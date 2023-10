Aurora Tuntun Awari lori Uranus Ṣafihan Awọn ohun ijinlẹ ti Ice Giant

By

Oju tuntun ti o ni iyanilẹnu ni a ti fi han lori ile aye Uranus ọlọla nla naa. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sánmà ti ṣàwárí láìpẹ́ aurora kan tí ń tàn ní àwọn ìgbì ìgbì infurarẹẹdi, ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí a kò tíì rí rí. Wiwa naa ṣee ṣe nipasẹ lilo Keck II Telescope's Near-Infrared Spectrograph (NIRSPEC) ati pe a gbejade ni Aworawo Iseda.

Ko dabi awọn akiyesi iṣaaju ti ultraviolet auroras lori Uranus ni ọdun 1986, iṣawari yii tan imọlẹ si aurora infurarẹẹdi ti aye. Onínọmbà ti data naa, ni pataki wiwa ion H3+, gba awọn onimọ-jinlẹ laaye lati jẹrisi wiwa lasan adayeba ti o ni iyanilẹnu lori Uranus.

"Iwe yii jẹ ipari ti awọn ọdun 30 ti ikẹkọ auroral ni Uranus, eyiti o ti fi han aurora infurarẹẹdi nikẹhin o si bẹrẹ ọjọ-ori tuntun ti awọn iwadii aurora ni aye,” Emma Thomas salaye, onkọwe oludari iwadi naa ati astronomer lati University of Leicester. Awari naa ṣe ami-iyọrisi pataki kan ninu oye wa ti awọn omiran yinyin ati awọn aaye oofa aye, kii ṣe laarin eto oorun wa nikan ṣugbọn tun ni awọn exoplanets.

Uranus, omiran yinyin kan to iwọn igba mẹrin ti Earth, ni iye imọ-jinlẹ lainidii. Awọn onimo ijinlẹ sayensi ti ṣe idanimọ awọn oṣupa 30 ti o yika aye, pẹlu diẹ ninu awọn ipele omi okun ti o ni agbara ti o dara fun awọn iwadii astrobiological. Ni ọdun to kọja, ijabọ astronomy ṣe afihan iwulo fun iṣẹ apinfunni kan si Uranus gẹgẹbi pataki pataki fun ọdun mẹwa to nbọ.

Odun yii ti jẹ iṣẹlẹ pupọ fun Uranus, pẹlu ọpọlọpọ awọn idagbasoke iyalẹnu ni a ṣe akiyesi. Ni Oṣu Kẹrin, Awotẹlẹ Alaaye Oju-iwe Webb ya awọn aworan iyalẹnu ti awọn oruka eruku ti aye, ti o funni ni iwoye diẹ sii ati alaye diẹ sii ni akawe si aworan imutobi aaye agbalagba. Pẹlupẹlu, awọn aworan Hubble ti a tẹjade ni Oṣu Kẹta ṣafihan iyipada kan ni ipo iyipo Uranus, ti nfa opopo ariwa rẹ lati tẹ si ọna Oorun.

Aurorae lori Uranus jẹ okunfa nipasẹ ibaraenisepo laarin awọn patikulu ti o gba agbara ati oju-aye aye nipasẹ awọn aaye oofa. Awọn ibaraenisepo wọnyi njade awọn didan didan kọja awọn iwọn gigun ina ti o han, bakanna bi infurarẹẹdi ati ina ultraviolet ninu ọran Uranus. Awọn oniwadi gbagbọ pe kika Uranus 'aurora le mu oye wa pọ si nipa afefe aye ati aaye oofa ti o ni agbara.

Ṣiṣayẹwo Uranus 'aurora tun le pese awọn oye si awọn ilolu ti o pọju fun aaye oofa ti Earth lakoko iyipada opo iwaju kan. Aiṣedeede alailẹgbẹ laarin iyipo Uranus ati awọn aake oofa jẹ ki iṣẹlẹ yii waye lojoojumọ. Iwadi siwaju lori Uranus 'aurora le ṣe awari data to niyelori ti o ni ibatan si awọn eto ti o gbẹkẹle aaye oofa ti Earth, gẹgẹbi awọn satẹlaiti, awọn nẹtiwọọki ibaraẹnisọrọ, ati lilọ kiri.

Lakoko ti a ti ṣeduro iṣẹ apinfunni kan si Uranus ninu iwadi decadal 2022 ti awọn ibi-afẹde astronomy, ifilọlẹ rẹ ko nireti titi di ọdun 2031 tabi 2032. Idaduro yii ni lati lo anfani ti iranlọwọ gravitational lati ọdọ Jupiter lakoko irin-ajo ọkọ ofurufu si aye icy ti o jinna. Iru iṣẹ apinfunni bẹẹ yoo jẹ ki aworan aworan alaye ti Uranus walẹ ati awọn aaye oofa, pese oye siwaju si sinu aurora ti a ṣe akiyesi laipẹ.

Aurora tuntun tuntun yii lori Uranus nfunni ni window sinu awọn ohun ijinlẹ ti omiran yinyin, ti n ṣafihan awọn astronomers pẹlu aye alailẹgbẹ lati ṣii awọn aṣiri ti agbaye ti o jinna yii.

FAQ:

Q: Kini aurora?

A: Aurora jẹ ifihan ina adayeba ni awọn agbegbe pola ti Earth ti o ṣẹlẹ nipasẹ ibaraenisepo ti awọn patikulu ti o gba agbara pẹlu afẹfẹ.

Q: Bawo ni aurorae ṣe ṣẹda lori Uranus?

A: Aurorae lori Uranus ni a ṣẹda nipasẹ ibaraenisepo ti awọn patikulu ti o gba agbara pẹlu oju-aye aye nipasẹ awọn aaye oofa.

Q: Kini pataki ti kikọ ẹkọ Uranus 'aurora?

A: Kikọ Uranus 'aurora le mu oye wa pọ si oju-aye aye, aaye oofa, ati ṣe alabapin si imọ wa ti awọn iyalẹnu iru lori Earth, awọn exoplanets, ati eto oorun tiwa.

Q: Kini iwadi Uranus ti o ṣeeṣe ṣe ifọkansi lati ṣaṣeyọri?

A: Iwadi Uranus ti a dabaa ni ifọkansi lati ya aworan walẹ aye ati awọn aaye oofa, ṣiṣafihan siwaju si awọn ohun ijinlẹ ti omiran icy yii.

Q: Nigbawo ni a nireti iwadii Uranus lati ṣe ifilọlẹ?

A: Ifilọlẹ ti a nireti fun iwadii Uranus jẹ iṣẹ akanṣe lati wa laarin ọdun 2031 ati 2032 lati lo anfani ti iranlọwọ gravitational lati ọdọ Jupiter lakoko irin-ajo rẹ.