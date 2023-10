Awọn onimo ijinlẹ sayensi ṣe iwari Adagun Pẹtẹpẹtẹ O pọju lori Mars

By

Àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì ti rí ẹ̀rí ohun tí wọ́n gbà gbọ́ nígbà kan rí jẹ́ adágún ẹrẹ̀ kan ní Mars, èyí tó lè pèsè àwọn àmì tó níye lórí nínú wíwá àwọn àmì ìwàláàyè tó ti kọjá lórí ilẹ̀ ayé. Iwadi na dojukọ lori Hydraotes Chaos, agbegbe ti idarudapọ ilẹ lori Mars ti o ni awọn oke-nla, awọn craters, ati awọn afonifoji. Awọn oniwadi ṣe atupale awọn aworan ti NASA's Mars Reconnaissance Orbiter ṣe idanimọ ati ṣe idanimọ agbegbe alapin laarin Hydraotes Chaos ti o ṣe afihan awọn ami ti erofo ati ẹrẹ nyo soke lati isalẹ dada.

Iwadi na ni imọran pe nipa 3.4 bilionu ọdun sẹyin, eto awọn aquifers ni Hydraotes Chaos wó lulẹ, ti o fa awọn iṣan omi nla ti o fi iye nla ti erofo sori ilẹ. Erofo yii, ti o ba ṣe ayẹwo ni pẹkipẹki, o le ni awọn ami-aye ti igbesi aye ti o kọja lori Mars ninu. Awọn oniwadi gbagbọ pe erofo inu adagun ẹrẹ ti o ṣẹda ni ayika 1.1 bilionu ọdun sẹyin, daradara lẹhin ti omi inu ile Mars ti sọnu ati pe aye naa ti di aibikita.

Ni ọjọ iwaju, awọn onimo ijinlẹ sayensi nireti lati ṣe iwadii adagun pẹtẹpẹtẹ atijọ siwaju lati pinnu nigbati Mars le ti jẹ ibugbe ati pe o le gba aye laaye. Ile-iṣẹ Iwadi Ames ti NASA n ṣe agbekalẹ ohun elo kan ti a pe ni EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), eyiti o le ṣee lo lati ṣe idanwo awọn apata fun awọn alami-ara, paapaa awọn lipids. Awọn ero wa lati mu EXCALIBR lori iṣẹ apinfunni NASA iwaju si boya oṣupa tabi Mars, pẹlu Hydraotes Chaos jẹ aaye ibalẹ ti o pọju fun irinse yii.

Iwadi yii n tan imọlẹ tuntun lori iṣeeṣe ti Mars ni kete ti gbigbe igbesi aye ati ṣe afihan pataki ti iṣawakiri siwaju ati itupalẹ ti ilẹ Martian. O funni ni awọn ireti moriwu fun awọn iṣẹ apinfunni iwaju ti n wa lati ṣii awọn ohun ijinlẹ ti Mars ati awọn ami agbara ti igbesi aye ti o kọja.

Orisun: Awọn ijabọ Imọ-jinlẹ Iseda