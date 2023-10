Oṣupa Ọdun Ọdun Ọdun 2023: Awọn imọran Aabo fun Awọn oluwoye

Oṣupa oṣupa annular ti ọdun 2023 ti ṣeto lati daaju awọn oluwo ni Oṣu Kẹwa ọjọ 14, ṣiṣẹda ifihan alarinrin ti ọrun ti a tọka si bi “oruka ina” oṣupa. Bi Oṣupa ṣe n kọja larin Aye ati Oorun, iyalẹnu wiwo iyalẹnu waye. Sibẹsibẹ, o ṣe pataki lati ṣe pataki aabo nigbati o ba n ṣakiyesi iṣẹlẹ yii lati daabobo iran rẹ.

Oṣupa oṣupa ọdun kan waye nigbati Oṣupa ba ṣe deede pẹlu Oorun ati Aye ṣugbọn o wa ni tabi sunmọ aaye ti o jinna si aye wa. Ipo ti Oṣupa jẹ abajade ti o han pe o kere ju Oorun lọ, ti o yori si igbekalẹ iwọn-iwọn ti o ni iyanilẹnu ti a mọ si “oruka ina.” O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe wiwo oṣupa oorun, boya o jẹ ọdun tabi bibẹẹkọ, nilo iṣọra.

Lance Bass, eniyan ti a mọ daradara, ti darapọ mọ NASA lati pese awọn imọran aabo to niyelori fun awọn oluwo. Bass tẹnumọ pe wiwo Oorun taara lakoko oṣupa annular, tabi oṣupa oorun eyikeyi fun ọran yẹn, le jẹ ipalara si awọn oju. Awọn gilaasi deede ko pese aabo to to. Dipo, awọn gilaasi oṣupa pataki jẹ pataki. Awọn gilaasi wọnyi gbọdọ pade boṣewa agbaye ISO 12312-2 lati rii daju pe wọn funni ni aabo to peye.

Ṣebi awọn gilaasi oṣupa ko ni imurasilẹ. Ni ọran naa, a gba awọn oluwoye nimọran gidigidi lodi si igbiyanju lati wo taara ni Oorun. Dipo, awọn ọna wiwo aiṣe-taara, gẹgẹbi ṣiṣẹda pirojekito pinhole, le ṣee lo. Nipa lilo kaadi atọka pẹlu iho kekere kan ati gbigbe ararẹ si pẹlu Sun ni ẹhin wọn, o ṣee ṣe lati ṣe agbero aworan ti oṣupa lori aaye ti o wa nitosi, gbigba fun wiwo ailewu.

NASA n tẹnuba pataki aabo oju to dara, paapaa nigba lilo awọn ẹrọ opiti bi awọn kamẹra, awọn ẹrọ imutobi, tabi binoculars lati wo apa kan tabi awọn oṣupa oorun. Awọn egungun oorun ti o ni idojukọ le jo nipasẹ awọn asẹ, ti o fa awọn ipalara oju pataki.

Bi o ṣe n murasilẹ lati jẹri oṣupa oorun annular ti 2023, ranti lati ṣe pataki aabo ati daabobo oju rẹ nipa lilo awọn ọna ti a ṣeduro ati ẹrọ. Ni aabo gbadun iṣẹlẹ iyalẹnu ti ọrun nigba ti o tọju iran rẹ fun awọn iyalẹnu ọjọ iwaju ti agbaye.

awọn orisun:

– NASA

ISO 12312-2 Awọn itọsọna boṣewa agbaye