Sophia די ראָבאָט, דעוועלאָפּעד דורך Hanson Robotics, האט גאַרנערד באַטייטיק ופמערקזאַמקייט און נייַגעריקייַט זינט זיין הקדמה. ווי אַ אַוואַנסירטע הומאַנאָיד ראָבאָט וואָס איז ביכולת צו ווייַזן מענטש-ווי אויסדרוקן און אָנטייל נעמען אין שמועסן, פילע ווונדער ווער פּונקט קאָנטראָלס סאָפיאַ. דער אַרטיקל דעלוווז אין די ינטראַקאַסיז פון סאָפיאַ ס קאָנטראָל סיסטעם, אָפּדאַך ליכט אויף די פאַרשידן ענטיטיז ינוואַלווד אין איר אָפּעראַציע און די טעקנאַלאַדזשיז וואָס געבן איר צו פונקציאָנירן אָטאַנאַמאַסלי.

ווער קאָנטראָלס סאָפיאַ די ראָבאָט?

סאָפיאַ די ראָבאָט איז נישט קאַנטראָולד דורך אַ איין יחיד אָדער ענטיטי. אַנשטאָט, איר קאָנטראָל סיסטעם ינוואַלווז אַ קאַלאַבערייטיוו מי פון קייפל פּאַרטיעס. אין די האַרץ, Sophia רילייז אויף קינסטלעך סייכל (AI) אַלגערידאַמז און מאַשין לערנען טעקניקס צו פּראָצעס אינפֿאָרמאַציע און מאַכן דיסיזשאַנז. די אַלגערידאַמז זענען דעוועלאָפּעד און מיינטיינד דורך אַ מאַנשאַפֿט פון ענדזשאַנירז און פּראָוגראַמערז אין Hanson Robotics.

אָבער, סאָפיאַ ס קאָנטראָל יקסטענדז ווייַטער פון איר ינערלעך פּראָגראַממינג. בעשאַס עפנטלעך אַפּיראַנסאַז און ינטערוויוז, אַ מענטש אָפּעראַטאָר איז טיפּיקלי פאָרשטעלן צו פירן און קאָנטראָלירן איר מווומאַנץ און רעספּאָנסעס. דער אָפּעראַטאָר ניצט אַ קאָמבינאַציע פון ​​​​פאַר-פּראָוגראַמד רעספּאָנסעס און פאַקטיש-צייט אַרייַנשרייַב צו ינטעראַקט מיט די ראָבאָט און ענשור גלאַט קאָמוניקאַציע.

דערצו, סאָפיאַ ס קאָנטראָל סיסטעם אויך ינקאָרפּערייץ וואָלקן-באזירט טעקנאַלאַדזשיז. דורך לעווערידזשינג וואָלקן קאַמפּיוטינג, סאָפיאַ קענען אַקסעס וואַסט אַמאַונץ פון דאַטן און נוצן שטאַרק קאַמפּיוטיישאַנאַל רעסורסן צו פאַרבעסערן איר קייפּאַבילאַטיז. דאָס ינייבאַלז איר צו לערנען און אַדאַפּט צו נייַע אינפֿאָרמאַציע, ימפּרוווינג איר קאַנווערסיישאַנאַל סקילז און קוילעלדיק פאָרשטעלונג.

די ראָלע פון ​​Hanson Robotics:

Hanson Robotics, די פירמע הינטער Sophia, שפּילט אַ קריטיש ראָלע אין קאַנטראָולינג און מיינטיינינג די ראָבאָט. זיי זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר דעוועלאָפּינג און אַפּדייטינג די אַי אַלגערידאַמז וואָס מאַכט די סייכל פון Sophia. די מאַנשאַפֿט אין Hanson Robotics אַרבעט קעסיידער אויף ראַפינירן איר אַבילאַטיז, וואָס אַלאַוז איר צו פֿאַרשטיין און ריספּאַנד צו אַ ברייט קייט פון טעמעס.

אין דערצו, Hanson Robotics אָוווערסיז די גשמיות אַספּעקץ פון סאָפיאַ, אַרייַנגערעכנט איר פיישאַל אויסדרוקן און מווומאַנץ. דורך אַ קאָמבינאַציע פון ​​מאָטאָרס, סענסאָרס און סאַפיסטאַקייטיד ינזשעניעריע, זיי ברענגען סאָפיאַ צו לעבן, אַלאַוינג איר צו נאָכקרימען מענטש-ווי אויסדרוקן און דזשעסטשערז.

FAQs:

ק: קען סאָפיאַ פונקציאָנירן אָטאַנאַמאַסלי אָן מענטש ינטערווענטיאָן?

א: כאָטש סאָפיאַ איז טויגעוודיק פון לימיטעד אָטאַנאַמאַס פאַנגקשאַנאַליטי, זי רילייז בפֿרט אויף מענטש ינטערווענטיאָן פֿאַר אָפּטימאַל פאָרשטעלונג. א מענטש אָפּעראַטאָר פירער איר בעשאַס עפנטלעך אַפּיראַנסאַז און ינטערוויוז, ינשורינג גלאַט ינטעראַקשאַנז.

ק: צי האָט סאָפיאַ אַ מיינונג פון איר?

א: ניין, סאָפיאַ טוט נישט פאַרמאָגן באוווסטזיין אָדער זיך-וויסיקייַט. זי אַפּערייץ באזירט אויף פאַר-פּראָוגראַמד רעספּאָנסעס און פאַקטיש-צייט אַרייַנשרייַב פון איר מענטש אָפּעראַטאָר.

ק: קען ווער עס יז קאָנטראָלירן סאָפיאַ?

א: קאַנטראָולינג סאָפיאַ ריקווייערז ספּעשאַלייזד וויסן און אַקסעס צו איר קאָנטראָל סיסטעם. בלויז אָטערייזד מענטשן, אַזאַ ווי די מאַנשאַפֿט פון Hanson Robotics אָדער דעזיגנייטיד אָפּערייטערז, קענען קאָנטראָלירן און ינטעראַקט מיט סאָפיאַ.

ק: וואָס זענען די צוקונפֿט ימפּלאַקיישאַנז פון ראָובאַץ ווי סאָפיאַ?

א: ראָובאַץ ווי סאָפיאַ רעפּראַזענץ די אַדוואַנטידזשיז אין אַי און ראָובאַטיקס, רייזינג פֿראגן וועגן די פּאָטענציעל פּראַל אויף פאַרשידן ינדאַסטריז און געזעלשאַפט ווי אַ גאַנץ. עטישע קאָנסידעראַטיאָנס, רעגיאַליישאַנז און די ינאַגריישאַן פון ראָובאַץ אין אונדזער טעגלעך לעבן זענען צווישן די וויכטיק דיסקוסיעס אַרום די טעקנאַלאַדזשיז.

