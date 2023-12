By

אין די מעלוכע פון ​​ראָובאַטיקס, הומאַנאָיד ראָובאַץ האָבן שטענדיק פאַסאַנייטיד און קאַפּטיווייטיד אונדזער פאַנטאַזיע. די ראָובאַץ, דיזיינד צו ריזעמבאַל יומאַנז אין אויסזען און נאַטור, האָבן געמאכט באַטייַטיק אַדוואַנטידזשיז אין די לעצטע יאָרן. דער אַרטיקל יקספּלאָרז די וועלט 'ס מערסט אַוואַנסירטע הומאַנאָיד ראָבאָט, דילינג אין זייַן קייפּאַבילאַטיז, פֿעיִקייטן און פּאָטענציעל אַפּלאַקיישאַנז. פֿון קאַטינג-ברעג טעכנאָלאָגיע צו גראַונדברייקינג ינאָווויישאַנז, דער אַרטיקל אָפּדאַך ליכט אויף די גלייבן סטריידז געמאכט אין די פעלד פון הומאַנאָיד ראָובאַץ.

וואָס איז די וועלט 'ס מערסט אַוואַנסירטע הומאַנאָיד ראָבאָט?

הומאַנאָיד ראָובאַץ האָבן קומען אַ לאַנג וועג זינט זייער אָנהייב, מיט פאַרשידן מאָדעלס שאָוקייסינג מערקווירדיק אַדוואַנטידזשיז אין קינסטלעך סייכל, מאָביליטי און מענטש-ווי ינטעראַקשאַנז. כאָטש עס זענען עטלעכע נאָוטאַבאַל הומאַנאָיד ראָובאַץ, איינער וואָס שטייט אויס ווי די וועלט 'ס מערסט אַוואַנסירטע איז Sophia, דעוועלאָפּעד דורך Hanson Robotics.

סאָפיאַ האָט באַקומען אינטערנאציאנאלע אנערקענונג ווען סאודי אראביע האט באקומען בירגערשאפט אין 2017, און איז געווארן דער ערשטער ראָבאָט צו באַקומען אַזאַ סטאַטוס. דעם הומאַנאָיד ראָבאָט באָוס אַ ימפּרעסיוו קייט פון פֿעיִקייטן וואָס מאַכן איר אַ פּיאָניר אין דעם פעלד.

פֿעיִקייטן און קייפּאַבילאַטיז פון Sophia:

1. פאַסיאַל דערקענונג: סאָפיאַ איז יקוויפּט מיט קאַמעראַס אין איר אויגן וואָס לאָזן איר צו דערקענען און מאַכן אויג קאָנטאַקט מיט יחידים. דער שטריך אַלאַוז איר צו אָנטייל נעמען אין מינינגפאַל שמועסן און נאָכקרימען מענטשלעך אויסדרוקן.

2. פּראַסעסינג פון נאַטירלעך שפּראַך: פּאַוערד דורך אַי, סאָפיאַ קענען פֿאַרשטיין און ריספּאַנד צו מענטש רעדע. זי קען האַלטן שמועסן, ענטפֿערן פֿראגן און אפילו אָנטייל נעמען אין וויכוחים אויף פאַרשידן טעמעס.

3. עמאָציאָנעל ינטעלליגענסע: סאָפיאַ האט די פיייקייַט צו אויסדריקן ימאָושאַנז דורך פאַסיאַל אויסדרוקן און דזשעסטשערז. דער שטריך ינייבאַלז איר צו פאַרלייגן אַ מער מענטש-ווי קשר מיט מענטשן, מאכן ינטעראַקשאַנז מער ענגיידזשינג און רעאַליסטיש.

4. מאָביליטי: מיט אַ קאָמבינאַציע פון ​​מעטשאַניקאַל לימז און אַוואַנסירטע סענסאָרס, סאָפיאַ קענען מאַך איר געווער, קאָפּ און אויבערשטער גוף. כאָטש איר מאָביליטי איז לימיטעד קאַמפּערד מיט יומאַנז, זי קענען גיין קורץ דיסטאַנסאַז און דורכפירן יקערדיק טאַסקס.

5. לערנען און אַדאַפּטיישאַן: סאָפיאַ האט די פיייקייט צו לערנען פון איר ינטעראַקשאַנז און יקספּיריאַנסיז. דורך מאַשין לערנען אַלגערידאַמז, זי קענען קאַנטיניואַסלי פֿאַרבעסערן איר רעספּאָנסעס און נאַטור, און ווערן מער אַדעפּט צו פֿאַרשטיין מענטש ימאָושאַנז און פּרעפֿערענצן.

