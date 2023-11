Awọn Awari Tuntun Ṣafihan Awọn Ẹka ti o sọnu Ti a fi sinu Awọn igbo Guusu ila oorun Asia

By

Ninu aṣeyọri imọ-jinlẹ iyalẹnu kan, awọn oniwadi ni Ile-ẹkọ giga Utrecht ti wa awọn iyokù ti kọnputa kan ti o ni iwọn Amẹrika, ti a gbagbọ pe o ti parẹ fun ọdun 155 sẹhin. Awari yii gbe awọn ibeere iyanilẹnu dide nipa oye wa ti itan-akọọlẹ imọ-aye ti Earth ati iṣeeṣe ti awọn kọnputa diẹ ti o sọnu ti nduro lati wa jade.

Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn ògbógi kò mọ̀ bóyá pápá ilẹ̀ tí ó sọnù yìí, tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Argoland, ti rì sísàlẹ̀ ilẹ̀ òkun, tí ó dàpọ̀ mọ́ ilẹ̀ tí ó tóbi jù, tàbí kí ó kàn lọ láìfiyèsí pé ó ń léfòó ní ibi tí a kò lè rí. Bibẹẹkọ, lẹhin wiwa jakejado ọdun meje, awọn oniwadi Dutch ti ṣaṣeyọri awọn abala ti Argoland ninu awọn igbo nla ti Guusu ila oorun Asia.

Iwadii ti ilẹ-ilẹ nipasẹ Dokita Eldert L. Advokaat ṣe afihan bi awọn kọnputa, nigbati awọn okun ba wa ni pipade, ṣe deede papọ ni iṣeto C-sókè ti a mọ si Pangaea. Okun Tethys, nibiti Argoland ti parẹ lakoko akoko Jurassic Late, ṣiṣẹ bi ipele fun iṣẹlẹ ti ẹkọ-aye yii. Lakoko ti ọpọlọpọ awọn ilẹ yipada apẹrẹ lori akoko nitori fiseete continental, ipadanu Argoland jẹ alailẹgbẹ.

Ko dabi continent Zealandia, eyiti o rì nikẹhin lẹhin ti o yapa kuro ni Australia ni ọdun 80 ọdun sẹyin, o ṣee ṣe ki ayanmọ Argoland ni asopọ si idinku. Ilọkuro waye nigbati awo tectonic kan ba yọ labẹ omiran, ti n ṣe atunlo eti awo naa sinu ẹwu Earth. Iṣẹlẹ yii ṣe afihan awọn italaya ni wiwa Argoland bi awọn ami aṣoju ti idinku, bii piparẹ ati dida awọn oke-nla, ko han gbangba.

Nado hẹn whẹho lọ dogọ dogọ, avọ̀ he yin yise dọ e wá sọn Argoland wẹ yin mimọ jẹnukọn to Mianma po Indonesia po. Bibẹẹkọ, awọn ayẹwo wọnyi fihan pe o dagba pupọ ju pipin lati Australia, ni iyanju aye ti afikun aimọ ilẹ ti o padanu. Itumọ ti kọnputa US kan ti o parẹ n gbe awọn ibeere dide nipa bii ọpọlọpọ awọn kọnputa miiran ti pin ipin kanna.

Nipasẹ iwadi wọn, Dokita Advokaat ati Dokita Douwe JJ van Hinsbergen ṣe awari irin-ajo ti Argoland. Ni akọkọ o pin si awọn microcontinents, ti o n ṣe awọn agbada omi kekere ti o ni ijuwe nipasẹ erunrun okun ti o tinrin sibẹsibẹ iwuwo. Awọn ajẹkù wọnyi ya nikẹhin wọn si ya kuro ṣaaju ki o to di ifibọ laarin awọn igbo igbo ti Guusu ila oorun Asia.

Awari ilẹ-ilẹ yii n tan imọlẹ si ilẹ-aye ti o ti kọja ti o ni agbara ti Earth ati pe o gbooro oye wa ti Pangea. Iwadi naa kii ṣe iwadii nikan bi awọn kọntinenti ṣe ya soke ati ti dagbasoke ṣugbọn tun funni ni awọn oye si idagba ti awọn kọnputa. Bi a ṣe n ṣalaye awọn ohun ijinlẹ ti awọn kọnputa ti o sọnu, imọ yii ni agbara lati ṣii ọrọ ti awọn iwadii ni awọn agbegbe bii ipinsiyeleyele ati oju-ọjọ.

Pẹlu nkan ti o padanu ikẹhin ti adojuru ti a rii ni Argoland, awọn oniwadi ni itara bayi lati ṣawari iṣeeṣe ti awọn kọnputa miiran ti sọnu. Okun Pasifiki, ni pataki, ṣafihan aye iyanilẹnu fun iwadii siwaju, pẹlu awọn agbegbe ti o padanu ti o pọju ti o fi ara pamọ si awọn beliti oke ti Alaska ati British Columbia.

FAQ

Kini isọdọtun?

Ilọkuro jẹ ilana ẹkọ nipa ẹkọ-aye nibiti awo tectonic kan ṣe ifaworanhan nisalẹ omiran, ti o yori si atunlo ti eti awo naa sinu ẹwu Earth.

Kí ni continental fiseete?

Lilọ kiri Continental tọka si iṣipopada ati iyipada ti awọn kọntin ilẹ Earth lori akoko nitori iṣipopada ti awọn awo tectonic.

Kini Pangea?

Pangea jẹ supercontinent ti o wa ni isunmọ 335-175 ọdun sẹyin, ti o ni gbogbo awọn kọnputa lọwọlọwọ ti dapọ papọ.

Kini Zealandia?

Zealandia jẹ kọntin ti o wa ni inu omi ti o ya kuro ni Australia awọn miliọnu ọdun sẹyin ati pe o wa ni okeene labẹ South Pacific.