Awọn Imọye Tuntun sinu Igbesi aye Omi Omi Atijọ: Fossil Plankton lati Idaji Bilionu Ọdun Kan sẹhin

Iru fosaili ti a ṣe awari laipẹ ti pese awọn onimo ijinlẹ sayensi pẹlu iwoye ti o fanimọra si agbaye ti igbesi aye omi ni idaji bilionu ọdun sẹyin. Awọn awari, alaye ninu iwadi ti a tẹjade ninu iwe akọọlẹ Proceedings of the Royal Society B, tan imọlẹ si awọn okun atijọ ati ipa ti awọn iyipada oju-ọjọ ni akoko yẹn.

Awọn oganisimu airi wọnyi, ti o dabi awọn ewe ti ode oni, ni irisi alailẹgbẹ, ti o jọra si awọn bọọlu alayipo ti a so pọ. Dokita Tom Harvey, onkọwe ti iwadi lati University of Leicester School of Geography, Geology and the Environment, lakoko ko ni imọran kini awọn fossils wọnyi jẹ nigbati o kọkọ pade wọn. Wọn ṣe afihan igbekalẹ dani, ko dabi ohunkohun ti a rii tẹlẹ ninu awọn ẹda alãye tabi parun.

Itupalẹ siwaju ṣe afihan awọn ibajọra iyalẹnu laarin awọn fossils atijọ wọnyi ati ewe alawọ ewe ode oni ti a rii ninu plankton ti awọn adagun adagun ati adagun. Awọn fossils ṣe afihan eto amunisin kan, pẹlu awọn sẹẹli ti o so pọ ni awọn eto jiometirika, ti n pese iwoye to ṣọwọn sinu plankton omi ni kutukutu ti akoko Cambrian.

Pataki ti awọn fossils wọnyi wa ni ọjọ ori wọn, bi wọn ti wa lakoko akoko ti igbesi aye ẹranko n bẹrẹ lati dagbasoke. Akoko yii, nigbagbogbo tọka si bi Cambrian 'bugbamu' ti igbesi aye, ṣe deede pẹlu ifarahan ti phytoplankton gẹgẹbi orisun ounje pataki ninu awọn okun. Bibẹẹkọ, awọn ẹgbẹ kan pato ti phytoplankton ti o dagba ninu awọn okun Cambrian ko jẹ aimọ, nitori awọn ẹgbẹ ode oni ti phytoplankton nikan ti dagbasoke laipẹ.

Iwadii ti Dokita Harvey jẹ ohun elo lati ni oye awọn agbara itiranya ti awọn ilolupo eda abemi ayeraye ati ibaraenisepo laarin awọn ohun alumọni ni awọn agbegbe okun ni kutukutu. Nipa ṣiṣe ayẹwo plankton fossilized wọnyi, awọn onimo ijinlẹ sayensi nireti lati ni awọn oye ti o niyelori si awọn ibatan ilolupo ti o ṣe agbekalẹ igbesi aye lori Earth ni akoko pataki yii.

FAQ:

Q: Kini awọn fossils wọnyi?

A: Awọn fossils jẹ awọn ewe kekere ti o wọn kere ju milimita kan ni iwọn ati pe o ni eto amunisin kan.

Ibeere: Kilode ti awọn fossils wọnyi ṣe pataki?

A: Wọn pese iwoye to ṣọwọn sinu plankton omi ti akoko Cambrian nigbati igbesi aye ẹranko bẹrẹ lati dagbasoke.

Q: Bawo ni awọn fossils wọnyi ṣe afiwe si awọn ewe ode oni?

A: Awọn fossils pin awọn ibajọra pẹlu awọn ewe alawọ ewe ode oni ti a rii ninu plankton ti awọn adagun adagun ati adagun, ṣugbọn wọn ngbe ni okun.

Q: Kini awọn fossils wọnyi le sọ fun wa nipa awọn iyipada oju-ọjọ?

A: Nipa kika awọn fossils wọnyi, awọn onimo ijinlẹ sayensi nireti lati ni oye si awọn iyipada oju-ọjọ ti o ni ipa awọn ipo okun ni akoko yẹn.

Q: Kini pataki ti phytoplankton ni awọn okun oni?

A: Phytoplankton ṣiṣẹ bi orisun ounje ipilẹ fun gbogbo awọn igbesi aye ninu awọn okun. Iwadii ti phytoplankton atijọ le sọ fun oye wa nipa itankalẹ ati oniruuru ti paati ilolupo eda pataki yii.