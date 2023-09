Lilo Awọn aago Atomiki lati Wa Ọrọ Dudu

By

Awọn onimo ijinlẹ sayensi lati Ile-ẹkọ giga ti Sussex ati Ile-iṣẹ Imọ-ara ti Orilẹ-ede ni UK ti dabaa ọna aramada lati ṣe awari awọn patikulu kekere-kekere kan ti o le jẹ apakan ti ọrọ dudu ti o yọju. Ọrọ dudu, botilẹjẹpe ko ṣe akiyesi taara, ni a mọ lati ni awọn ipa lori agbaye ti ko le ṣe alaye nipasẹ awọn awoṣe fisiksi lọwọlọwọ wa.

Awọn oniwadi daba pe awọn aago atomiki, eyiti a mọ fun deede airotẹlẹ wọn ni ṣiṣe itọju akoko, le ṣee lo lati ṣe awari awọn patikulu wọnyi. Awọn aago atomiki ṣe iwọn awọn iyipo kekere ti awọn ọta bi wọn ṣe yipada laarin awọn ipinlẹ agbara. Idalọwọduro eyikeyi ti o ṣẹlẹ nipasẹ patiku ọrọ dudu ti ina ultra-ina ibaraenisepo pẹlu awọn patikulu ọrọ deede le ṣee rii nipasẹ awọn aago wọnyi.

Iwadi na kọkọ dabaa awọn awoṣe imọ-jinlẹ lati wiwọn awọn iyatọ ninu awọn akoko aago atomu. Lati fọwọsi ọna wọn, awọn oniwadi lẹhinna mu awọn kika lati awọn aago atomiki ti o wa tẹlẹ. Igbesẹ t’okan yoo jẹ lati ṣeto idanwo kan nibiti awọn aago atomiki meji le ṣe afiwe, pẹlu ọkan ti o ni ifaragba si awọn iyatọ ninu awọn iduro ipilẹ.

Ninu iwadi ni pato yii, awọn iduro ipilẹ meji ni a ṣe ayẹwo: igbagbogbo-iṣeto ti o dara ati ipin ibi-pupọ elekitironi-si-proton. Mejeji ti awọn iduro wọnyi le jẹ idalọwọduro nipasẹ awọn ibaraenisepo pẹlu awọn patikulu ultralight kan, gẹgẹ bi axion apilẹṣẹ, eyiti o jẹ arosọ lati jẹ iduro fun awọn ipa ọrọ dudu. Nipa wiwọn titobi ti awọn idalọwọduro wọnyi, wiwa ti awọn patikulu le jẹ itọkasi.

Awọn aago atomiki ni awọn ohun elo ti o jinna ju titọju akoko lọ. Wọn ti lo lati ṣe iwadi redshift gravitational, ṣawari fisiksi kuatomu, ati ṣewadii awọn ọna lati tan kaakiri ati fipamọ alaye kuatomu. Ni bayi, pẹlu iṣeeṣe ti lilo awọn aago atomiki bi awọn aṣawari ọrọ dudu, awọn ohun elo wọnyi le ṣii ijọba tuntun ti iwadii.

Awọn oniwadi n tẹnuba pe awọn awari wọn ko dale lori awọn imọran ti o wa tẹlẹ, ati awọn awoṣe ti wọn ti ni idagbasoke ni irọrun lati lo si awọn iṣẹlẹ miiran ti a ko ṣe alaye. Iwadi na, eyiti a ti tẹjade ninu Iwe Iroyin Titun ti Fisiksi, pese ọna ti o ni ileri fun wiwo ati oye ọrọ dudu ti o ni oye.

Awọn asọye:

- Awọn aago atomiki: Awọn ohun elo ti o ṣe iwọn akoko ni lilo awọn oscillation ti awọn ọta bi wọn ti nlọ laarin awọn ipinlẹ agbara, ti a mọ fun iṣedede iyasọtọ wọn.

- Ọrọ dudu: Iru ọrọ aramada ti kii ṣe itujade, fa, tabi tan imọlẹ, ati pe aye rẹ ni imọran lati awọn ipa agbara walẹ lori ọrọ ti o han.

- Awọn iduro ipilẹ: Awọn iye ti o ṣapejuwe awọn ofin ti Agbaye, gẹgẹbi igbagbogbo-iṣeto dara ati ipin ibi-itanna-si-proton.

- Axion: patiku arosọ ti o jẹ oludije ti o pọju fun ọrọ dudu.

awọn orisun:

