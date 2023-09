Awọn abuda ihuwasi ti Sopọ si Imugboroosi Ibiti Aṣeyọri ni Awọn Aṣọ-Tailed Nla

By

Awọn oniwadi ti ṣe awari pe ihuwasi ṣe ipa pataki ninu aṣeyọri ti grackle-tailed nla, iru ẹiyẹ ti o ti n pọ si ni iyara awọn olugbe rẹ kaakiri Ariwa America. Ko dabi ọpọlọpọ awọn eya miiran ti o ni iriri awọn idinku, grackle-tailed nla n dagba nitori agbara rẹ lati ṣe deede si ọpọlọpọ awọn ibugbe, paapaa ilu ati awọn agbegbe ogbele.

Ilana kan fun idinku awọn eya ni pe awọn iyipada eniyan si awọn ibugbe jẹ ki wọn ko yẹ. Sibẹsibẹ, fun diẹ ninu awọn eya bii grackle nla-tailed, awọn iyipada wọnyi ṣẹda awọn aye fun wọn lati faagun iwọn wọn si awọn agbegbe titun nipa ipese awọn ibugbe ti o wa.

Awọn onimo ijinlẹ sayensi lati Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology ni Germany, pẹlu awọn oniwadi lati University of California Santa Barbara ati University of Rochester ni AMẸRIKA, ṣe ayẹwo ipa ti wiwa ibugbe ti o pọ si ni imugboroja iyara ti grackle nla. Wọ́n fi í wé mọ́lẹ̀ ìbátan rẹ̀ tí ó sún mọ́ra jù lọ, àgùtàn ọkọ̀ ojú-omi, tí kò ní irú ìmúgbòòrò àrà ọ̀tọ̀ kan náà.

Lilo data ti a gba nipasẹ awọn akiyesi imọ-jinlẹ ti ara ilu ti awọn iṣẹlẹ ẹiyẹ, awọn oniwadi ṣe awari pe grackle-tailed nla ko gbe lọ si awọn ibugbe tuntun ti o baamu awọn ibeere iṣaaju wọn ṣugbọn tun faagun ibú ibugbe wọn lati ni awọn agbegbe ilu ati gbigbẹ diẹ sii. Ní ìyàtọ̀ pátápátá síyẹn, ọ̀kọ̀ọ̀kan ìrù ọkọ̀ ojú omi yí àyè rẹ̀ díẹ̀ síhà àríwá ní ìdáhùn sí ìyípadà ojú-ọjọ́.

Awọn awari daba pe ihuwasi ti grackle nla-tailed jẹ ki o lo anfani awọn ibugbe titun. Awọn oniwadi ṣe iwadi awọn eniyan ni eti ibiti o wa ati isunmọ si aarin, wiwa pe awọn olugbe eti ṣe afihan irọrun ati itẹramọṣẹ nla. Iyalenu, itẹramọṣẹ, dipo irọrun apapọ ti o ga julọ, jẹ ihuwasi asọye ti o ni nkan ṣe pẹlu imugboroja ibiti.

Iduroṣinṣin n gba awọn eniyan laaye lati ṣe deede ati wa awọn ojutu si awọn italaya ni awọn agbegbe tuntun, gẹgẹbi wiwa awọn orisun ounje tuntun. Iyatọ ti irọrun laarin olugbe kan mu ki o ṣeeṣe ti diẹ ninu awọn ẹni-kọọkan ni irọrun pupọ, pese awọn aye fun awọn miiran lati kọ ẹkọ lati ọdọ wọn ati irọrun imugboroja ti olugbe.

Nipa ṣiṣafihan awọn abuda ihuwasi ti o ni nkan ṣe pẹlu imugboroja ibiti o ṣaṣeyọri, awọn oniwadi nireti lati loye bii awọn ẹda idinku le ṣe deede si awọn iyipada ayika. Iṣẹ́ tí ń lọ lọ́wọ́ lórí àwọn ọ̀já-ìta-nla ní ìfọkànsí láti tú àwọn ohun ìjìnlẹ̀ ìhùwàsí wọn sílẹ̀ kí o sì ṣe àfikún sí àwọn ìsapá ìpamọ́ gbígbòòrò.

awọn orisun:

- Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Germany

– University of California Santa Barbara, USA

– University of Rochester, USA