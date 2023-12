Awọn olubori Idije Fọtoyiya Titẹjade Society Society Ti Ṣafihan

By

A ti kede awọn olubori ti Idije fọtoyiya Atẹjade Royal Society ti ọdun yii, ti n ṣafihan ẹwa iyalẹnu ati awọn iyalẹnu imọ-jinlẹ ti o wa ni ayika wa. Idije naa, eyiti o ni ero lati ṣe ayẹyẹ agbara fọtoyiya ni sisọ awọn iyalẹnu ti agbaye adayeba, ṣe afihan awọn ẹka marun: Aworawo, Ihuwasi, Imọ-aye ati Imọ-jinlẹ, Ẹkọ nipa Imọ-jinlẹ ati Imọ Ayika, ati Microimaging.

Ti gba ẹbun ti o ga julọ ati olubori ti ẹka Ẹkọ nipa Ẹkọ nipa Irina Petrova Adamtzky pẹlu aworan didan rẹ ti akole “Martian Landscape.” Fọto naa ṣe afihan aye airi ti o farapamọ sori ewe Igba Irẹdanu Ewe kan, ti o nfihan microorganism ti a pe ni Lamproderma scintillans. Adamtzky, ti o ṣe iwadii iṣẹ ṣiṣe itanna ti elu ati awọn microorganisms miiran, ṣe akiyesi iṣẹlẹ naa lairotẹlẹ lakoko ti o n gba awọn apẹẹrẹ mimu slime ni Somerset, UK. Ewe ti o dabi lasan ṣe afihan aye didan ati iyalẹnu laarin awọn opin rẹ.

Awọn olubori miiran ti o ṣe akiyesi pẹlu Dokita Gregory Funston, ẹniti o gba ifarakanra lile laarin awọn ejò prairie meji lakoko wiwakọ dinosaur kan ni Ilu Kanada, ti o jẹ ki o jẹ aaye olusare ni ipo ihuwasi. Aworan iyalẹnu ti Ọgbẹni Imran Sultan ti akole “Oṣupa Flower on a Cloudy Night” ni aabo fun u ni ipo olusare ni ẹka Aworawo, ti n ṣafihan akopọ HDR ẹlẹwa ti oṣupa larin awọn awọsanma ti o gba lati awọn agbegbe agbegbe ti Chicago.

Ninu ẹka Ẹkọ nipa Ekoloji, aworan Dokita Tom Shlesinger ti akole rẹ ni “Star of the Night” sọ aaye ti o bori, ti o nfihan ile-iwe ti ẹja kekere ti n we loke okun iyun ti o larinrin. Ni afikun, Fọto gbigbo oorun oorun ti Ọjọgbọn Michael Meredith ti o ya ni Antarctica ti akole “Sisun nipasẹ Gusu Frozen” ni aabo fun ni aaye ti o sare sare ni ẹka Imọ-jinlẹ Aye.

Idije fọto ti atẹjade ti Royal Society, ti a ṣe ifilọlẹ ni ọdun 2015, ṣe iranti iranti aseye 350 ti iwe akọọlẹ imọ-jinlẹ ti atijọ julọ ni agbaye. Royal Society, ti o da ni UK, jẹ ajọṣepọ olokiki ti o ni awọn onimọ-jinlẹ ti o ni iyasọtọ lati awọn ilana-iṣe pupọ.

Fun awọn aworan iyalẹnu diẹ sii ati alaye nipa idije naa, ṣabẹwo si oju opo wẹẹbu osise ti Royal Society.