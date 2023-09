Awọn onimo ijinlẹ sayensi ṣe awari Jiini ti o ṣe idagbasoke idagbasoke ti awọn irun gbongbo

By

Awọn oniwadi ni Ile-ẹkọ giga ti Ipinle Washington ti ṣe idanimọ jiini kan ti a pe ni 'BUZZ' ti o ṣe ipa pataki ninu idagba awọn irun gbongbo ninu awọn irugbin. Awọn irun gbongbo, eyiti o dagbasoke yatọ si awọn iru sẹẹli ọgbin miiran, ṣe pataki fun gbigba ounjẹ ati gbigba omi. Ìwádìí náà tún dábàá pé apilẹ̀ àbùdá náà lè kópa nínú bí àwọn ohun ọ̀gbìn ṣe ń wá tí wọ́n sì ń lo loore, orísun pàtàkì ti nitrogen fún ìdàgbàsókè ohun ọ̀gbìn.

Idagbasoke awọn irun gbongbo waye ni awọn ipele meji: ipinnu sẹẹli-ayanmọ ati idagbasoke. Awọn sẹẹli epidermal le boya di awọn sẹẹli epidermal aṣoju tabi ṣe iyatọ si awọn sẹẹli irun gbongbo. Lakoko idagbasoke, bulge kan n dagba lori sẹẹli epidermal parenchymatous ti o jẹ deede, eyiti o fa siwaju nipasẹ idagbasoke idagbasoke. Ni kete ti idagba sample ba de iwọn ti o duro, iyoku ti sẹẹli epidermal ma duro dagba.

Awọn oniwadi naa rii pe jiini BUZZ n ṣe ilana mejeeji oṣuwọn ti idagbasoke gbongbo ati ipilẹṣẹ gbongbo ita ni idahun si ifọkansi ti loore ni ile agbegbe. Wọn ṣe awari pe apilẹṣẹ naa han ni awọn ipele kekere ati pe ko ti ni akọsilẹ tẹlẹ, ti o jẹ ki o nira lati wa. Bibẹẹkọ, agbọye bii awọn ohun ọgbin ṣe n ṣakoso gbigba iyọti ati ami ifihan jẹ pataki fun imudara imudara lilo nitrogen ni iṣẹ-ogbin ati iyipo nitrogen gbogbogbo.

Jiini BUZZ ti yipada ni idahun si iyọ, urea, ati amonia, gbigba awọn gbongbo laaye lati wa nitrogen ninu ile. Paapaa nigbati ipese loore jẹ lọpọlọpọ, isonu ti apilẹṣẹ naa yori si phenotype root foraging. Idahun ti o ni ifarabalẹ ati iṣakoso ni wiwọ tọkasi pataki ti jiini BUZZ ni agbara ọgbin lati wa ati lo iyọ daradara daradara.

Idanimọ jiini ninu ẹda koriko awoṣe bi Brachypodium distachyon le ni awọn ilolu pataki fun awọn ọja ogbin gẹgẹbi alikama, iresi, agbado, ati barle. Awọn irugbin wọnyi ṣe pataki fun iṣelọpọ ounjẹ agbaye, ati imudara agbara wọn lati gba ati lilo loore le ni ipa nla.

Pẹlu wiwa ti jiini BUZZ ati ipa rẹ ninu idagbasoke irun gbongbo ati gbigba ounjẹ, awọn onimo ijinlẹ sayensi ti n ṣawari bayi bi awọn ohun ọgbin ṣe nlo apilẹṣẹ yii lati ṣe iyipada nitrate ati idagbasoke eto gbongbo. Awọn awari n pese awọn oye ti o niyelori sinu awọn ilana ti o wa labẹ idagbasoke ọgbin ati mu agbara mu fun imudarasi awọn iṣe iṣẹ-ogbin ati iduroṣinṣin.

