Ikẹkọ Awọn Ipa ti Iyipada Ilọkuro lori Awọn Ọpọlọ Aami ti Columbia

Megan Winand, ọmọ ile-iwe giga kan ni Ile-ẹkọ giga ti Ilu Gẹẹsi ti Ilu Columbia, n ṣe iwadii lori awọn ipa ti iṣipopada idinku lori awọn ọpọlọ ti o rii Columbia. Ilọkuro idinku pẹlu gbigbe awọn ẹranko lati ipo kan si ekeji, nigbagbogbo lati tọju ibugbe wọn lakoko ikole tabi awọn iṣẹ akanṣe idagbasoke. Iwa yii gba akiyesi lakoko Olimpiiki Igba otutu ọdun 2010 ni Vancouver ati Whistler, nigbati o ju 1,000 amphibians, pẹlu ọpọlọ-pupa, ni a tun gbe ni iṣọra lati rii daju iwalaaye wọn.

Awọn ọpọlọ ti o rii ni Columbia ni a gba si “ẹya atọka,” afipamo pe olugbe wọn ṣe afihan ilera gbogbogbo ti ilolupo eda. Nipa titọpa awọn iṣipopada ti awọn ọpọlọ wọnyi, Winand nireti lati jèrè awọn oye si imunadoko gbigbe ilọkuro ati ipa rẹ lori awọn ọpọlọ ati ibugbe wọn.

Lilo awọn olutọpa redio ati awọn aami transponder, Winand ṣe abojuto awọn ọpọlọ ni Mayook Wetland ni guusu ila-oorun BC Awọn ọpọlọ ti pin si awọn ẹgbẹ mẹta: ọkan ti o fi silẹ ni ibugbe atilẹba wọn gẹgẹbi ẹgbẹ iṣakoso, ọkan gbe aaye kukuru ti bii kilomita kan, ati pe o tun gbe omiran pada. ijinna to jinna to bii ibuso marun. Ni awọn oṣu ooru, Winand ṣe akosile awọn agbeka wọn ati ṣe igbasilẹ awọn iwọn wọn.

Ise agbese iwadi yii, ti a ṣe ni ajọṣepọ pẹlu Ducks Unlimited Canada ati BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship, ni ero lati tan imọlẹ lori imunadoko iyipada idinku ati awọn ipa ti o pọju. Nipa didahun awọn ibeere ipilẹ nipa iwalaaye ati gbigbe, iwadi naa yoo ṣe ọna fun iwadii siwaju si awọn akọle bii idije awọn orisun, arun, ati awọn Jiini. Iwadi yii ṣe pataki fun idagbasoke awọn ilana itọju ifitonileti ati idaniloju ṣiṣeeṣe igba pipẹ ti awọn ọpọlọ ti o rii ati awọn ilolupo wọn.

