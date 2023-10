Hubert Reeves: Astrophysicist ati Imọ ibaraẹnisọrọ

By

Hubert Reeves, astrophysicist Canadian-Faranse ti o ku laipẹ ni ẹni ọdun 91, kii ṣe onimọ-jinlẹ ayẹyẹ nikan ṣugbọn o tun jẹ alabasọrọ imọ-jinlẹ olokiki. Ti a bi ni Montreal ni ọdun 1932, Reeves ni idagbasoke itara fun imọ-jinlẹ ni ọjọ-ori ọdọ, ṣawari agbaye ti ẹda ati ikẹkọ awọn irawọ bi astronomer magbowo. Ifarabalẹ rẹ pẹlu cosmos mu u lati lepa iṣẹ ni astrophysics, nikẹhin ti o gba PhD kan lati Ile-ẹkọ giga Cornell ati di alamọran fun eto aaye aaye NASA.

A mọ Reeves fun agbara rẹ lati ṣalaye awọn imọran imọ-jinlẹ ti o nipọn si gbogbogbo, ati pe o fẹ lati pin ifẹ rẹ ti imọ-jinlẹ ati agbaye pẹlu awọn olugbo ti o gbooro. Ni 1981, o ṣe atẹjade iwe kan ti akole “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), eyiti o di olutaja ti o dara julọ ni Ilu Faranse ati pe o tumọ si awọn ede 25. Iwe naa gba iyin fun agbara rẹ lati yi astrophysics pada si saga apọju, ati pe o fidi orukọ Reeves mulẹ gẹgẹ bi alamọran imọ-jinlẹ ti oye.

Ni gbogbo iṣẹ rẹ, Reeves kọwe lori awọn iwe 40, pẹlu ọpọlọpọ awọn akọle fun awọn ọmọde. O di oju ti o mọmọ lori TV Faranse, ti o farahan lori awọn iṣafihan ọrọ iwe-kikọ olokiki ati iyanilẹnu awọn olugbo pẹlu irun funfun egan rẹ, awọn oju didan, ati asẹnti Quebec ti o tan. Iwa ihuwasi ati ifarabalẹ rẹ jẹ ki o jẹ agbọrọsọ ti a n wa ni agbaye ti o sọ Faranse, nibiti o ti di mimọ bi Faranse deede ti Carl Sagan.

Reeves kii ṣe onibanisọrọ imọ-jinlẹ nikan ṣugbọn o tun jẹ onimọran ayika. O fi taratara gbaniyanju fun aabo iseda ati kilọ nipa awọn ewu ti iparun ara ẹni ti ẹda eniyan koju. O gbagbọ pe eniyan kii ṣe eya ti a yan ati pe a gbọdọ gba ojuse fun awọn iṣe wa lati rii daju iwalaaye wa.

Awọn ilowosi Hubert Reeves si aaye ti astrophysics ati ibaraẹnisọrọ imọ-jinlẹ ti fi ipa pipẹ silẹ. Agbara rẹ lati di aafo laarin imọ imọ-jinlẹ ati gbogbo eniyan ti ni atilẹyin awọn eniyan ainiye lati ronu awọn ohun ijinlẹ ti agbaye ati lati ṣe akiyesi ati daabobo agbaye adayeba.