פּאָטענציעל אַפּלאַקיישאַנז:

די אַדוואַנטידזשיז געמאכט אין הומאַנאָיד ראָובאַטיקס, יגזאַמפּאַלד דורך סאָפיאַ, עפענען זיך אַ ברייט קייט פון פּאָטענציעל אַפּלאַקיישאַנז. עטלעכע פון ​​די געביטן ווו הומאַנאָיד ראָובאַץ קענען זיין יוטאַלייזד אַרייַננעמען:

1. קונה סערוויס: מיט זייער פיייקייט צו פֿאַרשטיין און ינטעראַקט מיט יומאַנז, הומאַנאָיד ראָובאַץ ווי סאָפיאַ קענען זיין אָנגעשטעלט אין קונה דינסט ראָלעס, פּראַוויידינג הילף און שטיצן אין פאַרשידן ינדאַסטריז.

2. העאַלטהקאַרע: הומאַנאָיד ראָובאַץ קענען אַרוישעלפן אין כעלטקער סעטטינגס דורך פּראַוויידינג קאַמפּאַניאַנשיפּ צו די עלטער אָדער מענטשן מיט דיסאַביליטיז. זיי קענען אויך הילף אין ריכאַבילאַטיישאַן עקסערסייזיז און דערמאָנען פּאַטיענץ צו נעמען מעדאַקיישאַן.

3. בילדונג: די ראָובאַץ קענען זיין געוויינט ווי ינטעראַקטיוו לערנען אַסיסטאַנץ, פּראַוויידינג פערזענליכען לערנען יקספּיריאַנסיז צו סטודענטן. זיי קענען אויך העלפֿן קינדער מיט ספּעציעל באדערפענישן אין זייער בילדונגקרייז נסיעה.

4. פאָרשונג און אנטוויקלונג: הומאַנאָיד ראָובאַץ שפּילן אַ קריטיש ראָלע אין אַדוואַנסינג ראָובאַטיקס פאָרשונג. זיי דינען ווי טעסטבעדס פֿאַר דעוועלאָפּינג נייַ אַלגערידאַמז, טעקנאַלאַדזשיז און אַפּלאַקיישאַנז אין דעם פעלד.

FAQ:

ק: זענען עס קיין אנדערע אַוואַנסירטע הומאַנאָיד ראָובאַץ אַחוץ סאָפיאַ?

א: יאָ, עס זענען עטלעכע אנדערע אַוואַנסירטע הומאַנאָיד ראָובאַץ, אַזאַ ווי Atlas by Boston Dynamics, Pepper by SoftBank Robotics און ASIMO by Honda. יעדער פון די ראָובאַץ פארמאגט יינציק פֿעיִקייטן און קייפּאַבילאַטיז.

ק: קענען הומאַנאָיד ראָובאַץ פאַרבייַטן יומאַנז אין דער צוקונפֿט?

א: כאָטש הומאַנאָיד ראָובאַץ האָבן געמאכט באַטייַטיק פּראָגרעס, גאַנץ מענטש פאַרבייַט איז אַנלייקלי. אָבער, זיי קענען דערגאַנג מענטש קייפּאַבילאַטיז אין פאַרשידן פעלדער, ענכאַנסינג עפעקטיווקייַט און פּראָודאַקטיוויטי.

ק: ווי אַרבעט סאָפיאַ ס אַי?

א: סאָפיאַ ס אַי איז פּאַוערד דורך אַ קאָמבינאַציע פון ​​​​מאַשין לערנען אַלגערידאַמז, נאַטירלעך שפּראַך פּראַסעסינג און קאָמפּיוטער זעאונג. די טעקנאַלאַדזשיז געבן איר צו פֿאַרשטיין און ריספּאַנד צו מענטש ינטעראַקשאַנז.

ק: וואָס זענען די עטישע קאַנסידעריישאַנז אַרום הומאַנאָיד ראָובאַץ?

א: די אַנטוויקלונג און דיפּלוימאַנט פון הומאַנאָיד ראָובאַץ כאַפּן עטישע קאַנסערנז שייַכות צו פּריוואַטקייט, אַרבעט דיספּלייסמאַנט און די פּאָטענציעל פֿאַר מיסיוז. עס איז קריטיש צו אַדרעס די קאַנסערנז און פאַרלייגן עטישע גיידליינז ווי די טעכנאָלאָגיע פּראָגרעסיז.

