì kọlu wọn papọ̀. Iroro yii jẹ otitọ nigbati o ba gbero Agbaye aimi kan, ṣugbọn kini ti Agbaye ba n gbooro nigbagbogbo?

Awọn oniwadi daba pe ni Agbaye ti o gbooro nigbagbogbo, awọn orisii ihò dudu le wa ni ibamu, ṣiṣẹda irori iho dudu kan. Eyi ṣee ṣe nitori ibakan ti aye-aye, ti a tun mọ si agbara dudu, eyiti a ṣe sinu ero Einstein. Awọn cosmological ibakan fa Agbaye lati mu yara ni kan ibakan oṣuwọn, nyo awọn ibaraenisepo ati aye ti dudu ihò.

Nipasẹ awọn ọna iṣiro idiju, ẹgbẹ naa ṣe afihan pe awọn iho dudu aimi meji le wa ni iwọntunwọnsi, ifamọra walẹ wọn ni ilodisi nipasẹ imugboroja ti o ni nkan ṣe pẹlu ibakan agbaye. Eyi tumọ si pe paapaa ni Agbaye ti o gbooro sii, awọn iho dudu n ṣetọju ijinna ti o wa titi lati ara wọn. Agbara gravitational ṣe isanpada fun imugboroja ti n gbiyanju lati fa wọn yato si.

Lati ọna jijin, bata ti awọn iho dudu ni iwọntunwọnsi yoo han bi iho dudu kan, ti o jẹ ki o nira lati ṣe iyatọ laarin awọn meji. Wiwa yii ṣii awọn aye fun iwadii siwaju, nitori imọ-jinlẹ le tun kan si yiyi awọn iho dudu ati agbara paapaa awọn iho dudu pupọ.

Iwadi naa ni a ṣe nipasẹ awọn oniwadi lati University of Southampton, University of Cambridge, ati University of Barcelona. Awọn awari wọn ni a tẹjade ninu iwe akọọlẹ Awọn lẹta Atunwo Ti ara, ati pe a ṣe atunyẹwo iwe naa gẹgẹ bi nkan Oju-iwoye.

