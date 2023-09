Iwadii ti Iyipada Ilọkuro ati Awọn ipa Rẹ lori Awọn Ọpọlọ Aami ti Columbia

By

Ọmọ ile-iwe giga ti University of British Columbia, Megan Winand ti bẹrẹ ikẹkọ ipilẹ kan lati ṣe ayẹwo awọn ipa ti iṣipopada idinku lori awọn ọpọlọ ti o rii Columbia. Ilọkuro idinku pẹlu gbigbe ti awọn ẹranko lati ipo kan si ekeji, pẹlu ero lati tọju awọn olugbe wọn lakoko ikole tabi awọn iṣẹ akanṣe idagbasoke. Lakoko ti iyipada idinku ti ni akiyesi ni awọn ọdun aipẹ, imunadoko rẹ ati awọn ipa igba pipẹ jẹ aimọ pupọju.

Awọn ọpọlọ ti o rii ni Columbia ṣe iranṣẹ bi ẹya pataki atọka, ti n ṣe afihan ilera ti awọn eto ilolupo wọn. Ṣiṣẹ bi iṣakoso bio, wọn ṣe iranlọwọ lati ṣakoso awọn olugbe kokoro ati pese orisun ounjẹ fun awọn ẹranko miiran. Sibẹsibẹ, ifamọ wọn si awọn ifosiwewe ayika jẹ ki wọn jẹ ipalara si iparun ibugbe ati idoti.

Lati ṣe iwadii awọn ipa ti iṣipopada idinku, Winand lo awọn olutọpa redio ati awọn afi transponder ti o so mọ awọn ọpọlọ. Awọn afi wọnyi jọra si awọn microchips ti a lo ninu awọn ohun ọsin ati gba awọn oniwadi laaye lati ṣe atẹle awọn gbigbe awọn ọpọlọ. Awọn ọpọlọ ti pin si awọn ẹgbẹ mẹta - ẹgbẹ iṣakoso ti o tọju ni ibugbe atilẹba wọn, ẹgbẹ kan gbe ni ijinna diẹ ti o to kilomita kan, ati pe ẹgbẹ kan tun gbe aaye ti o jinna si bii ibuso marun.

Laarin awọn oṣu pupọ, Winand ṣe igbasilẹ awọn agbeka awọn ọpọlọ ati wọn iwuwo ati iwọn wọn. Ise agbese iwadi naa, ti a ṣe ni ajọṣepọ pẹlu Ducks Unlimited Canada ati BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship, ni ero lati pese oye sinu iwalaaye ati awọn ilana gbigbe ti awọn ọpọlọ ti a yipada.

Lakoko ti o ti tete ni kutukutu lati pinnu awọn abajade iwadi naa, Winand nireti pe iwadii rẹ yoo tan imọlẹ si koko-ọrọ ti a ko ṣe iwadii ti iyipada idinku. Nipa agbọye awọn ipa igba kukuru lori iwalaaye ati gbigbe, awọn ibeere siwaju le ṣee ṣe sinu awọn ọran bii idije awọn orisun, wiwa ounjẹ, gbigbe arun, ati awọn ilolu jiini.

Iwadi siwaju sii jẹ pataki lati ṣe ayẹwo ni kikun imunadoko ati awọn abajade ti o pọju ti iyipada idinku. Pẹlu idagbasoke ti o pọ si ati awọn iṣẹ ikole ti o kọlu awọn ibugbe amphibian, agbọye awọn ipa igba pipẹ ti iṣipopada yoo jẹ pataki fun awọn akitiyan itọju to munadoko.

